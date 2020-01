0 shares







CONFERENCIA EN UN SINDICATO Y MARCHA EN SUSPENSO –

Juntar las partes, entender cada una de ellas, elaborar una estructura que explique la situación política, técnica, legal, económica y laboral que tiene hoy una acción de gobierno demanda un tiempo que no hace a la premura lógica. La Intendenta con unas placas subidas al sitio oficial de facebook y luego el Dr. Fabián Merino en conferencia de prensa, colocan la impronta de un cambio profundo en la relación de trabajo que debe prestar un gobierno: dar servicios. Ahí se anuda otra frase, nadie puede valerse del Estado para beneficios propios; a la que debe agregarse que por razones éticas – políticas, los que fueron funcionarios jerárquicos de Festa se tienen que ir; y los que ingresaron en el año 2019, empleados – trabajadores, no se les renueva el contrato porque ingresaron para trabajar en la campaña del ex intendente de Moreno. Estos dos últimos elementos vertebran el criterio que no «hay despidos» sino más bien un acto de justicia laboral en relación a los trabajadores de carrera que nunca alcanzan los beneficios que les corresponde. Si ahí está el corazón político de la fuerte decisión, el cuerpo legal tiene sus articulaciones en el Pacto de Responsabilidad Fiscal que lanzó en su momento la ex gobernadora Vidal y que adhirió el Municipio gobernado por Festa. No menor resulta el reconocimiento histórico de la antigüedad del 3 por ciento que consagra Festa, con carácter retroactivo, pero que llevó a que las cuentas no cerraran nunca. Tal vez y con alta probabilidad, la afirmación que el Municipio Está Quebrado, presente casos (no sabemos cuantos) que no encuadran en los tópicos que la Intendenta Mariel Fernández describe para bajar la planta de personal en 600 personas, por lo menos en el primer corte.

Del otro lado las lecturas son opuestas. Identifican la medida como un claro acto de persecución política para con los militantes de Festa, hombres y mujeres que acreditan funciones públicas, además de la militancia partidaria. Esa foto no estuvo en la marcha anunciada pero suspendida para el día de hoy (NdR: en la puerta del Palacio hubo una guardia policial PREVENTIVA) pero sí en la planta baja del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Había ex funcionarios que fueron pasados a planta y otros /as que tenían estabilidad antes de la gestión Festa pero, mayoritariamente, se hicieron presentes trabajadores /as que no ingresaron en el año 2019 sino en el 2016. Tiene fuerza el criterio de «estabilidad laboral» y que «los trabajadores /as no son de nadie». Como concepto que engloba a todos /as que no tienen destino laboral por el momento, el Secretario Cosme refiere en la asamblea que «lo que se ha hecho es una locura», sin dejar de apuntar que hubo graves errores que el gremio le advirtió al ex intendente Festa pero sosteniendo que de ningún modo «avala los despidos encubiertos» trazando un paralelo incisivo: Macri – Vidal.

Los presentes entregan una fotocopia de las notificaciones, material sensible para ser cruzado con los registros oficiales que el gobierno de Fernández no expuso en la Mesa Técnica. El contenido cabalga sobre la gradualidad de la lucha: el Sindicato exigirá a Fernández que se revea lo que está mal; no defiende los aumentos desmedidos de categorías, mucho menos a los ñoquis consignados como fruto de la politiquería, pero insiste en que la figura de disponibilidad es ilegal y que el Pacto Fiscal es una herramienta de ajuste de Macri y Vidal.

Antes de ese momento con los trabajadores /as despedidos, Marcelo Cosme, Sebastián Crespo y Ariel González, brindaron una conferencia de prensa:

Cosme: «Es triste comenzar el año así porque nosotros como organización gremial padecimos las políticas de derecha que impulsaron Macri y Vidal, nos alegró mucho el 10 de diciembre por la vuelta de un gobierno nacional y popular, pero nunca pensamos que podíamos estar padeciendo esta situación en Moreno, ni en los principios de Macri y Vidal padecimos esta situación, algo así tan masivo es una locura. Siempre lo dijimos en la Mesa Técnica y en Paritarias que el gremio siempre está al lado de quien trabaja, pero es cierto que desde la politiquería y el oportunismo tienen de rehenes a las personas, por el engaño y demás. A nosotros nos llegó notificaciones, mensajes y audios de compañeros /as, que no tenemos la totalidad, pero que son ciertos por los comentarios del muchacho, perdón el hombre que habló, el Subsecretario de Legal y Técnica, que nos parece muy desafortunado sus dichos porque hay muchos compañeros que son de carrera…»

Perdón, él (Merino) hace una aclaración que al anularse los tres decretos luego habrá, supongo en la Mesa Técnica, el lugar para revisar caso por caso. Tal vez esa acción debió hacerse antes de enviar el paquete general

Bueno, eso me remite a lo que hace la empresa eléctrica (EDENOR) que dice garpá y después reclamá. Eso es una locura, no tiene nada que ver con la justicia social, con el peronismo, con la base y la humildad. Es cierto que se habló en una primer reunión de que si había decisiones tomadas desde la politiquería (ñoquis o premios indebidos) este gremio no iba a acompañar, pero sí en todo aquello que tiene que ver con lo justo, tal el caso de compañeros que recibieron categorías justo antes de jubilarse. Hubo reuniones pero no se tomó ninguna decisión y después nos sorprendemos con estas cartas y notificaciones.

El Subsecretario de Legal y Técnica afirmó que todos los que ingresaron en el año 2019 se van, no hay renovación de contratos. Hay elementos técnicos y legales que validan lo hecho en un Muncipio quebrado como lo dijo la Intendenta

En cuanto a lo político hoy tenemos un gobierno que está trabajando contra el desempleo, hablo de Alberto en Nación y Axel en la Provincia, inyectando dinero a los que más lo necesitan. Entre ellos están los municipales, docentes, cooperativistas, es decir que se hace todo lo contrario a lo que se está haciendo acá, insisto, es una locura…

¿No es peronista?

No es peronista. En cuanto lo legal, tenemos la 14.656 que habla de la estabilidad laboral y, todo compañero /a que pasa el año queda automáticamente en la planta.

ARIEL GONZÁLEZ sobre lo hablado en Mesa Técnica: «Tuvimos dos o tres reuniones de la Junta de Ascenso y Calificaciones, que se llama Mesa Técnica, y donde se tocaron estos decretos que nos lo facilitaron en el último encuentro. Muchas veces no tenemos la información, pasó con anteriores gestiones y sucede con la actual. Con esos decretos trabajamos sobre los errores que hay y son muchos, al tiempo que dijimos que se habían firmado actas con cosas que no debían estar y me refiero a la gestión anterior, que si estaban los argumentos legales la Intendenta podía tomar la decisión pero no de esta manera. En la última reunión en el Salón Latinoamericano le dijimos que no nos íbamos a poner a marcar trabajadores; entendiendo que un compañero que ingresó hace poco (uno o cuatro años) no podía pasar de una categoría A0 a A15 porque es una falta de respeto a los que son trabajadores de carrera, como bien lo dijo el Subsecretario de Legal y Técnica, a quien le aclaro que no somos empleados sino trabajadores /as municipales. Le pedimos al gobierno que haga el filtro con los errores que encontraron. Recuerdo que el jueves 26 de diciembre se iba a trabajar el tema del área de Salud, donde hay muchos errores, pero minutos antes de producirse la reunión la suspenden. Hay cosas que se hicieron mal, pero la medida que toma el gobierno es de la Ley 11.757 que ya no existe más porque logramos la Ley 14.656 y esta gestión debe profundizar el avance que tuvimos los municipales».