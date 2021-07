«Reivindico el trabajo de las cooperativas que tienen el espíritu del cooperativismo y no el de las empresas que se disfrazan de cooperativas y el aprovechamiento político partidario»

Gisele Agostinelli tuvo una vez más la oportunidad de sostener la crítica política al gobierno. En la sesión ordinaria del jueves pasado recordó el análisis que vertió en el recinto al momento de rechazar el uso de los recursos públicos del año 2020 y su eje no está en la presencia de las cooperativas sino en que «la moneda siempre cae del mismo lado», una metáfora para revelar el direccionamiento a favor de estructuras del Movimiento Evita.

La Municipalidad de Moreno convenia con la Cooperativa 2 de Septiembre, cubre los gastos operativos (que incluye el pago de 12 mil pesos mensuales a cada asociado /a) y ésta realizará el trabajo de limpieza de basurales y separación – reciclado de la basura, un gran paso del Programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). La Cooperativa obtuvo un subsidio de 112 millones de pesos de la Secretaría de Economía Social de la Nación.

Como respuesta a los dichos del concejal Franco, la legisladora del bloque Ahora Juntos por el Cambio, explicó que la cooperativa ofrece los bienes de capital que son concedidos por el Estado nacional a través de los 119 millones de pesos. Luego se refirió a los «anticipos financieros» que siempre piden las empresas y también las cooperativas: «Este concejo votó hace tiempo atrás los reconocimientos de deuda de la cooperativa Ayelén (Movimiento Evita), y justamente tenía los anticipos financieros solicitados por la cooperativa; inclusive también que ahora puntualmente vamos a hablar de ese tema, la Cooperativa 2 de Septiembre también en casos anterior ha solicitado anticipos financieros. Después aclarar que, no se cuestiona la voluntad de que lleguen fondos, al contrario, nosotros estamos muy contentos de que lleguen fondos, que hoy el gobierno local haya generado un músculo tan importante como para poder conseguir los fondos que está consiguiendo y los recursos que está teniendo. La verdad que me parece que agarrarse de eso y decir que cuando uno plantea determinadas cuestiones administrativas, cuestiones políticas y demás, solamente es porque no quieren que entren fondos, la verdad que me parece que es corto. No estoy en contra de que las cooperativas trabajen, muy por el contrario, creemos que todas las cooperativas tienen que ser incluidas. Se dijo también que no era la voluntad del Ejecutivo sino de la voluntad de la cooperativa que había ido a pedir la plata y además aclarar que, el municipio en el mismo expediente dice que elige a esta cooperativa por los trabajos que ha realizado como proveedor e inclusive, aclarar que dice dentro del expediente, que se elige esta cooperativa por no tener los recursos«.

