Rodeados por la policía, con la orden de un fiscal en la cabeza, las /os trabajadores /as municipales se desencadenaron

Cerca de 60 efectivos de la Bonaerense armaron el cerco entre la calle y las puertas de ingreso exterior al Palacio de Gobierno. Encadenados a las rejas están los /as que fueron desafectados de su función por pertenecer a la Agrupación 25 de Mayo Revolución, medida administrativa que viola el Convenio Colectivo de Trabajo. Ese instrumento lo aplica sin fisuras el Departamento Ejecutivo para cumplir con el Régimen Salarial y de Licencias para todo el Personal de Planta Superior y Personal de Gabinete y Asesores.

Si una imagen vale más que mil palabras, efectivos con cascos, escudos, bien uniformados y armados, con la unidad de traslado lista para entrar en acción, todo un aparato de fuerza y represión, encierra a las trabajadoras municipales encadenadas y, por coincidencia, mira a una multitud de la Escuela Secundaria Politécnica que marcharon una vez al Municipio para exigir la tierra.

No hay funcionarios /as políticos /as del Gobierno de La Capitana que aparezcan en la notable escena que interpela las luchas disgregadas, peleas distintas que orientan su reclamo al mismo corazón de un modelo local que parece una aplanadora.

Cerca de las 11 horas la enorme marcha de la ESPUNM, madres, padres, familias y también docentes y autoridades de la Universidad, dejan la calle Asconapé luego de la sentada, cánticos y notables discursos que dan temperatura al derecho público.

Media hora más tarde, tras seis horas de tensión y amenazas como detención, comisaría, causa penal, las trabajadoras /es municipales deciden desencadenarse porque alguien levantó el teléfono, encontró un válido interlocutor y el Secretario de Gobierno, Alberto Conca, concedió una reunión en el día de mañana.