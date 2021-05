Romina, la Candidata, en carrera

Es una confirmación de la decisión política que engloba a un conjunto de hombres y mujeres que sostienen un vínculo con los cuatro años de gobierno de Walter Festa, quienes creen y consideran que la historia no ha terminado el año 2019 sino que se encuentra en un nuevo laboratorio. Hay un lanzamiento que buscará revalidar títulos, reconstruir tejidos y formar nuevos espíritus que contengan el deseo de buscar el poder y renovar la política.

La campaña de la actual diputada nacional Romina Uhrig hacia las elecciones 2021 tiene como «particularidad» la producción de piezas audiovisuales donde la centralidad no es ella sino hombres y mujeres, vecinos /as que hablan de la ex funcionaria municipal. Modo audiovisual de recuperar una consigna del peronismo de Walter Festa, todo lo que se da con el corazón vuelve. Pero este intento de vuelta a la arena política de cabojate no lo tiene al ex intendente como aspirante a algún cargo público sino en el rol de armador y /o Jefe de Campaña de una propuesta que está leyendo la división del peronismo o la falta de alternativas dentro del peronismo. Al mismo tiempo, el inicio de campaña electoral de Romina Uhrig trata de visita a lugares que supo recorrer como Secretaria de Desarrollo Productivo con anclaje en lo social, en las relaciones casi personales y redes que dejaron semillas.

La candidata a concejal en 2021 pondrá su nombre y apellido en una propuesta vecinal, de boleta corta. La disputa que emprende cierra por completo ese ejercicio natural que producen los años electorales, aparecer para negociar con el que ostenta la lápicera. Romina Uhrig Festa pretenderá ser una alternativa real al oficialismo gobernante que encabeza Mariel Fernández y esa disputa definida y decidida empieza en 2021 pero no termina en este calendario electoral. El 2023 es la Meca donde muchos /as que quieren coronar… en esa carrera ya está e inscribe un slogan: «Se largó Romina Uhrig y el peronismo está de Festa«