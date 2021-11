Represión en Cuesta del Ternero: “entraron dos personas de civil y dispararon a matar”

La tarde de este domingo 21 de noviembre una persona resultó muerta y otra herida a causa de disparos de balas de plomo en la comunidad (lof) mapuche Quemquemtrew, luego de que dos personas de civil ingresaran al territorio custodiado por la división COER de la Policía de Río Negro. La comunidad mantiene una reivindicación en el paraje Cuesta del Ternero, en un lugar llamado La Tapera de los Álamos, 90 kilómetros al sur de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Hace 52 días que sufren amedrentamiento y aislación por parte de las fuerzas policiales. En la mañana de ayer fue levantado el acampe humanitario, sostenido desde el 27 de septiembre. “Hoy ingresaron dos personas de civil, no sabemos si eran policías, parapolicías o matones del empresario Rocco. Dijeron estar cazando y dispararon sobre el lamien Elías, que resultó muerto, y sobre Gonzalo, que tiene dos proyectiles de bala en el estómago, y ahora está siendo intervenido en el Hospital de El Bolsón. Entraron a matar”, informó Soraya Maicoño, vocera de la lof, que pudo hablar con el herido. El hecho se enmarca a dias de cumplirse cuatro años del asesinato por parte del grupo Albatros del joven mapuche Rafael Nahuel, misma fecha en que se despedían los restos de Santiago Maldonado, desaparecido y muerto durante la represión de Gendarmeria Nacional a la pu lof en Resistencia Cushamen. Por ANRed.

Desde la guardia del Hospital de El Bolsón, Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew, pudo dialogar con Gonzalo Cabrera, herido en su abdomen de dos disparos de balas de fuego calibre 22, quien antes de ingresar a cirugía pudo dar testimonio de los hechos a la vocera, que comunicó: “me contó que entraron dos personas al territorio. Dijeron que estaban cazando, pero en realidad no sabemos si eran policías de civil o parapoliciales o matones de Rocco. Finalmente, se pusieron muy nerviosos y dispararon a matar. Se hicieron los que andaban perdidos en el territorio. Cuando se dieron vuelta y los vieron tenían armas calibre 22. Estos empezaron a ponerse nerviosos y decir ‘quédense tranquilos, si ustedes se quedan tranquilos, nosotros no vamos a hacer nada’. Los lamgen respondieron entonces ‘si no van a hacer nada, bajen las armas y váyanse ya mismo del territorio’. Cuando le plantearon eso, estos dos empezaron a disparar. Al lamgen Elías le dispararon de muerte y Gonzalo tiene dos entradas de bala en el estómago.”

“Cuando yo lo vi me pudo contar todo esto, estaba bien, consciente, fuerte. Yo estoy adentro para esperar cómo sale y estamos esperando también al fiscal Francisco Arrien. Y a la fiscal Cendón que ni se le ocurra pretender entrar ahora al territorio a hacer nada. Primero vamos a entrar con los lamgen y Néstor Anticura a hablar con nuestros lamgen, que en algún momento tienen que entrar a sacar el cuerpo, pero que no va a ser la fiscal la que vaya a entrar antes, primero seremos nosotros. Nos preocupa la situación en la Cuesta del Ternero. También en este momento hay una conferencia por teléfono con la abogada y los fiscales Arrien y Cendon. Porque los milicos que están en la Cuesta del Ternero, de prepo quieren entrar. Nuestros lamien están resguardados en el monte todavía. Entonces nos preocupa esa situación. La abogada está tratando de convencer a la fiscal que dé una orden para frenar a la policía. Lo ideal es que así como hay gente atenta acá, también pueda haber allá en el territorio”, agregó la vocera.

Informó además que la policía y la gendarmería mantienen la ruta cortada, y agregó: “mañana se va a intentar entrar al territorio con el lamgen Néstor y luego recién se va a ver cómo continúa la cuestión legal. Gonzalo estaba bien, aunque la operación es complicada. Hay que presionar en fiscalía para que la gente mapuche pueda llegar al territorio. Exigir que se desmilitarice”.

Finalmente, hizo a un llamado a que todas las comunidades y pu lamgen repudien este hecho y que mañana se haga alguna movilización que visibilice esto: “no podemos dejar que nos asesinen cada vez que exigimos nuestros legítimos derechos de retornar a nuestro territorio. La fuerza de nuestro lamgen asesinado nos acompaña con la de Rafa Nahuel. No podemos seguir tolerando esta injusticia por parte del winka, que se pueda manifestar el apoyo y el repudio.”

Por su parte, desde Chubut, Juana Antieco, de la comunidad mapuche de la Costa del Lepá, remarcó: “desde que empezó el conflicto se pidió a la gobernadora Arabela Carreras una mesa de diálogo y se hizo lo propio con el gobierno nacional a través del Ministro de Seguridad, porque de hecho se pretendía resolver este conflicto mediante el diálogo y no queríamos otro muerto, no queríamos otro Rafael Nahuel. Y eso lo que efectivamente ocurrió. El gobierno nacional envió refuerzos federales a pedido de la gobernadora de Rio Negro. La ruta número 6 permanece cortada para todo tipo de tránsito y eso complica la situación porque tampoco los organismos de APDH pueden llegar. Otra vez al muerto lo pone el pueblo mapuche pese a la cantidad de pedidos desde los premios nobel de la paz, Abuelas de Plaza de Mayo, APDH para que abra un diálogo. Su racismo y su odio va más allá de poder sentarse con el pueblo mapuche y resolver la cuestión de fondo que es el territorio”

Repudio del SERPAJ

En tanto, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), organismo de derechos humanos que acompaña a la Lof Quemquemtrew, junto con otras organizaciones, repudió los hechos represivos: “la violencia institucional cada vez más presente en los distintos y justos reclamos, se hace presente de la mano de distintas fuerzas represivas (policiales, gendarmería, cuerpos especiales, etc.) y a pesar de todos los esfuerzos realizados para establecer un corredor humanitario y una mesa de diálogo, el gobierno de la provincia y funcionarios judiciales se mostraron insensibles y ahora éste es el precio que se debe pagar.”

“¿Hasta cuándo debemos soportar estas conductas violentas por parte de los estados provinciales, muchas veces con la complicidad del estado nacional? Los discursos de odio, de racismo y las falsas acusaciones de terrorismo llevada adelante por las fuerzas de la derecha, propician este gatillo fácil, esta violencia institucional que no ofrece ninguna otra salida”, remarcó el organismo en un comunicado.

«Quisiéramos saber para qué nuestro país reglamentó leyes, reconoció Convenios y Declaraciones Internacionales sobre derechos indígenas si no se puede controlar el accionar contra ellos por parte de las fuerzas militarizadas”, expresó el Serpaj, y agregó: «¿Hasta cuándo debemos soportar estas conductas violentas por parte de los estados provinciales, muchas veces con la complicidad del estado nacional? Los discursos de odio, de racismo y las falsas acusaciones de terrorismo llevada adelante por las fuerzas de la derecha, propician este gatillo fácil, esta violencia institucional que no ofrece ninguna otra salida.”

El asesinato y la represión a la Lof Quemquemtrew también suscitó el repudio de Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, desaparecido de.manera forzada y luego aparecido muerto tras la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia Cushamen de Chubut en 2017.