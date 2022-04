Renunció la Subsecretaria de Gobierno

La Dra. Romina Altamiranda dejó la estructura jerárquica que conduce Mariel Fernández. La semana pasado informó la decisión de renunciar a la Subsecretaría de Gobierno para fortalecer, ampliar y construir la propuesta que la convoca, por razones profesionales y éticas: el Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez. Solo una pregunta queda fijada en papel: ¿podía continuar en su puesto ejecutivo y construir la herramienta para disputar la real conducción del Colegio de Abogados?

Altamiranda habló en mayo del año pasado sobre Perspectiva, Pluralidad y Transparencia (Lista 3) se convirtió en la segunda fuerza. La abogada (que a partir de este lunes deja su puesto en el gobierno de Mariel Fernández) emitió una opinión que tiene actualidad y proyecta la pelea futura:

¿La lista 3 nació para quedarse?

Sí, claramente.

Esa es una buena respuesta la que me estás dando, es una lista que vino a conquistar espacios de poder sin perder de vista que lo central es la Institución, ¿sería así?

Exacto, pero igual más allá de eso también te quiero aclarar que esta lista no nace como motivo de la elección. Somos un grupo de colegas que ya venimos trabajando desde los diferentes espacios que ocupamos, no todos con cargo. No surge de un día para otro sino que venimos trabajando desde hace diez años en el colegio.

Como dato de número y color. Las dos listas de oposición que tiene el Colegio de Abogados que preside el Dr. Sreider se fusionaron para construir la Lista 5 que se apresta a conquistar el poder.