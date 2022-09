Reapertura paritaria: «La plata está, hay que distribuirla bien, tiene que ir a los trabajadores /as municipales»

La larga espera tiene cita firmada y es obligatoria. El próximo 14 de septiembre las autoridades del gobierno que conduce Mariel Fernández deben llevar una propuesta de recomposición.

En los primeros siete meses del año la inflación tiene un acumulado del 46,2 por ciento. En el mismo período el porcentaje de recomposición al básico que ingresó al bolsillo de los /as municipales fue 26, 5 por ciento (15 por ciento en marzo, 10 por ciento mes de julio).

El 30 de agosto FE.SI.MU.BO (Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses) realizó una multitudinaria marcha a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en CABA. Allí se abrió, vía Ministro de Trabajo bonaerense (Walter Correa), una posibilidad de acuerdo marco para colocar o construir un piso en la recomposición salarial para los trabajadores /as municipales de todos los distritos.

Pero Moreno es el espacio donde SITRAM prepara su exigencia salarial, aunque son varios los puntos vulnerados por el gobierno de La Capitana. Así lo expresa Marcelo Cosme: «No está todo mal pero hay cuestiones que quedan de la vieja política. Me parece que hay compañeros y compañeras que no logran entender, hay cosas que no van más, el tema de querer que compañeros municipales o compañeras tengan que demostrar pertenencia. Acá hace poco tuvimos una reunión con la Secretaria de Obras públicas…

¿Vos te reuniste con María Giménez por esos cinco compañeros /as que están militando una agrupación y que los mandaron a barrer siendo municipales con antigüedad y función?

Hay muchas cosas que deberíamos discutir, pero ya nos vamos a encontrar más seguido. La verdad es que el compañero siempre milita, el compañero municipal es militante, muchas veces por acción o por omisión, muchas veces por obligación porque te meten a trabajar y tenés que aceptar cosas, esto es lo que hacía la vieja política, con tu referente tenés que ir para allá sino te echaban, te hacían lo que querían.

¿La vieja política eran grupos a quienes se les asignaba una cuadrilla de operación?

Claro. En muchos casos, no quiero generalizar porque esta mal. Pero hoy actualmente está mucho en discusión con las cooperativas, los planes sociales, pero tenemos una ley en plena vigencia. Es también un poco no entender la política de qué se trata. La patria es el otro… estas cosas.

Es también el ejercicio del caudillismo político, puedo violar la ley si total yo tengo el poder. Esto es lo que está pasando, no por los cinco compañeros de la Corriente 25 de Mayo Revolución

La verdad que los compañeros a veces militan, están en un lado porque les gusta, porque por ahí quizás tienen algunos acuerdos. Es una cuestión, cada uno sabrá en dónde quiere militar y está bien que los compañeros militen siempre y cuando sea en beneficio del otro, eso está perfecto. Ahora, eso va por un lado, ¿cómo roza lo laboral? Porque después lo que se pueda acordar ahí o no, después repercute el castigo en el ámbito laboral, y ahí entramos nosotros. Cuando los acuerdos se rompen, ahí vienen los problemas. Nosotros tenemos algunos compañeros que están de planta y que están afiliados, hay compañero maestro mayor de obras, otra compañera que laburó en lo administrativo. Mirá lo que sucede, esto de querer adoctrinarlos y decirles ‘che te vas a barrer’, y entonces me pregunto si en modo castigo para el gobierno «barrer es denigrante, y sirve para adoctrinar». Por supuesto que para nosotros no lo es, jamás lo pensaríamos de esa manera, capaz los compañeros no lo quieren hacer. Yo digo, ojo, no son los compañeros, es tu cabeza como está, porque vos los castigás y no lo mandás a manejar o a una unidad sanitaria, los mandás a barrer, entonces en tu cabeza barrer no está bien visto. Los compañeros no tienen que demostrar nada, me parece bien que militen, me parece bien que hagan su acuerdo político.

¿Se puede resolver esa situación?

Yo creo que sí. Este es un caso, hay un montón de situaciones. Si quien conduce el gobierno local se pueda reunir con nosotros o no, me parece hasta secundario…

Ustedes no quieren politiquería, siempre lo dicen…

La verdad que nosotros no queremos nada, pero a la vez queremos todo, en el sentido de que los compañeros tengan sus condiciones, la ropa, que pueda discutir una mejor paritaria. Y la verdad que hoy parece ser que los compañeros tienen que agradecer que cobran en tiempo y forma, eso es un deber de quien gobierna. Antes decían que el intendente (Festa) era un mal administrador, entre ellos sabrán, porque después todos los intendentes terminan todos juntos. Alguno se tira la pelota con el otro, vos escuchas siempre ‘este es malo’ y después viene el otro y hace lo mismo.

