GACETILLA OFICIAL –

En un acto en el polo sanitario, la intendenta Mariel Fernández, junto a la secretaria de Salud Analía Cabaña, y el Director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Emmanuel Álvarez, brindó un reconocimiento al personal de salud municipal, de los Hospitales y de los Centros de Atención Primaria de la comuna; y a distintos integrantes de la comunidad por su trabajo, esfuerzo y compromiso en esta pandemia.

“Hoy fundamentalmente es un día de agradecimiento. Nuestro equipo de salud, junto a todas y todos ustedes, hizo que el abordaje de la pandemia en Moreno fuera muy destacado, entre muchas cosas, porque este Municipio hizo entre 3 y 4 operativos detectar por día. El pronóstico para Moreno era una bomba a punto de estallar, pero estalló en comunidad, en compromiso y en organización”, expresó la intendenta y, refiriéndose a las personas presentes, agregó: “La posibilidad de que vecinas y vecinos hayan tenido servicio de salud puerta a puerta, fue gracias a ustedes, porque acercaron salud a sus casas, que quizás de otra manera no se hubieran acercado. Esto reconstruye vínculos y credibilidad en nuestro sistema de salud.”

“Tengo un profundo agradecimiento por todas y todos ustedes, por el esfuerzo y por el trabajo, y con mis queridas compañeras promotoras de salud, con quienes hicimos realidad un sueño: desde el Estado ampliar lo que hicimos como militantes tantos años”, destacó Mariel y concluyó: “Le agradecemos a nuestro Presidente, que a pesar de las críticas, sostuvo la decisión de que se cumpla el aislamiento, que eso nos previno también de otras enfermedades además del covid. Somos uno de los 10 países que empieza aplicar esta vacuna y tenemos la bendición de que se va a empezar a vacunar en Moreno.”

Además, Fernández afirmó que el gobierno provincial se hará cargo de dos de los Hospitales nuevos, entre ellos, el de Moreno. “El Hospital Modular y el UPA va a ser un Hospital zonal de Cuartel V” detalló el director Álvarez.

Por su parte, la secretaria Cabaña dijo: “Queríamos cerrar este año tan difícil agradeciéndoles, y destacando no solamente a las trabajadoras y trabajadores de la salud, sino también el de la Cruz Roja, ATE y las organizaciones sociales. Cada una y uno de ustedes fueron esenciales, no solamente nuestro sistema de salud sino toda la participación colectiva que hicimos. El trabajo que realizamos fue muy productivo y les agradecemos mucho.”

“Moreno era uno de los candidatos a colapsar, porque lugares como este donde la población es muy grande y el sistema de salud no iba a alcanzar frente a una pandemia mundial, era preocupante. Lo que sucedió fue puro trabajo y un esfuerzo muy grande de todas y todos nosotros. No tengo más que agradecimiento con una persona que es Mariel Fernández, que no quepa duda que si no fuera por ella esto hubiera sido diferente, ella fue la que se encargó inmediatamente, construyó y peleó porque Moreno no colapse” dijo el director del Hospital y señaló que “la segunda razón por la que Moreno no colapsó no fue solo porque quintuplicamos la cantidad de camas y respiradores, sino también porque se hizo el trabajo que se tenía que hacer: acompañar a los pacientes que se infectaron y a sus familias gracias al gigantesco equipo de promotoras de salud y territoriales que tiene el Municipio de Moreno.”

“Frente a las necesidades pusimos el cuerpo y el corazón”, afirmó Álvarez.

Las autoridades entregaron diplomas en agradecimiento al personal de salud y las distintas organizaciones por su esfuerzo y compromiso; y lanzaron globos blancos en homenaje a las trabajadoras y trabajadores de salud que fallecieron este año.