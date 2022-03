Rechazo a la Estafa: más de 10 mil morenenses votaron en contra del acuerdo con el FMI

SÍNTESIS DE LA CONSULTA POPULAR DE LIBRES DEL SUR –

El domingo 6 de marzo, concluyó la consulta popular contra el FMI. En esa jornada 235.924 personas hicieron notar su disconformidad con este acuerdo, en las más de 8 mil urnas instaladas por todo nuestro país. Superamos el objetivo que nos habíamos propuesto, 1.295.580 personas se sumaron a la consulta popular.

En Moreno, Libres del Sur realizó el cierre en la plaza Buján, destacando el compromiso que los /as militantes, junto a los /as vecinos /as demostraron en todo el tiempo de la Consulta Popular que logró juntar más de 10.000 votos en nuestro distrito distribuidos en las 66 urnas colocadas.

«Somos unos convencidos que la fuerza del pueblo unida es indispensable para el desarrollo de una Argentina más justa y fundamentalmente porque creemos que no debemos hacernos cargo de una deuda que no es investigada» finaliza el comunicado de prensa de Libres del Sur Moreno.