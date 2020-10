0 shares







LOS GREMIOS PARITARIOS DICEN NO AL 10 POR CIENTO –

De dos tramos salió la propuesta de uno y en diciembre volver a discutir. A la mesa paritaria llegó Alberto «Beto» Conca, Secretario de Gobierno con la carpeta bajo el brazo y un 10 por ciento de recomposición para este año. Además de insuficiente, la oferta carece de continuidad, previsibilidad en la paritaria que va de marzo a marzo, siendo un valor desagregado que el modo de acción ejecutiva parece estar más a tono con la ley 11757 que la 14.656.

Ariel González, Secretario de Asuntos Gremiales de SITRAM, aporta técnica al analizar la carpeta ejecutiva que tiene una sola hoja: «La propuesta del Ejecutivo nos pareció insuficiente, creo que más que nada es el panorama futuro porque estamos queriendo cerrar un mes, un tramo por decirlo de alguna manera y nada más, con un porcentaje obviamente muy bajo en esas condiciones y de juntarnos recién en diciembre, con una gestión que sabemos que nos ha costado muchísimo de poder juntarnos, y después te avisan como pasó con los decretos, entonces nos parece que no nos da un margen de garantía presentarnos en diciembre a discutir y cerrar la paritaria acorde a la necesidades de las trabajadoras y trabajadores. Nuestro no rotundo, como dijiste vos, y nuestro cartel de insuficiente tiene que ver más que nada con eso».

Bueno, lo dijiste vos que el modo de operación y de trabajo del gobierno es: deciden y les avisan , bueno una mesa de negociación no es eso sino dejemos atrás la 14.656 volvamos a la anterior 11.757 y listo

Bien, ahora lo dijiste vos. Estoy totalmente de acuerdo, igual la discusión de ayer con el Secretario de Gobierno principalmente que es quien toma la voz en esa representatividad, él entiende que tiene que ser así, por eso te lo dije la otra vez, algunos entienden la negociación de buena fe al menos en esta mesa, te lo planteó con el señor Beto Conca quien es el que lleva la discusión por parte del Ejecutivo, pero lo que plantean ellos es justamente eso quizás hubo errores, que ellos entienden que la discusión es así como decimos nosotros, sentarnos, discutir, acordar y después retomar las resoluciones por eso mismo hay que rescatarlo, no solo se firmó la reunión para el martes para escuchar la contra propuesta del Ejecutivo o una propuesta superadora si queremos llamar sino también se firmó que el día miércoles nos reunimos para darle inicio a la Junta de Calificaciones y Ascenso.

Hay muchos /as trabajadores /as municipales que esperan el pase a planta

Yo creo que hay algunas malas interpretaciones. Cuando la ley te pone ciertos limites, como por ejemplo el tiempo que un trabajador o trabajadora puede estar en planta temporaria es un tiempo máximo, cuando hablamos de 12 meses de planta temporaria hablamos de un tiempo máximo, y acá pareciera que fuera el mínimo, entonces volvemos a la 11.757 como decís vos, no podemos tener temporarios de 15 años. El trabajador o la trabajadora a los 12 meses más tardar tiene el derecho de pasar a planta permanente y no depende si el jefe o el intendente quiere o no, porque sino volveríamos a la 11.757, depende de que el compañero o la compañera haya cumplido con sus obligaciones y está bien claro cuales son los ítems. Los ítems son: no haber faltado, no haber tenido una falta grave es decir que se le haya iniciado un sumario en ese tiempo o sanción, y después el tema de la calificación y de la capacitación que eso depende del empleador, no es el trabajador o trabajadora la que tiene que ir a capacitarse entonces si vos durante esos 12 meses no lo capacitaste con lo que vos entendés que es necesario para que el compañero ingrese a la planta municipal con estabilidad, es un tema del empleador no es un tema del trabajador. Entonces, el trabajador tiene que cumplir con su asistencia, no haber estado, como lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo, estar más de tres meses de licencia porque esas son también cuestiones razonables, a veces vos tenés un compañero que ingresa y no es caerle a la persona, por desgracia o por mala fortuna o como quieran llamar se enferma y entró a trabajar y a los dos meses se accidentó y por más de 10 meses no. Es verdad que no va a pasar a planta, tampoco dice que ese compañero se va a la calle dice que hay que extenderle el contrato 6 meses más y cuando cumpla los requisitos y recién pasar a planta permanente en un caso extremo así, pero no el compañero que cumplió en todo ese tiempo. Ese es uno de los puntos que vamos a tocar obviamente en la junta de ascenso y calificaciones con varios PUNTOS fundamentales, hay varios de la mesa de salud, está La Agraria sino agrupamientos dentro de nuestro escalafón, carrera municipal que hay que reorganizarlos.