Voy a la pregunta sobre la reunión que tuviste con el Cholo García que es la figura central y Walter Correa, el Ministro de Trabajo de Axel Kicillof. Decime qué es lo importante de esa reunión.

Primero, hoy tenemos una canasta básica que está en 116 mil pesos, nosotros queremos que nada más y nada menos se respete la ley 14.656. En la misma se habla del Consejo Provincial municipal, y para que se entienda, es lo que se está haciendo con los docentes. Eso le planteamos a Correa, nosotros estamos exigiendo exactamente lo mismo. La reunión fue un poco de eso, nosotros entendemos que en el IPS es terrible lo que sucede, se está desfinanciando y desde las intendencias mismas, ¿por qué? Porque los aumentos que dan, muchos dicen el 70%, en un básico de 15 mil pesos, y encima no es el setenta por ciento, porque 10 le dan al básico y al resto en negro. Siempre al básico de a poquito, de a poquito y eso repercute. No repercute en la caja de jubilación de los trabajadores, ni mucho menos en el aguinaldo.

¿Qué te dijo Correa? ¿Qué le planteó Correa como propuesta, no como promesa? Para que ustedes no pierdan tanto porque no le van a ganar a la inflación

Nosotros hablamos claramente de los shows musicales y demás que puedan hacer en este distrito, que la Provincia le baja cualquier cantidad de dinero. La plata está, hay que distribuirla bien, tiene que ir a los trabajadores municipales, porque después laa gastan en el barrio, compran las zapatillas del hijo, en lo que invierten hacen activar la economía los municipales. Y lo que nos dice Walter (Correa) es ese compromiso, el gobernador ya lo sabe, lo habló hasta con la Vicepresidenta de la Nación. De hecho, cuando nos movilizamos a la Casa de la Provincia luego nos dirigimos al Congreso y la Vicepresidenta saludó a los trabajadores y trabajadoras municipales que estábamos ahí, manifestándonos. Y entender esto, que no somos la contra, todo lo contrario, pero no estamos de acuerdo con este ajuste que están haciendo el intendentismo en toda la Provincia. No estamos de acuerdo, pero tampoco somos el enemigo. Está bien que se hagan todas las obras pero los trabajadores municipales no comen obras, necesitamos un salario realmente digno y lo que tomó el compañero Correa son todos nuestros reclamos, lo puso en agenda para que el gobernador así lo tome y la Vicepresidenta. La verdad que la reunión fue muy productiva, fue muy buena, y vamos a seguir. Entendemos que es una lucha larga que no vamos a poder lograr de un día para el otro los objetivos pero estamos en ese camino. Yo entiendo que los intendentes tienen que de una vez por todas realmente hacer peronismo no tanto autoproclamarse peronistas, y eso significa llevar dignidad a la familia municipal y eso es discutiendo mejores aumentos salariales y no lo que hoy se está discutiendo.

El 14 de septiembre es la reunión paritaria. Tenemos un piso de cinco, sería el cuarto tramo ¿qué es lo que van a pedir? Dame un número. Que no es caprichoso…

Nosotros desde ya, quiero aprovechar a invitar a todos los compañeros y compañeras que se puedan acercar, así como lo hicieron en la movilización, que se puedan acercar para acompañar, porque lo que está en juego es plata y comida en la mesa de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces me parece que todos nos tenemos que comprometer que no somos el palo en la rueda de la Intendenta, mucho menos enemigos, pero sí creemos y estamos muy contentos con todas las obras que la Provincia y la Nación están haciendo en nuestro distrito, pero le exigimos a la Intendenta de que revea la situación, que realmente se llame a la sensibilidad para con los compañeros y las compañeras. Vamos a ver realmente la inflación como está y que podamos tener una paritaria que pueda superar, por lo menos alcanzarla porque esa es la realidad. El 14 vamos a estar a las 10 de la mañana en el edificio Kennedy y creo que vamos a tener una buena respuesta. Nosotros no hemos tomado ninguna medida hasta el momento, más allá de movilizar a la Provincia, no es porque estamos de acuerdo, sino porque nosotros firmamos una paritaria, porque somos la organización que representa colectivamente, por eso tenemos personería gremial como marca la ley, pero solamente lo estamos esperando. Llamando a la reflexión, yo creo que los tiempos han sido más que suficientes, esperamos al 14 de septiembre, obviamente con el apoyo de toda la región, como te decía somos casi 32 mil trabajadores municipales, con el acompañamiento del Ministro Correa que también viene a tomar compromiso de poder llamar a la reflexión a todos los intendentes.