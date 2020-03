19 shares







RESPUESTAS DE LA PRESIDENTA SONIA BELTRÁN /CONSEJO ESCOLAR –

El pasado viernes la entrega de mercadería que corresponde a almuerzo, desayuno y merienda debió ser entregada. No está el número final, pero existe la certeza que autoridades directivas aguardaron la entrega en sus puestos de trabajo y debieron poner EMPRESAS AUSENTES. Por esta causa es que mañana, miércoles 25 de marzo, los servicios deben estar abiertos. Existen pasos previos y seguridades: quien va debe contar con la autorización para circular; no todas las escuelas tienen garantizada la presencia de personal para recibir con DEMORA los alimentos. Una tercera cuestión: algunos elementos de limpieza están en Consejo Escolar. Son cinco los consejeros que con sus autos particulares pueden acercarlos pero ese parque automotor privado es insuficiente. Además, los productos que hacen a la bio seguridad deberían estar disponibles mañana. En este cuadro de complejidades y deficiencias operativas que el SAE arrastra desde el 2 de marzo, la Presidenta del Consejo Escolar, Sonia Beltrán, n responde a las consultas y brinda información acerca del plan previsto: “La resolución que llegó de Dirección General de Escuelas solicita que, para garantizar el servicio alimentario, los establecimientos tienen que garantizar personal en ambos turnos. Estoy en permanente contacto con Jefatura Distrital y la Secretaria de Educación del Municipio que es quien organiza el SAE, estamos trabajando todos estos días para saber quiénes van a estar en las escuelas. Hay una verdad, hay un gran porcentaje de compañeros y auxiliares en uso de licencia. Ayer estaba trabajando la Jefa Distrital para ver con qué personal contaba para garantizar esto. En segundo lugar estuve hablando hasta recién con los proveedores que son los que trabajaron todo este tiempo en las zonas que organizó el Municipio para el SAE, aquellos que no han llegado a repartir la mercadería entre jueves y viernes deben garantizar que llegue mañana a las escuelas. Hablé con la mayoría, con algunos aún no he podido, pero seguiré intentando la comunicación, si bien ellos se comunican constantemente con el Municipio, lo que hago es supervisar que la tarea de los proveedores se cumpla y se garantice la entrega de mercadería. El viernes hubo mucha confusión entre la comunicación, la declaración que hizo nuestro Presidente el jueves, entonces hubo mucha confusión en el distrito.

El jueves que pudimos charlar con usted dijo que al día siguiente estaba normalizado el SAE”. Fue clara no así los proveedores. El viernes se tenían que entregar los bolsones, eso me lleva a la pregunta, ¿los bolsones no los arma el proveedor sino los jerárquicos que están en las escuelas? ¿Hay guantes, barbijos, elementos de limpieza? La complejidad es todo esto

El bolsón no viene armado por una cuestión de bromatología, cuando pasa por el control no puede estar armado. Nosotros estamos entregando los kits de limpieza a las instituciones desde la semana pasada, habíamos solicitado al proveedor los insumos que estamos obligados a comprar como jabón en pan, guantes, guantes de látex y alcohol.

AUDIO 1 BELTRAN

¿Estos elementos llegaron? ¿Están distribuidos?

Nosotros hace más de una semana lo pedimos, el proveedor lo que nos dice es que no hay en el mercado, eso es una verdad, nos cuesta conseguir a todos. Hoy se comunicó con nosotros, para mañana él nos estaría trayendo lo que nos falta de los artículos que son los guantes, el jabón y algunos barbijos. Hay que aclarar que en realidad para ayer o antes de ayer, llegó un comunicado de Provincia, lo envié a Jefatura Distrital, lo publicamos en las redes y supongo que debe haber llegado a los directivos, con todas las medidas de prevención dictadas por la OMS. También hay otro documento que habla de las prevenciones que hay que tener para la entrega de la mercadería en las instituciones, no es obligatorio el uso del barbijo en aquellas personas que no tienen síntomas, si tiene síntomas no deberían estar en la calle ni trabajando. Apenas recibamos estos insumos, que los venimos pidiendo hace más de una semana y no los tenemos porque el proveedor no los consigue, los vamos a entregar, ellos no conseguían ni guantes ni nada eso. El municipio que no nos garantiza cantidad, nos dijo que mañana miércoles lo estaríamos recibiendo en Consejo Escolar, estamos esperando que dentro de lo que nos traigan entregarlo en las escuelas, sobre todo guantes y jabón, que son las medidas que más indican los lineamientos oficiales.

AUDIO 2 BELTRAN

Si no llegan los guantes, y el pan de jabón ¿por qué se abre una escuela si no están los elementos de higiene necesarios?

Si bien es necesario no impiden que se pueda entregar la mercadería, tomando las medidas de prevención necesarias que indican los boletines oficiales de salud. Nosotros queremos también tener los elementos para repartirlos, hay un faltante en todos los distritos, hablo con Consejos Escolares de otros distritos y pasa lo mismo. La empresa que quizás tenga no tiene los requerimientos administrativos legales para hacer la venta al Consejo Escolar, necesitamos que la empresa tenga todos los requisitos porque después tenemos que rendir la cuenta del dinero gastado. Nos decían “alcohol en gel venden en tal química”, pero no tiene los estados para trabajar y vender al Consejo Escolar. Fue una vorágine de buscar empresas, proveedores que tengan los artículos en stock y los estados administrativos para vendernos.

Si llegan mañana los artículos ¿Consejo Escolar distribuye o tienen que ir las autoridades de la escuela a la calle Victorica a retirar?

