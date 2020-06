0 shares







DESDE ADENTRO, CARTA ABIERTA PARA LA LLAMADA CLASE DIRIGENTE–

Es legisladora de Juntos por el Cambio, una voz reconocida por el planteo directo y crítico al Nuevo Oficialismo. En un texto de peso político que «interpela al gobierno y por supuesto al Concejo Deliberante como cuerpo colegiado». Escribió Gisele Agostinelli:

Hoy recibí la Orden del Día luego de un Concejo Deliberante con tres (3) semanas sin actividad, con tantos temas que nos acontecen, y me encontré con un deliberativo sin mirada social, aislado de lo que nos sucede en el día a día. Me encontré indignada frente a la frialdad de la política.

Mientras algunos políticos ponen todo su esfuerzo y energía en sacar proyectos de tratamiento exprés no puedo dejar de pensar por qué esa Orden del día no incluye en primer término la emergencia en seguridad, por qué hoy no estamos debatiendo qué políticas públicas puede llevar adelante el municipio para protegernos. Por qué no se incluyen los expedientes de bonificaciones a comerciantes, a jubilados y pensionados; por qué no está el pedido de anulación del aumento a la tasa de alumbrado público; por qué no se incluyen los protocolos para comerciantes, o por qué no se trata el SAE (Servicio Alimentario Escolar). Por qué la Orden del Día es un reflejo de lo que pocos concejales quieren y no es un reflejo de las necesidades de la sociedad. En qué momento los políticos se alejaron tanto de la gente.

No logro comprender por qué hoy a muchos pareciera que Débora no les duele, pareciera que nada hubiese pasado o que fue una más que se suma a las estadísticas. Pareciera que hay un Moreno en perfecta marcha, sin embargo, cuando salgo veo otra realidad, un Moreno que pide a gritos un Estado presente y que refleja un Estado ausente.

Entré en política para cambiar la realidad, ésta que tanto nos duele y nos exige activos. Para dejarle un futuro a mi hijo, ese que nos arrebataron. Entré firme en mis valores, con la certeza de que estaría más de una vez frente a sujetos que usarán todos los medios para no ser rectos, para engañar, ocultar la verdad, seres guiados por la mentira y el relato, guiados por la avaricia política.

Realmente estoy indignada, dolida pero no resignada. Soy mamá, hija, esposa, hermana, tía, amiga, vecina y hoy más que nunca les digo, no nos van a callar.

Quizás como me dijo alguien… los de mañana tal vez entiendan.