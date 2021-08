Represión y violencia estatal: esa costumbre peronista de “hacerle el juego a la derecha”

Arenga en la instrucción a policías chubutenses contra los piqueteros; en la localidad bonaerense de Tigre matan a un joven por no tener barbijo; un músico con una descompensación psicomotriz es baleado por un policía. Sergio Berni y Leandro Santoro reclaman que se implementen las Taser. Todos estos hechos tienen un denominador común: son funcionarios, candidatos, gobernadores e intendentes del Frente de Todos. ¿Quién le hace el juego a la derecha?

La brutalidad policial nos remite al horror. Aún, cuando al menos una persona cada 20 horas es asesinada por las fuerzas de seguridad, no deja de impactarnos la saña que ejercen ante sus víctimas. No acostumbrarse a esta violencia estatal, ejercida por las Bullrich o los Berni, es un buen síntoma para no quedarse callado y salir a las calles a denunciar las políticas represivas.

Porque no se trata de agentes descolgados de sus funciones. El Estado los forma para controlar a las mayorías populares, garantizar la gran propiedad privada. Reprimir y matar es su función.

Esta semana se viralizó un video con solo un fragmento de la instrucción que recibe la Policía de Chubut gobernada por el peronista Mariano Arcioni.

El video muestra a efectivos cantando “piquetero, piquetero, ten cuidado, ten cuidado, en una noche muy oscura a tu villa entraré”.

Una arenga semi-fascista que amenaza a las organizaciones de desocupados, pero también a todos aquellos que se enfrentan a la política del Gobierno provincial.

Mariano Arcioni, que viene del espacio del Frente Renovador, ganó las elecciones acompañando la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En la provincia patagónica hace más de tres años que las y los docentes, junto a los trabajadores estatales, en particular el sector de salud, denuncian el ajuste y reclaman los meses de salarios adeudados. Desde entonces las respuestas que reciben es la represión.

Pero la Policía de Arcioni no solo reprime a los trabajadores, también a los activistas de la lucha contra la megaminería contaminante, que es rechazada masivamente por la población provincial.

A la cabeza de la Policía se encuentra el ministro de Seguridad Federico Massoni. Quien no solo defendió el entrenamiento que reciben los policiales a sus órdenes, sino que aseguró que «el piquete es un delito y el que comete un delito es delincuente». En sus redes sociales parece competir con el perfil de Rambo, o el de Sergio Berni, donde muestra manejando todo tipo de armas. Es un funcionario a temer.

Basta recordar que la Policía de Chubut y su ministro tienen más de 30 denuncias por violación de los derechos humanos en plena pandemia. Pero previo a la cuarentena, la represión contra cualquier manifestación en contra del gobierno de Arcioni se ejercía sin límites. Allí se encuentran quienes sufren las detenciones ilegales, como los artistas callejeros, los militantes ambientalistas, comunidades mapuche o el crimen de Tino John, quien atravesaba padecimientos mentales. El pasado 27 de mayo, fue asesinado en el paraje de Las Golondrinas por el Grupo de Operaciones Especiales (GEOP) con un tiro en la cabeza.

Este es otro hecho que muestra que el gobernador, Mariano Arcioni, y el ministro de seguridad, Federico Massoni, convirtieron la Doctrina Chocobar en protocolo para sus fuerzas.

Chano, la salud mental y las Taser de Sergio Berni y Leandro Santoro

El músico Santiago “Chano” Charpentier recibió una bala en su estómago. Estaba en su casa, en un barrio privado. Un Policía le disparó bajo la excusa de que intentó agredirlo con un cuchillo. En las redes sociales, entre las muchas manifestaciones de repudio, se destacó una reflexión ‘si la Policía actúa así en un barrio privado con un famoso, no quiero pensar lo que hacen en los barrios populares’.

El músico, luego de una larga intervención quirúrgica, donde le extirparon el páncreas, un riñón y el bazo, continúa con pronóstico reservado, mientras la madre reclama que se aplique la ley de salud mental, al tiempo que denuncia que su hijo no atacó a nadie.

Ante este nuevo caso de la brutalidad de un policía de la Bonaerense, Sergio Berni fue por más. Sostuvo que el cantante está vivo por milagro, y volvió a reiterar el uso de las Taser. No estuvo solo en este reclamo, Leandro Santoro levantó la mano derecha y dijo presente. El precandidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos respaldó el reclamo del ministro de Kicillof para el uso de estas armas letales. En una entrevista en A24 con Romina Manguel, el candidato panqueque, sostuvo que “estoy a favor de las Taser”. Además, agregó: “Lo hablé con Berni en su momento, le pregunté cómo funcionaba”, y que este lo convenció de su uso.

