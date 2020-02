0 shares







Por Juan Alberto Pérez / Fuente: ANCAP – La policía bonaerense reprimió a los trabajadores de la empresa Cresta Roja que se manifestaban por la reincorporación de los despedidos. La respuesta de las fuerzas ahora comandadas por Axel Kicillof y Sergio Berni fue balazos de goma que dejó heridos graves. Se mantiene una toma pacífica de la Planta 2 de la avícola, mientras afuera más de 200 personas están en riesgo por una zona altamente militarizada.

La problemática de los trabajadores de Cresta Roja lleva más de tres años. Ante la quiebra de la empresa los primeros en pagarla fueron los trabajadores que quedaron en la calle. Por ese motivo se mantienen en pie de lucha para la reincorporación y poder retomar sus puestos de trabajo.

El día de hoy realizaron una nueva movilización en la Planta 2 de la empresa avícola en la calle Fayr 2500, en Esteban Echeverría. Allí la empresa Proteínsa y Guade/Tres Arroyos que se hizo cargo luego de la quiebra había vuelto a incorporar a 180 de los 300 trabajadores despedidos. Por eso, el reclamo actual es por la reincorporación del total de ellos. Sin embargo, se encontraron con un feroz operativo policial que reprimió con balas de goma. El saldo son varios heridos en ojos y espalda.

“Los compañeros quieren el empleo legítimo. No quieren planes, no quieren alimento, quieren el trabajo” manifestó uno de los trabajadores reprimidos. El pedido es que el gobierno provincial a manos de Axel Kicillof, y el nacional, intervengan para que puedan recuperar sus puestos de trabajo, no para ser reprimidos. “La única respuesta que tuvimos de parte de la policía provincial son represión, balas de goma y gases lacrimógenos” es el testimonio que se ve en el video a continuación.

Hasta el momento a pesar de los heridos no hubo detenidos. Unas 200 personas aproximadamente se encuentran en la puerta de la fábrica, y también hay una toma pacífica de militantes que se apostaron en uno de los tanques de agua de la empresa. Esperan un llamado para que se abra una negociación para la reincorporación. Además, se llama a una conferencia de prensa y olla popular a las 19 hs y se pide la solidaridad de todos los trabajadores sindicatos, cuerpo delegados, organizaciones sociales, políticas, de ddhh y estudiantiles. Hasta el momento la única respuesta es un apresto represivo importante en la zona que mantiene en vilo la posibilidad de que continúe la violencia.