View this post on Instagram

Hoy hubo una manifestación anticuarentena y otra manifestación en pedido de justicia por Santiago Maldonado y aparición con vida para Facundo Castro. ¿Hace falta aclarar a cuál de las dos pertenece esta represión de la Policía de la Ciudad? Más de 200 personas participaron de la marcha y cuando empezaba a dispersarse en la Avenida Corrientes comenzó la cacería: con camiones hidrantes y motos, la Policía de la Ciudad entró en acción. Al menos 10 personas permanecen detenidas y están siendo llevadas a la Alcaidía de la Comuna 1, Suipacha 1156, según manifestó Gabriela Conder, de la Gremial de Abogados que aguarda en el lugar la llegada de personas detenidas. El listado publicado por Correpi: Carla Lorena Silvia Juan Carlos Giménez Cristian Nahuel Martínez Santiago Coriale Sebastián Bouquet Natalia Tierno Claudia Díaz Mailén Schoo Carolina Figueroa Emiliano Beglia Vídeo: @laobreracolectivofotografico