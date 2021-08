Riesgo de derrumbe, ahora arranca la obra

ESCUELA SECUNDARIA N° 84 / CUARTEL V –

La adjudicación está lista. Las autoridades y la comunidad aguardan que llegue la empresa que debe fortalecer los cimientos, derribar una pared y levantar la misma. «Soy un compañero del barrio que tiene el cargo de Director» explica Ramón Villar Brizuela, máxima autoridad de la Escuela Secundaria N° 84, quien en el mes de febrero registró una grieta importante en la pared que vincula los salones. Pasaron más de seis meses de una escuela inhabilitada y ahora comenzará la obra integral:

Está muy bien pintada la escuela, pero vos viste una rasgadura hace mucho tiempo y dijiste qué es esto

Esto es externo justamente, se pintó justamente la parte externa, porque la parte interna estamos en obra, ahora empieza ahora, seguramente esta semana o la próxima porque hay una pared que está rasgada, inmediatamente se dio a conocimiento y debo ser en esto muy leal, el Consejo Escolar actuó inmediatamente, cosa que antes no sucedía. Esa es la verdad.

Y después está todo lo que es el trámite burocrático, vos sos un hombre con una dilatada carrera en la educación, ¿cuándo viste la rasgadura?, ¿Comienzo de año, en febrero?

Sí claro, después toda la parte administrativa, burocrática esa no la manejo, no sé cómo se maneja la plata, las licitaciones, no sé la verdad como es, yo tengo el comunicado que dio la licitación hace bastante tiempo y se me comunicó que la escuela ya estaba licitada.

Licitada la obra y adjudicada la misma una empresa

Sí, que se presentaron acá en la escuela y darán comienzo seguramente me dijeron, en esta semana o la otra semana.

La intervención, porque es una refacción muy general, es, ¿derrumbar esa parte que tiene una rasgadura? Porque afecta todo lo que es cimiento o mampostería, ¿es así?

Sí, es así hay que hacer toda la pared nueva y hacer el cimiento nuevo.

Ese lugar, ¿qué alcance tiene? Digo, físico, para contener alumnos y alumnas, trabajadores, ¿impacta mucho en la escuela?, ¿En las burbujas por la presencialidad?

La realidad es que, nosotros al estar justo en el centro de la escuela tenemos inhabilitados tres salones en consecuencias estamos trabajando con burbuja diaria, turno mañana y otra en turno tarde.

¿Qué matrícula tiene esta escuela?

330 estudiantes.

RAMÓN VILLAR BRIZUELA / DIRECTOR SECUNDARIA 84

En febrero viste el problema notificaste al Concejo Escolar que vino rapidísimo, si de febrero a hoy todavía no hay respuestas, ¿es La Plata, lo burocrático, la asignación de la obra, la licitación, adjudicación?

Sí, la primera vez en la vida y esto te lo comentaba antes, es que yo comunico algo y automáticamente baja alguien desde La Plata, un inspectora de arquitectura vino personalmente y fue la que tomó la decisión de inhabilitar ese sector de la escuela, explicándome las razones.

¿Y la comunidad como toma esta noticia que se hará casi una escuela nueva?

Sí, no sé si una escuela nueva, es decir, hacer una reparación importante en la escuela, yo tengo mucha comunicación, mucho diálogo con las familias las escucho, escucho las problemáticas. Soy vecino del barrio, de acá de Cuartel V, transito estas calles, soy director hace relativamente poco en esta escuela, pero soy profesor de la escuela desde el 2003, soy como siempre digo un compañero que labura de director. Conozco las realidades de la gente, de la familia, acá hay familias que traen a sus hijos y esas mamás fueron alumnas mías y algunas hoy son abuelas que traen a sus nietos, entonces, más allá del rol de director, es un rol de vecino que está laburando en una entidad oficial. A mí me van a ver transitando la feria, comprando cosas, como cualquier otro y acá en la escuela, soy un compañero que labura de director y trato en lo posible de tener un buen diálogo con la comunidad. A veces puede ser que la gente piense diferente, pero ese es justamente el rol democrático de la escuela. Acá no pretendemos que todos piensen igual, creo que lo más importante es que aprendan a pensar las personas y, aunque piensen totalmente diferente a mí, si es digamos con libre albedrío bienvenido sea. Siempre cuando yo escucho una queja, quiero escuchar un fundamento también, porque ahí entonces lo puedo escuchar. Si es simplemente quejarse por quejar porque me dijo, me dijeron que le dijeron, entonces eso lo tenemos que hablar en la calle porque pasa a ser como decimos en el barrio chusmerío. Si es algo con un fundamento, todo lo que se tenga que decir de la escuela se debe hablar en la escuela. Todo lo que sea de la calle es de la calle, entonces, si las familias me quieren decir algo, me lo dicen en la escuela.

Porque la puerta está abierta, o sea que vos te definis así, un compañero que ejerce el cargo de director. Comparto con vos el ejercicio de pensar y que se escuchen los argumentos

La escuela, no ésta escuela, la escuela como institución debe ser una, yo no puedo hablar respecto a otros compañeros ni de acá ni de Cuartel, ni de ningún otro lado porque no conozco su realidad, yo digo lo que pienso y actúo como pienso. A veces puede ser que me equivoque, pero siempre va a ser porque intento hacer algo, triste sería que me desconozcan totalmente porque quiere decir que no hice nada. Pueden hablar bien o mal de mí, los que hablan mal tendrán su fundamento y si no tienen, son habladurías, y aquellos que hablan bien de mí, no crean porque aquello que digan hay algo de subjetividad que no debe ser cierto.

Dejame darte un argumento final, después de Sandra y Rubén creo que todos y todas coincidieron que las escuelas no podían ser parchadas, eso es un buen fundamento, con lo cual, el director, la directora, pero sobre todo la comunidad, padres y madres en defensa de la vida, pueden exigir que las escuelas sean las mejores y que no se acepten parches. Si eso significa que la escuela esté cerrada un tiempo para después abrir con seguridad, dignidad y habitabilidad, no solamente es bienvenido sea, es que aprendimos algo, se es un fundamento

Fui uno de los tantos compañeros que participaron de todas las marchas, una participación activa, presencial, en algún momento se me dio la palabra en las reuniones, por lo menos se me permitió expresar y soy una de las personas que cada día 2 de cada mes, van a encontrar en mí Facebook a Sandra y Rubén, pero no solamente por el día 2, sino que, creo que eso es algo que está presente, algo que la desidia provocó eso y eso es algo que no quiero ni acá ni en ningún otro lado. Hace relativamente poco fallecieron otros compañeros en la Provincia Patagónica, y no se enteró nadie. Esas cosas también hay que decirlas. Ahora por ahí dicen que ya estoy hablando políticamente pero el hombre es un ser político y yo soy político y cuando se toca algo de la escuela, voy a hablar de política, pero no de política partidaria, es política educativa porque la Ley de Educación es política. Entonces nosotros estamos obligados a respetar esa ley y al respetar esa ley estamos haciendo no política partidaria. No estoy afiliado a ningún partido político, no estoy afiliado a ningún sindicato, yo soy Ramón, profesor de Educación Física, vecino de Cuartel V, trabajo como director de esta escuela.

