«Representamos la voz del barrio, de los pibes que están haciendo las cosas bien»

Elías, Luka, Nicolás, tres pibes de Paso del Rey. Un grupo que preserva la identidad del barrio y que en el plano de la cultura urbana sienten, vibran y cantan como A22, REAS y FROSTELHO.

Ayer fue el encuentro con ellos, tres pibes que pueden crear un rap, improvisar un mensaje tras explicarle a la policía bonaerense que solo están allí porque quieren contar qué hacen y quiénes son:

Hola a todos mi nombre es Elías, más conocido como A22. Acá con los chicos venimos rapeando hace varias fechas y tratamos de llevar el género a otro lado.

¿Por qué rapeas? ¿En qué momento nació, surgió?

Arranqué a rapear cuando tenía 9 años y yo me acuerdo cuando escuchaba a los más viejos que era Dtoke, Sony. Ya era 2014 por ahí y yo dije bueno ¿por qué no intentar algo no? y me mandé. Me mandé solo y ahí fui mejorando, fui aprendiendo más.

¿Cuál es la técnica para mejorar? ¿Tener un amplio vocabulario, mirar el barrio, encontrar algo ahí que te despierta, una acción creativa?

Yo más que nada para rapear hay que leer una banda hay que leer bastantes cosas, hay que leer mucho. Más que nada cuando es en el momento las cosas que pasan alrededor, como nos pasó lo de la policía y todas esas cosas.

Luka, me presento. Mi nombre artístico es REAS.

Hay que leer mucho decía tu compañero ¿En qué momento se lee? ¿Todo el día? ¿Hay un momento de encontrar ese espacio para hacerlo?

No, depende. Yo te digo la verdad, no leo mucho. Pero sí, hay algunos que sí leen.

¿Qué te pasa con la música que hacés?

¿Qué me pasa a mí? La verdad que yo tenía rencor y por eso mismo empecé a escribir.

¿Tenías bronca y transformaste esa bronca en música?

Sí, la transformé en música porque me pasaban muchas cosas y no se lo contaba a nadie, entonces me encerraba. Pero igual, por más que vaya con rencor la letra al final le vas a encontrar un poco de amor porque es rap. Porque uno siente, lo que sale del corazón, ponés lo que sale del corazón.

Definime el rap

Cómo género para mi rap es lo que te sale del corazón, yo soy freestyler y me gusta improvisar.

Me parece que la enorme creatividad que tienen ustedes es cómo se puede improvisar rápido algo, surge, brota.

Sí. Yo apenas empecé no sabía combinar dos palabras, pero después de un tiempo es práctica. Práctica y escuchar a otro te hace aprender. Y con práctica lo vas sacando.

¿Qué ves del barrio? Tú barrio ¿En dónde vivís?

Yo vivo en Barrio Sambrizzi, Paso del Rey. La verdad que no es un barrio para ir, porque hay droga como en todos lados. La policía no se maneja bien. Hay mucho de eso que se drogan y salen a robar.

Mi nombre es Nicolás pero mi nombre artístico es Frostelho.

¿Por qué están los tres juntos?

Nosotros estamos los tres juntos porque partimos del mismo barrio, Sambrizzi pero somos de distintos sectores. Yo por ejemplo vendría a ser de Franklin como lo digo en mis temas, pero a los pibes los tengo a tres, cuatro cuadras más o menos. Y decidimos venir juntos porque somos de Paso del Rey, como nosotros tratamos de marcar la diferencia haciéndonos llamar Paso del Rey en la casa, tratando de abarcar también todo el público de artistas locales de Paso del Rey y que se haga la diferencia también para llegarle a final de cuentas a toda la localidad que es Moreno.

¿Estudiás?

Actualmente estoy en eso, porque estuve en un proceso de aprendizaje y ciertas cuestiones que no me dejaron terminar el secundario. Tuve que dejarlo para poder ayudar en casa, vos sabés, trabajando. Y ahora voy a volver, de hecho hoy mismo después de la entrevista tengo que ir a buscar el analítico para ir a llevar al colegio al que me voy a pasar, me queda el último año y termino.

¿Qué recordás de la escuela o qué tenes presente de la escuela que te atrape para volver?

Mirá la verdad que después de todos los logros que vine haciendo, que tampoco vamos a decir, que se yo, cambié mucho. Pero yo sí noté que hice cosas desde mi espalda que salieron bien y que me hacen sentir lleno conmigo mismo. En su momento cuando yo iba a mi colegio privado, porque yo de guachín iba a un colegio privado, en tercero de secundaria me acuerdo, yo recién estaba conociendo lo que era toda esta movida, el trap, el rap. Yo me volví rapero por cumbia ninja que es una serie. Y nada por ejemplo yo soy muy de la nueva ola, y ahora cuando se puso de moda el trap, yo veía que por allá los pibes usaban trencita, y yo agarré y dije yo quiero seguir la moda. Me dejé el pelo largo y me hice las trencitas. Yo era re yankee, yo la estaba rompiendo, pero por allá me veían los pibes como en ese momento no era común, decían este es un re fantasma, no éste es re puto, y decían cosas así. Y bueno, fue como mató la onda eso y listo, ahí como que agarré y dije no el trap, no es para mí. Agarré y me empecé a refugiar en el ambiente rapero, y salimos con todo. Empezamos a caer en las compe, con los pibes empezamos a ranchar más seguido puro álbumes de referencia de artistas que tomamos nosotros y cada vez fuimos explotando más ese arte al punto de que todo lo que sean nuestros temas de conversación sean acerca de nuestra música. Al punto así de ahora hacer temas de distintos géneros por la facilidad que tenemos al modular rapeando, a veces también por cerebrito, otras veces por estudiar, eso depende de cómo lo vaya adquiriendo pero siempre es lo mismo.

En dónde se refugian, ¿en la música, en la amistad, en la bronca como decía tu compañero recién? Son un grupo de pertenencia

Sí, nosotros somos un grupo. Nosotros tenemos banda de grupos o crew, como se le dice acá, crews que vendrían a ser como bandas alternativas entre los diferentes grupos de amigos. Y nosotros si salimos a filmar, filmamos con un nombre. Si salimos a representar, representamos con el nombre de ‘Paso del Rey en la casa’, si tenemos que hablar por nuestra agrupación es ‘acción y compromiso‘. Nosotros vamos metiéndonos según qué sea lo que vayamos a representar, pero siempre tratamos de mostrar lo mismo que es la voz del barrio para el barrio y para la gente, para localidad. Y demostrar que los pibitos que están allá escondidos en el fondo en Paso del Rey, también están haciendo cosas piolas. Y que nos empiecen a tomar en cuenta por las cosas cuando las hacemos seriamente como en estos momentos, logrando las cosas que logramos.