Rocío: su palabra denuncia complicidad, privilegios, impunidad y silencios

No hay ninguna consideración que llegue a contener a Rocío Gavilán, la joven que el 12 de octubre de 2018 denunció en la justicia a quien era (en ese momento) presidente del Honorable Concejo Deliberante Marcelo García. Ella registra que el hombre denunciado conduce una propuesta electoral y entonces siente que su lucha cae, percibe una vez más el miedo pero que no la paraliza y escribe una carta que envía Desalambrar y que comparte en sus redes sociales.

Antes de la misiva, es importante actualizar qué instancias tuvo la causa penal y dónde se encuentra. La fiscal Urrutia estuvo a cargo de la Instrucción y solicitó la elevación a juicio oral, acreditando de esa manera que existen pruebas de la denuncia de Rocío contra García. Ese trabajo fue ratificado por la Jueza de Garantías Adriana Julián, el segundo paso judicial está confirmado. El imputado, concejal mandato cumplido Marcelo García, líder de FORJA Moreno procede a objetar el proceso ante la Cámara de Apelación. Como indica le ley, García mantiene su inocencia hasta que la justicia demuestre lo contrario.

La carta abierta de Rocío posee un fuerte cuestionamiento a la justicia y los colectivos feministas que «no emiten opinión sobre la reaparición política de Marcelo García como conductor de una propuesta electoral para el pueblo de Moreno».

Mi nombre es Rocío Gavilán sobreviviente de abuso sexual. Soy de Moreno , Provincia de Buenos Aires, el distrito con más femicidios en este último tiempo. Estoy más que devastada, estoy horrorizada con la justicia patriarcal clasista y racista, estoy cansada,tan cansada que llego al punto de perder las esperanzas de conseguir justicia y ver a mi violador en las redes sociales y en la calle misma gozando de impunidad total, como tal psicópata suelto. Ese es mi país, este es mi país que le da impunidad a los que tienen privilegios, así como pasó con muchos poderosos está pasando con el ex concejal MARCELO GARCÍA EL CONDUCTOR DE LA AGRUPACIÓN FORJA DE MORENO. Me banqué todo tipo de violencias, agravios insultos amenazas de muerte, no solo yo sino toda mi familia y persona que se animaba a luchar por mi causa. Son tan IMPUNES, pero la impunidad tiene precio y tiene nombre, cómo puedo hacer yo para creer que NI UNA MENOS va a existir y llegar a todas partes si todas y todos hacen vista gorda a este monstruo, sea las razones que sea (intereses políticos o personales). ¿Díganme como se hace para vivir así, con tanta injusticia? Dígame Ud. señor presidente ,Ud. señora Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades que saben que mi caso existe, y como Gustavo López dirigente nacional de FORJA apaña a mi VIOLADOR? Y hoy este tal López es presidente de ENACOM ,y periodistas Feministas saben de mi caso sin embargo nunca nunca alzaron mi voz, pero ellas sí levantan un cartel de #YoTeCreo solo porque ese cartel garpa. Nadie es tal leal a sus convicciones ni siquiera llevan a cabo su discurso de EL PATRIARCADO SE VA A CAER Y SI TOCAN A UNA RESPONDEMOS TODAS. Porque su silencio es complicidad y tanto el silencio como la complicidad es VIOLENCIA. Cómo pueden seguir mintiéndonos en la cara señores funcionarios si este violador sigue impune. MARCELO GARCÍA HOY PROCESADO POR ABUSOS SEXUAL AGRAVADO QUIEN DILATA LOS TIEMPOS APELANDO Y APELANDO HOY LA CAUSA EN CASACIÓN, Vaya Dios a saber cuándo mi caso va a acelerar para que condenen a este psicópata sexual, cuando abuse a otra mujer?

Rocío Gavilán