Luego de las consideraciones que intentaron aclarar y poner en debate a las dos únicas voces del oficialismo que bancaron la parada, Agostinelli disparó su munición a un punto inevitable: «Hace un tiempo cuando este cuerpo debatía la Rendición de Cuentas entre las observaciones que realizamos pusimos de manifiesto es el desconocimiento de lo administrativo que golpea la legalidad. Hablamos del expediente 219152 para reparación del techo del palacio municipal, realizado a través concurso privado donde se presentaron 3 firmas. Recordemos que el concurso privado hace que el municipio elija a quien invitar. Las empresas que se invitaron y presentaron fueron Coop. de trabajo Ayelén, Coop. de Trabajo 2 de septiembre y Coop. de Trabajo La Quebrada. En aquel momento expresamos el claro vínculo que tenían estas cooperativas con la actual gestión, inclusive el grado de familiaridad entre funcionarios y representantes de la cooperativa ganadora. Por si alguno no lo recuerda, la actual Secretaria de Desarrollo Social Noelia Saavedra fue la presidenta de la Cooperativa Ayelen, ni hablar del vínculo que siempre tuvo la Intendenta y el Movimiento Evita. Pero lo más llamativo era que la ganadora del concurso de precios fue la Coop. de Trabajo 2 de septiembre que tenía en aquel momento de la licitación como presidente a Pedro Eduardo Falfan, el papá de Damián Falfan para aquel entonces Subsecretario de Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria y también consuegro de la Secretaria de Salud. Pedro era quien firmaba incluso los papeles y propuestas dentro del expediente como presidente de la cooperativa. Estaba más que claro el vínculo, hecho que era inexplicable para el proceso administrativo, tan claro que ni si quiera se tomaron el trabajo de justificar. La ley es clara los funcionarios públicos no pueden contratar a familiares ni contratarse a sí mismos pero sigo insistiendo, como dije en aquel momento, la moralidad y la ética la dejaron en la puerta de entrada, porque acá también hablamos de algo que va más allá de lo legal que debería ser el principio para cualquier gestión o para cualquier político, hablamos de los principios, de lo que es correcto y lo que no, también estipulado en LEY DE ETICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Hoy estamos acá para debatir un nuevo convenio entre Ministerio de Desarrollo Social de la Nación representado por Emilio Pérsico, la Municipalidad a través de la intendenta Mariel Fernández y nuevamente la Cooperativa 2 de septiembre. Porque imagino la respuesta de cajón que me van a dar: el 23 septiembre de 2020 Falfán renuncio a la presidencia de la cooperativa y se eligieron nuevas autoridades, lo cual no desliga el vínculo. Este es un expediente que se inicia desde la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria por el subsecretario en aquello momento Damián Falfan, para conveniar con la cooperativa que meses atrás su padre era el presidente y que claramente sigue sosteniendo vínculos con el Movimiento Evita, también representados en esta fórmula por el dirigente nacional de la CTEP y líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico y a nivel local por la máxima representante del movimiento la intendenta Mariel Fernandez. Todos presentes en este convenio. Un expediente que está en relación a otro expediente que no pudo ser tratado en la Comisión de Legales por falta de quórum, pero que le otorga 4 trabajos a esta cooperativa. Estos convenios se celebran justificando que la municipalidad no cuenta con las maquinarias, personal, equipo y materiales necesarios para la realización de los trabajos, elementos que pueden ser aportados por la cooperativa. Pero cuando vas al listado de equipamientos o maquinarias y herramientas, hablamos de elementos presentes en el municipio: camión roll off, elevador, caja roll off, chipeadora, serrucho, amoladora entre otros. Además de que el municipio debe hacerse cargo del costo de mantenimiento de las maquinarias y equipos, la contratación de los seguros de equipos e instalaciones, de los seguros contra terceros, de la nafta, del aceite, del gasoil, los líquidos, la electricidad, como así también la cláusula quinta punto 9 establece que el Municipio debe hacerse cargo del transporte de los contenedores al CEAMSE y que la totalidad de la maquinaria estará a cargo de personal municipal. También se incluye que la municipalidad abonara un subsidio no reintegrable por $12.000 destinado para cada uno de los asociados de la cooperativa que participen activamente en las tareas, esto será del 1° al 10° de cada mes, para casi un total de 366 personas. Y esto es llamativo porque nada especifica de dónde saldrá esa plata, a qué partidas serán asignadas o de qué partidas se sacarán recursos para solventar estos gastos porque en el presupuesto votado por este cuerpo no había tal descripción. Y esto me genera otro interrogante, y le pregunto al oficialismo: ¿qué diferencia hay entre estos cooperativistas y los demás? ¿Qué diferencia tienen los que trabajan a través desde el Potenciar Trabajo y prestan servicios al municipio haciendo veredas, limpiando las calles, levantando basura, fiscalizando el Estacionamiento Medido, trabajando en las escuelas, desobstruyendo zanjas? ¿Qué diferencia hay entre ellos que cobran solo el Potenciar y estos a los que vamos a pagarle $12.000 más? Vuelvo a insistir como cuando hablamos de los trabajadores de la cooperativa gestionar (coop de camioneros – Moyano) parece ser que siempre tienen trabajadores de primera y de segunda, o trabajadores alineados o no. Y que quede claro, yo reivindico el trabajo de las cooperativas que tienen el espíritu del cooperativismo y no el de las empresas que se disfrazan de cooperativas o el aprovechamiento político partidario. E insistiendo que con esto no busco que nadie se sienta ofendido por mis palabras, busco la reflexión, busco una respuesta y busco la igualdad de oportunidades y condiciones porque en este mismo Concejo duerme un expediente presentado por cooperativas para poder ser incluidas, para poder participar. Porque también hay testimonios de aquellos que por no pertenecer a un espacio político no pueden acceder a las unidades ejecutoras que brindan la posibilidad de que los trabajadores puedan desarrollar su trabajo dignamente, con las condiciones y los elementos de trabajo y de seguridad. Ojalá hoy me pueda ir con una respuesta del oficialismo, porque la semana que viene vamos a estar debatiendo otro expediente donde esta misma cooperativa se lleva 4 trabajos, vamos a estar debatiendo que 366 personas sean VIP o que el resto sean de segunda. Pido que me expliquen el espíritu cooperativista y me digan como distribuyen equitativamente esos casi 112 millones que el gobierno nacional le baja a la unidad ejecutora. Pido que me expliquen cómo hacen para elegir y que siempre la moneda caiga del mismo lado.

