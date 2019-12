56 shares







JURA DE LOS CONSEJEROS ESCOLARES CON MARIEL FERNÁNDEZ FIRME EN EL MANDO –

En diciembre del año 2015 cuando arrancó la gestión Festa, la primer acción del cuerpo de consejeros escolares fue establecer los lados que estarían en disputa y así ocurrió hasta la intervención del 27 de octubre de 2017 por severas fallas administrativas, el uso de los recursos lo que derivó en causas penales que marchan a juicios orales. Nunca funcionó como Cuerpo colegiado. Cada sesión mostró indefectiblemente que la mayoría (que tuvo cambios en esa etapa), volcó las votaciones con la mano de la presidencia, mientras que la oposición marcó el rechazo.

Antes de arribar al acto del día de ayer sobre la calle Victorica, hubo una Intervención y, fundamentalmente, las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que abrieron definitivamente el debate popular sobre el estado de los edificios y la educación pública. Largos meses sin clases, históricas movilizaciones y Comité de Crisis. Comienzo del ciclo lectivo 2019 con cierta «normalidad» y fin de la intervención el día 9 de diciembre. Desde ese contexto, tan vivo, doloroso y presente, la Jura iba a tener las consideraciones que aparecieron en el escenario. Tan lógico como la ausencia de los consejeros también elegidos por el voto popular de Juntos por el Cambio y Ramón Vera del Frente de Todos. habida cuenta del resultado al momento de elegir autoridades, pero más aún por el tenor del debate de esa preparatoria:

El acto de jura estuvo conducido por Emmanuel Fernández, concejal en uso de licencia y Secretario de Deportes, Cultura y Educación, uno de los muchos protagonistas de lucha que se inició el 2 de agosto de 2018. También la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que participó del Acampe, las marchas y ya como Jefa Comunal habló de la «difícil tarea que se tiene por delante» pero entusiasmada por la victoria de contar con las autoridades que dieron la lucha y están en la conducción, pero abriendo aún más la super grieta y caracterizando al enemigo: «Recuperamos la conducción y se pudo levantar la Avocación pero ellos están ahí adentro, no se animaron a venir, pusieron un montón de artimañas y precios a sus manos, quiero que lo sepan, sin embargo, no pudieron, otra vez les ganamos compañeros/as«.

Mariel Fernández expresó un discurso muy claro, situado en la crisis por la pesada herencia, sin mencionar o comprometer el destino del Fondo de Financiamiento Educativo a las escuelas de Moreno. Hubo un reconocimiento a la Secretaria General de SUTEBA Mariana Cattáneo.

«Es muy emocionante, después de tantos días de Acampe, de compartir días de lucha con la mayoría de los compañeros/as que están presentes, logramos lo que nos proponíamos que era levantar la Intervención, con una compañera como Sonia Beltrán, una trabajadora de la educación, la reconocida directora de la escuela 57, y ojalá con un gobierno popular volvamos a tener esa escuela que se quemó, además lo hacemos con Alberto y Cristina en la Nación, con Axel y Verónica en la Provincia y con una Intendenta del Acampe de la lucha educativa«.

«Quiero nombrar a la compañera Mariana Cattáneo, de SUTEBA, fueron muchos los días compartidos en este lugar. Reivindicar a las mujeres de los movimientos sociales, nuestra compañera María González también hoy es parte de este consejo Escolar como consejera, María del Carmen Bordón, compañera que fue perseguida e injuriada por la política de Cambiemos, al igual que Parentti que hoy puede asumir, como Liliana Ojeda que fue expulsada de su oficina y hoy retoma su cargo. No va a ser tarea fácil, recuperamos la conducción y se pudo levantar la Avocación, ellos están ahí adentro, no se animaron a venir, pusieron un montón de artimañas y precios a sus manos, quiero que lo sepan, sin embargo, no pudieron, intentaron que esta jura no se haga pero otra vez les volvimos a ganar«.

«Vamos a tener un camino largo de restauración y reparación, nuestras escuelas aún están muy mal y la situación económica del Municipio también, pero estamos esperanzados del camino que iniciamos que tiene que ver con la organización popular y el compromiso en el que estamos invitando a todos/as, fue de esa manera que pudimos poner en evidencia y visibilizar lo que estaba pasando en Moreno. Invitamos a todos a que reconstruyamos nuestras escuelas, no podemos resignar a la situación económica, demostramos que en la adversidad pudimos hacer cosas juntos, proponemos que en el verano nos juntemos todas las organizaciones, sindicatos, papás y mamás, directivos, empresarios de Moreno para que hagamos jornadas solidarias en nuestras escuelas para que los chicos puedan empezar aunque sea con las condiciones básicas y en una escuela reparada por su comunidad, por su Municipio y su Consejo Escolar aunque la situación no nos permita hacer la totalidad de las cosas. La Provincia nos comunicó que está en una situación crítica, pero con la recuperación del gobierno popular lo vamos a lograr una vez más».

«En esta pared quisimos terminar el mural de Sandra y Rubén, pero estábamos consiguiendo la plata y lo hicimos recién hoy, en un tiempo más la idea es que el frente de este consejo saque el verde Vidal que tiene y tenga los rostros de nuestros compañeros«.

«Sonia va a tener una tarea difícil, al igual que los demás consejeros, lo que les pedimos es que cuidemos este Consejo, transparentar los fondos, que siga en funcionamiento el Comité de Emergencia como contrapeso a lo que ocurre aquí dentro, aún es necesario. Así como lo vamos a cuidar, le pedimos a la comunidad educativa que también nos acompañe y nos cuide. Moreno es el lugar donde crecen las mil flores, acá también van a crecer las mejores flores de la República Argentina porque ese es el homenaje y lo que provocó el fallecimiento de Sandra y Rubén«.

La decisión política de sostener viva la memoria por Sandra y Rubén, pedir acompañamiento y ayuda a las comunidades, organizaciones y padres – madres organizados /as, es consolidar un esquema que tiene dinámica y vasos comunicantes. Con respeto de lo institucional y las normas que deben ser cumplidas, el control «popular» debe sostener el PROTAGONISMO acompañando la reconstrucción. Ya lo expresó el día 9 de diciembre la presidenta del Consejo Escolar de Moreno (Sonia Beltrán) que los primeros meses del año 2020 serán para «embellecer las escuelas».

Mariel Fernández, así se definió, es la Intendenta del Acampe de la lucha educativa. El prólogo del libro El Peronismo será feminista o No Será Nada (de la escritora Araceli Bellota, actual Presidente del Concejo Deliberante) le pertenece a la Intendenta. Hay un pasaje destinado a Sandra y Rubén, el Acampe y la falta de acompañamiento del gobierno municipal.

Fernández hace Historia. Sandra y Rubén integran un capítulo central en lo que recién empieza a escribir Mariel como Jefa Comunal.