Ningún funcionario del área de Salud del Gobierno de Alberto Fernández y Axel Kicillof dieron explicaciones públicas de la violencia policial contra el músico que atravesaba una descompensación psicofísica y aclarar cómo interviene el Estado frente a estos hechos. Mucho menos pidieron la renuncia inmediata de Sergio Berni.

Cómo dijo Myriam Bregman: “Si en un tema de salud mental el debate es ’balas o Taser’, gana la derecha”. Asimismo, le saca la careta a los “progresistas”. Desde este viernes, Amendolara, el agente que baleó a Chano, es defendido por Soto, ladero de Bullrich y abogado de Chocobar. Fin del relato.

En las tierras sembradas por Sergio Massa, policías mataron a un joven por no tener barbijo

Hace dos meses que la familia de Franco Cardozo no encuentra consuelo. Reclaman justicia con el dolor de saber que nunca más lo volverán a ver.

Franco Cardozo fue asesinado a patadas por miembros de la fuerza del COT (Centro de operaciones de Tigre), del intendente peronista de Tigre, Julio Zamora, y por la Policía Bonaerense de Sergio Berni, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Al momento hay un solo imputado y detenido, siendo que le pegaron al menos siete policías. Lo habían detenido por estar sin barbijo. La madre y el hermano relataron a La Izquierda Diario cómo fueron los hechos y el dolor que los atraviesa por el crimen de Franco.

Pero el COT, creado en 2011 por el entonces intendente Sergio Massa, no es el primer crimen que comete. Tal vez el más conocido de ellos fue el ocurrido en 2016. Un video mostró la brutal agresión por parte de un oficial del COT a un repartidor de harina, que despertó la indignación de miles de personas y se viralizó en las redes sociales.

Horas después de este ensañamiento, se conoció quién era el violento oficial: se trataba de Héctor Eusebio Sosa, un ex cabo primero de la Policía Bonaerense, responsable del asesinato de tres jóvenes menores de 20 años entre 1999 y 2006 en casos de “gatillo fácil”. A pesar de este antecedente, fue incorporado a la Policía de Massa.

Inspirado en el programa de un manodurista de renombre, Massa invitó al país al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani -mentor de la “tolerancia cero” con los pobres y los “marginales” de Nueva York-. En 2017 el actual presidente de la Cámara de Diputados recibió los consejos de quien se jactaba de haber “limpiado” a fuerza de palos y balas las calles de la Gran Manzana.

El gobierno de Alberto Fernández, a poco de asumir, con la excusa de la pandemia, empoderó a las fuerzas represivas. Las consecuencias fueron trágicas para cientos de familias. Meses después, ante el apriete por las “paritaria 9 milímetros” de un grupo de bonaerenses frente a la Gobernación de Kicillof y la quinta de Olivos, el Frente de Todos les otorgó más poder al aumentarles los haberes y darles mejores condiciones para cumplir sus tareas represivas.

Quienes integran el Frente de Todos, aún los progresistas que no blanden la bandera de la represión, dejan correr estos crímenes. Son funcionarios o candidatos en las próximas elecciones legislativas, algunos se ponen el ropaje progresista, pero le copian la agenda a la oposición de derecha. Incluso, muchos de ellos que ayer denunciaban a viva voz los crímenes que realizaban las fuerzas represivas al mando de Patricia Bullrich, hoy hacen silencio frente a estos aberrantes hechos. Este silencio cómplice tiene sus motivos. Son funcionarios o legisladores de un espacio, que como sostuvo Cristina Kirchner hace una semana en el acto de presentación de listas, están abocados a pagar a los organismos internacionales las deudas fraudulentas contraídas por gobiernos como el de Mauricio Macri.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner cumple con los organismos financiero internacionales, a costa de un ajuste cada vez más brutal contra el pueblo trabajador y los sectores populares. ¡Cómo no van a ser silencio ante esta brutalidad estatal quienes son parte de este Gobierno!. Los ajustes nunca pasan sin represión.

No hacerle el juego a la derecha, es denunciar, esté quien esté en el Gobierno, todo crimen cometido por el aparato policial del Estado.