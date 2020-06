0 shares







¿ES EL MOMENTO DE UNA POLÍTICA DE MASAS?

El Ministro de Salud de la Nación utiliza este término megalópolis o megápolis (se aplica al conjunto de áreas metropolitanas, cuyo crecimiento urbano acelerado lleva al contacto del área de influencia de una con las otras). El 85 por ciento del país sostiene fases avanzadas contra la pandemia, el otro 15 por ciento concentra la mayor parte de la población argentina. Pero en ese mapa CABA – Provincia de Buenos Aires, hay que hacer foco en el AMBA. Papel y lápiz, sin repetir demasiado, la concentración sin desarrollos sociales y urbanísticos mínimos era una bomba que fue activada por un VIRUS.

El mercado, la deuda, el Tesoro, la emisión, la inflación, reforma laboral dibujada, despidos, crisis social, son TIPS del momento.

Ahora es Cuando, consigna que tuvo algo de centralidad tanto como el Hambre es un Crimen. ¿Por qué no recuperar sentidos, en este instante donde se confirma que el mundo que conocíamos no existe más?

Mil pueblos Jóvenes, repoblamiento de la argentina, es algo más que descomprimir las grandes urbes. Eduardo Balán (Culebrón Timbal) acepta hablar de política o de un proyecto político: «En los últimos 20 días, durante el último mes, la propuesta de Los Mil Pueblos Jóvenes, en principio fue una especie de documento de trabajo que elaboramos con varias organizaciones. Llevamos ese borrador y tuvimos una reunión en algún momento con Juan Grabois de la CTEP para contarle la iniciativa y comentarle la perspectiva. Imaginamos un gran encuentro nacional en septiembre que tuviera que ver con esa política de organizaciones sociales, incluso de algunas autoridades del gobierno de distintas áreas y entidades de productores. Lo real fue, unos días después, el manifiesto por la Soberanía al Trabajo y la Producción que la CTEP en conjunto con la CTA y otras organizaciones difundieron, la promoción de otra iniciativa que se llama La Vuelta al Campo, que está más promovida por organizaciones de pequeños productores y entidades rurales, se empezó a hablar mucho de eso, hay una entrevista muy interesante de Juan Grabois con Fantino sobre esa cuestión. Creo que el tema se está instalando, no es una iniciativa que se pueda promover durante la pandemia pero tengo la impresión que en el post-pandemia, una vez que la cuarentena haya terminado y tengamos que discutir el modelo de desarrollo en Argentina hacia delante me parece que hay un espacio para hacer este planteo sobre la necesidad de un repoblamiento del país y de asistencia a la creación de pequeñas comunidades sustentables en todo el territorio nacional«.

No es solo una cuestión de repoblamiento de la Argentina sino también una búsqueda o un reencuentro con el trabajo, recuperar la doctrina o bases constitutivas del sujeto social de transformación y cambio.

Claro, nosotros cuando imaginamos esos nuevos pueblos o comunidades es pensar en el espacio laboral de oficios como herreros, carpinteros, electricistas, docentes, el trabajo de la tierra y la informática también. Garantizando una buena condición de Internet en todo el país son muchísimas las unidades de trabajo que se pueden generar que lo único que necesitan es una buena conexión a Internet, programadores, diseñadores de páginas web, community management, ingenieros, gente que trabaja en la producción en 3D. También está la posibilidad de pueblos agroecológicos con el planteamiento de cultivo de la tierra que no esté tan ligado a los commodities y mercado financiero sino a la sustentabilidad de los alimentos de determinada región. Una combinación que bien diseñada en una estrategia de mediano y largo plazo puede significar un horizonte muy interesante para millones de jóvenes del Conurbano por ejemplo.

Una propuesta de este calibre en un mundo donde no se avizora futuro y en una argentina donde la clase política mira al piso más que al horizonte, ¿va a generar una expectativa en los sectores más vulnerables o en los llamados clase media que tienen quizás una perspectiva de un mundo mejor, más sustentable, ecológico, vincular, comunitario?

El planteo nuestro es, justamente, convertirlo en una política de masas, no trabajar la idea como pequeños planes piloto para jóvenes que puedan ser de clase media que tienen inquietudes ecológicas, la idea es que estos sectores por supuesto estén, pero de lo que hablamos es de una campaña de colonización participativa que se pueda abrir a cientos de miles de parejas de nuestros barrios donde por ahí el pibe tiene algunos estudios en lo que es una instalación eléctrica o es albañil o la compañera tiene algún estudio en administración, o es docente o educadora comunitaria. Nosotros nos lo imaginamos como una política de masas y popular por eso hablamos de Mil Pueblos Jóvenes, no de proyectos pilotos de aldeas hippies, sin decirlo despectivamente, sino por el contrario es más parecido a las grandes iniciativas colonizadoras que tuvieron muchos países. En Estados Unidos, después de la crisis del 30, países de Europa, en nuestra visión tiene que ser una política popular sino no hay modificación de modelo de desarrollo.

La política debe imaginar otro mapa territorial y lo debe hacer ahora porque ahora es el tiempo, ahora es cuando, quizás.

Totalmente de acuerdo, nos tenemos que animar a hacer las cosas mucho mejor, animarnos a ser audaces para crear el modelo de desarrollo que nos puede cuidar. Me parece que está quedando claro con la pandemia que las grandes concentraciones urbanas son insalubres de por sí y son el pasto para las situaciones de este tipo, a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Los virus, las enfermedades, son cada vez más complicadas por lo que las concentraciones demográficas tan intensas en el fondo nos arriesgan mucho más. El mismo planeta está pidiendo una distribución demográfica distinta, una relación distinta con el manejo de la vida comunitaria, tiene la cuestión de la organización de la vida comunal también. El otro día estábamos viendo que en los países de Europa más desarrollados hay un concejal cada 200 habitantes más o menos, los Municipios están estructurados de esa manera. Nosotros tenemos en el Conurbano un concejal cada 30 mil personas, lo normal es que haya un legislador comunal cada 200-300 personas, no porque tenga que haber muchos legisladores sino porque tiene que haber muchos Municipios chicos que puedan efectivamente resolver los problemas. Los mega Municipios, mega concentraciones urbanas son más enfermedad y más problemas de convivencia.