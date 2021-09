Resultados de la P.A.S.O: Lo que ganó y perdió Mariel Fernández

Depende donde se pare cada cual hará la interpretación que mejor convenga. Será un mensaje hacia adentro, si quieren con más pintura, endocéntrico. Pero fuera de ese núcleo respira un cuerpo que si rompe con la categorización simplista, de la verticalidad cómoda, de la aceptación pragmática, podrá ratificar o rectificar algo más que números en la elección General de noviembre.

PASO A PASO, CORTE A CORTE FRENTE DE TODOS –

El oficialismo gobernante mantuvo una base homogénea, incluso desde el costado épico en la derrota, puede argüir que si no fuera por la fuerza propia del kichnerismo en el Conurbano el escenario sería de verdad dramático. En Moreno los tres cuerpos de la boleta se movieron dos puntos hacia arriba y dos para abajo, teniendo como centro del análisis la propuesta local. Noelia Saavedra, candidata a concejala obtuvo 38,76 por ciento de los votos; Victoria Toloza Paz, candidata a diputada nacional un 36,92 y Luis Vivona, candidato a senador provincial un 40,88 por ciento.

Como escribimos días atrás una nota que reflejó la historia de las elecciones de medio término desde el año 2009 y hasta la fecha, el porcentaje que obtuvo el NUEVO oficialismo en la noche de ayer es el más bajo porque no llegó (por poco) al 39 por ciento. Pero si la comparación es con la elección histórica de Mariel Fernández en octubre de 2019 (elección general), donde alcanza el 59,9 por ciento de los sufragios, se tiene que consignar que en menos de dos años La Capitana perdió 73.958 votos.

También, ante el escenario que dejó la elección en otros distritos de la Primera, Mariel logró el triunfo que toma vuelo si observa General Rodríguez donde las boletas de Juntos aplastaron al oficialismo de Mauro García, caso similar en Morón, pero si el prisma se posa en Merlo, Menéndez ganó con el casi 40 por ciento, a doce puntos de Juntos; en José C. Paz que tuvo interna en el Frente de Todos, ese oficialismo alcanzó el 47 por ciento mientras que Juntos tocó el 25 por ciento. Otro esquema de análisis puede ser que en Moreno, una organización social al frente del gobierno (Movimiento Evita) venció a la propuesta amarilla, mientras que La Cámpora en Quilmes, con Mayra Mendoza, primer mujer en ocupar ese cargo municipal, vivió la derrota por conseguir siete puntos menos que Juntos.

Para la Intendenta de Moreno, el 15 por ciento del padrón que no fue a votar es caudal del Frente de Todos, lo que incluye por sus palabras tan auténticas «a los extranjeros que hay que buscar porque todos los que habitan esta tierra se deben acercar a votar».

Antes de las palabras – discurso de Mariel, algunos referentes políticos que componen la lista, caso Gustavo «El Indio» Muñóz, dijo a Desalambrar que «para las Generales hay que sentarse con los compañeros /as que no se sintieron contenidos en este espacio», una fuerte definición que contrasta con las apreciaciones vertidas por otras figuras cuando la lista vio la luz, al decirse que «era de amplitud, diversidad y plural».

Pregunta, ¿quienes no fueron contenidos por decisión política y ahora deben ser buscados para militar la causa principal… luego de los números que dejan las urnas? ¿Cuál sería la amplitud que se le reclama, con mucho respeto, a la figura central del modelo Mariel Fernández? Por los porcentajes que arrojó la contienda, ¿en qué incidió el peronismo que está afuera y sin intención de construir unidad por que la palabra empeñada del Nuevo Oficialismo no garantiza cumplimiento?

Tal vez el 12 de septiembre comenzó otra cuenta que se condensa en una frase muy repetida por algunos /as desde la noche de ayer: construimos para el 23… ya arrancamos.