PIDEN MÁS COMIDA, SIENTEN ABANDONO –

Hasta el momento son diez instituciones sociales / barriales que llaman a concentrar una acción de denuncia y demanda al gobierno local. Se denominan Instituciones Unidad de Álvarez, La Reja y Reja Grande y estarán mañana a las 12 horas en el Puente de La Reja bajo la consigna Seguridad Alimentaria.

Mónica del merendero Huellitas de Esperanza, realiza una síntesis del conflicto o la espera que cumplió su ciclo (salvo que hoy aparezca alguna solución): «La gestión de Mariel Fernández deja mucho que desear, los merenderos y los comedores estamos desabastecidos completamente. Lo que nos da Desarrollo Social no nos alcanza. Tengo todos los papeles al día con todo lo que nos pide para darnos la mercadería y al final no nos responden. Por ejemplo, tengo 220 chicos, 30 abuelos y casi 310 personas para alimentar y me dan 196 leches, 90 harinas, 30 paquetes de yerba. Te podrás imaginar que no damos abasto, más ahora que con la cuestión de la pandemia se duplicó la cantidad de gente porque esas 300 personas que yo tengo son fijas pero se suma la gente que está sin trabajar».