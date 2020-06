0 shares







Ayer un medio local difundió un video que muestra una vez más el accionar represivo e ilegal de la policía de Chaco. Dos policías con una camioneta identificada de la comisaría 7ma detienen a una persona que circula el sábado por la noche durante el toque de queda. Le dicen “andate” y mientras se va un agente le gatilla por la espalda con balas de goma. El hecho ocurrió el mismo sábado que un grupo de policías de la Seccional Tercera torturaron a familias Qom en Fontana. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

El medio chaqueño Tag aseguró que fueron lectores quienes les acercaron un video en el que se ve a dos agentes policiales -en el móvil PT-260- detener a una persona que circulaba en un horario no habilitado por la alarma sanitaria. Luego de mostrar el interior de su chaleco le permiten irse y acto seguido uno de los policías le dispara por la espalda con un rifle. Se desconoce si la víctima sufrió el impacto de las balas de goma.

Según la información que recibió el diario Tag, el ataque por la espalda con balas de goma ocurrió este sábado a la madrugada en avenida Nicaragua entre Chaco y Lisandro de la Torre. “La redacción de TAG pudo corroborar que el móvil pertenece a la Comisaría Séptima, señalada por los vecinos”, aseguraron desde el portal.

“La Policía no actuó bien como debería actuar. No se justifica ni para asustar a esa persona, no se debe hacer”, contó el vecino que no quiso develar su identidad y que indicó al medio de comunicación que se acercaría a Derechos Humanos para mostrar el material fílmico.

El hecho coincide con el accionar represivo e ilegal de caracter racista que llevaron adelante el sábado a la noche un grupo de efectivos de la comisaría Seccional Tercera de Fontana. Irrumpieron en la casa de Elsa Fernández y su papá (LINK) y golpearon ferozmente a los jóvenes de la comunidad Qom, hasta incluso desfigurarlos. Las dos mujeres secuestradas en la comisaría 3era, una menor de 16 años, sufrieron también abuso sexual por parte de la policía de Jorge Capitanich.