Somos cinco trabajando como siempre desde el 9 de diciembre. Estamos haciendo lo humanamente posible para ver de qué manera podemos llegar a entregarlo nosotros en las escuelas. Consejo Escolar no tiene vehículo propio, nunca lo tuvo, disponemos nuestros autos, muchas personas me llamaron y se ofrecieron para darnos una mano en la entrega, pero el tema es la circulación porque no todos estan autorizados a hacerlo. Nos paró Gendarmería, yo por suerte tengo la credencial de libre circulación pero las personas que nos quieren dar una mano en eso no pueden circular. Estamos viendo articular con el Municipio para que con un vehículo poder repartirlo nosotros.

De acá a mañana, faltan pocas horas, ¿cómo se logra el registro de pedir, algunos directivos le están pidiendo a docentes y auxiliares, que se anoten para poder circular de su casa a la escuela?

Lo gestionaba Jefatura Distrital, estaban armando la nómina de las personas autorizadas a circular para realizar el acta pertinente según las resoluciones y el decreto, pero aún no sabemos quiénes son las personas autorizadas.

AUDIO 3 BELTRAN

Por las licencias o porque los trabajadores /as no quieren exponerse, ¿hay un número de escuelas que estarán cerradas?

Por lo que estuve hablando con los proveedores, hay una sola zona que está complicada con la entrega de mercadería, ellos se están comunicando con el director, para que justamente ellos o el responsable de escuela no estén todo el dia, acordar un horario y ahora esté la posibilidad de que llegue esta mercadería, sé que lo están haciendo. El compromiso de los auxiliares y docentes es valiosísimo porque lo que ellos también quieren es que llegue la comida a las familias

¿Qué es lo que explica que el viernes no se entregaron todos los bolsones?

Mi trabajo es supervisar y controlar con el Municipio a ver cuáles son las respuestas y si coinciden y también sé que hubo mucha confunsión con algunos comunicados y cuando el proveedor llegaba la escuela estaba cerrada o el director llegaba más tarde o ya se había ido. Yo también lo que pido al municipio es que la articulación entre ambas partes siga estando y nosotros como representantes de la Provincia también tenemos que ver que esto se cumpla y más en este estado de emergencia que se esta dando a nivel mundial.

Todas las miradas se posan sobre Consejo Escolar y sae, cuando el control y regulación debe salir del municipio y ustedes ver eso, porque son los que reciben las quejas

Yo no lo veo como queja, es natural que el directivo consulte y envíe las irregularidades que observa, nosotros con Liliana (Ojeda), que también esta con la supervicion del SAE, lo que hacemos es comunicarnos a la Secretaria de Educación estas irregularidades y ellos lo ven mediante reuniones con los proveedores. Yo adelanté tener reuniones con los proveedores, decidí hablar yo y pedir como iba a ser la distribución de las escuelas que faltaba entregar mercadería para tener idea porqué escuela iban a comenzar y cuál iban a terminar, el horario de entrega y también lo que me dijeron es que el faltante de algunas cosas no se estarían consiguiendo en mayoristas y lo tenían que notificar en el Municipio para ver que decisión tomaban.

AUDIO 4 BELTRAN

El proveedor debe tener algún respaldo para cualquier contingencia, esta es importante, si el argumento es que no tienen stock es que vieron hace tiempo que las emergencias existen y deben tener elementos de reemplazo.

Coincido en que cuando una empresa se postula para trabajar como proveedor en el servicio de comedor escolar en un distrito tan grande debe tener una logística armada, no se puede improvisar y más en esta situación.

Es eso mismo, no se puede improvisar, debe tener estructura porque es un Municipio muy grande y complejo, cuando hablo de queja estoy hablando de que la comida no llego a una escuela.

Desde que surge el decreto de Nación y se toman las medidas de suspensión de clases lo primero que empezamos a acompañar fue la entrega de los bolsones, como se iba a hacer y que se debe cumplir. Decido hablar con los proveedores exigiendo que se cumpla lo que se había hablado, las decisiones no las toma Consejo, pero es deber mío saber que está pasando.

Usted estuvo al frente de una escuela, si no llega el bolsón quien pone la cara es quien está en la escuela, ese es un problema social que no sabemos que implicancias puede tener, por eso digo que deben ser muy claras las autoridades actuantes porque después en el territorio es otra cosa.

Tengo entendido, por lo que me dijeron hoy, que mañana se termina la distribución, debe ser así. Me comunico todo el tiempo con los directores e inspectores que demandan, me mandan audios, me llaman para poder tomar decisiones y la verdad es que cada uno conoce su comunidad educativa y va a depender de la organización que tiene cada escuela para la modalidad de reparto y acompaño la decisión que tomen. El equipo directivo es quien conoce la comunidad y estamos en un momento donde no se le puede decir a un pibe que tenga SAE o no, que no puede retirar el bolsón, hay que garantizar que la comida esté en la escuela, que se reparta y que quede constancia del reparto para que haya claridad de ambas partes, eso lo están haciendo los directores y auxiliares y es una tarea muy valiosa.

AUDIO 5 SONIA BELTRÁN

Mañana deben estar abiertas las escuelas y quienes puedan acudir a Consejo Escolar para buscar los elementos de limpieza debe hacerlo, habrá que ver como es el tema del papel para la circulación.

Exactamente, nosotros vamos a articular a través de algún móvil del Municipio y cuando recibamos lo que falta de artículos de higiene los repartiremos en las escuelas que estén abiertas. Estamos esperando que el proveedor nos confirme el horario en que nos va a entregar estos insumos. Por otro lado, entre ayer y hoy estamos esperando el camión con los cuadernillos de Continuidad Pedagógica, ayer se suspendió la entrega, hoy los estamos esperando para ver cuál es la cantidad por nivel para el distrito de Moreno. Con la jefa Distrital se organizara cómo será la entrega.