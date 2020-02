0 shares







KARINA ÁLVAREZ CONCEJAL EN LA FAM –

La Federación Argentina de Municipios es un espacio que incorpora todas aquellas pro- puestas y experiencias de cambio y proyección unificada de los gobiernos locales, tanto a nivel Nacional como en integración con el resto del mundo.

El 5 de febrero y en el marco de la visita del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES), Mario Cafiero, junto a su director Martin Cigna, a la provincia de Tucumán, se firmó un convenio de cooperación entre la Federación Argentina de Municipios y el organismo nacional con el objetivo de establecer vínculos de articulación entre las entidades para la creación y desarrollo de las ‘Mesas de Asociativismo y Economía Social’ dentro de los municipios.

En la comitiva participó la concejal morenense Karina Álvarez de COPEBO. La presencia tiene un paso anterior que ubica a la actual Vicegobernadora Verónica Magario quien «creó la Red de Mujeres concejales de la Provincia de Buenos Aires». Expresa la concejal Álvarez: «En los cuatro años de gobierno amarillo (CAMBIEMOS) nos fuimos apoyando entre nosotras, realizamos cursos y capacitaciones para entender Presupuestos Municipales, Rendiciones de Cuentas. A partir de este año en que Verónica (Magario) asume la Vicegobernación, es el intendente de Tafí del Valle (Tucumán) quien se pone al frente de FAM (Federación Argentina de Municipios). Ahora el desafío que nos da Verónica es que hagamos la red a nivel nacional de concejalas. Fuimos al Noroeste argentino y próximamente al sur de nuestro país.Todo esto abre espacios y nos enseña a trabajar en cosas que no teníamos ideas de como avanzar. Ahora articulamos con Mario Cafiero en la parte del INAES, haciendo cursos de capacitación y formación de cooperativas».

¿Por qué es usted que como concejala participa de esta red?

Llego a la FAM cuando logro ser la Secretaria General de la 62 Organizaciones Sindicales Peronistas. Se hace un encuentro en Vicente López con la presencia de todas las mujeres sindicalistas y ahí comento que como concejal no tenía apoyo en el distrito. Luego me llama la secretaria de Magario y ahí me invitan a formar parte del espacio.