Repudio al vallado policial. CABA: importante movilización contra el acto negacionista llamado por Victoria Villarruel

Este lunes por la tarde tuvo lugar una importante movilización en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para repudiar el acto negacionista convocado por Victoria Villarruel. La candidata a vicepresidenta del derechista Javier Milei es una de las impulsoras de reivindicar los que llamen “una memoria completa”. Bajo esa etiqueta actúan como defensores del accionar militar durante la última dictadura. Lo hacen adhiriendo al discurso que levantaron los propios militares para justificar su accionar, hablando de “una guerra antisubversiva”.

El acto convocado por Villarruel recibió un amplio repudio por parte de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, personalidades de la cultura, de la política, dirigentes sindicales y partidos políticos. A lo largo de la jornada se movilizaron distintos sectores, tanto afines al actual oficialismo nacional como independientes del mismo.

Pasado el mediodía tuvo lugar una conferencia de prensa convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Allí estuvieron presentes luchadores y luchadoras por las libertades democráticas. También referentes del Frente de Izquierda, como el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS-FITU); las legisladoras porteñas Alejandra Barry, Vanesa Gagliardi y Gabriel Solano; referentes como Patricio del Corro, Guillermo Pacagnini, Vilma Ripoll, Mercedes de Mendieta y Néstor Pitrola, entre otros y otras.

A medida que avanzó la jornada, se empezaron a desarrollar movilizaciones de organizaciones sociales, políticas, sindicales y diversos referentes de derechos humanos. En las inmediaciones de la Legislatura se concentraron miles de personas para protestar contra el acto negacionista.

Cerca de las 17 horas cuando estaba convocada el evento organizado por Villarruel, hubo algunas fricciones entre los manifestantes y la Policía. El Gobierno de la Ciudad, avalando el acto a favor del genocidio, había montado un vallado enorme, impidiendo el paso de la manifestación. La gestión de Larreta avaló abiertamente la convocatoria derechista. De hecho, mientras le otorgó el uso del Salón dorado a Villarruel, impidió que la conferencia del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia tuviera lugar en el interior del edificio legislativo.

A esa hora también empezó otro acto del mismo Encuentro, donde hicieron uso de la palabra diversos referentes de organizaciones sociales y sindicales combativas, así como de dirigentes de la izquierda. Entre ellos, tomó la palabra Raúl Godoy, dirigente obrero nacional del PTS-Frente de Izquierda, quien denunció: “Cómo no se van envalentonar estos fachos si hace más de diez años que no hay una huelga general en este país. Que no hay paros nacionales. Tenemos que demostrar dónde está la fuerza. Está en la clase obrera, que no está derrotada para nada y lo han demostrado una y mil veces los trabajadores cuando son convocados a luchar”.

Amparados en el vallado policial, los y las defensoras de la dictadura genocida pudieron ingresar a la Legislatura. El repudio, sin embargo, se vio. Carolina Píparo, candidata a gobernadora en la Provincia de Buenos Aires, fue escrachada cuando llegaba al edificio. Dentro del mismo, el repudio lo llevaron adelante referentes de la izquierda y de organismos de derechos humanos. La bronca contra quienes defienden un régimen represor se hizo sentir.