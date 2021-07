Rosario: familias y organizaciones marcharon por vivienda digna

Por Edith Gauna y Estefa Gonzalez/|Imagenes: Edith Gauna para ANRed.- El pasado jueves, familias de barrios de la ciudad como República de la Sexta, La Cariñosa, Tío Rolo, Copello de Capitán Bermúdez y Magaldi y Benteveo, marcharon junto a organizaciones desde la Municipalidad a la Gobernación de Santa Fe. Culminaron en un acto y entregaron petitorios, acompañados de numerosas firmas, dirigidos al gobernador Omar Perotti y al intendente Pablo Javkin. Exigen que se abran mesas de diálogos para tratar la situación habitacional y repudian la respuesta represiva que hasta ahora ha dado el gobierno. Denuncian que detrás de los desalojos en barrios históricos y en tomas recientes, se encuentran los negocios inmobiliarios.

El pasado jueves, por las calles de la ciudad de Rosario, familias acompañadas de organizaciones políticas, sociales, marcharon desde Municipalidad hasta Gobernación de Santa Fe, contra los desalojos y en reclamo de vivienda digna. La manifestación surgió luego de un encuentro realizado, el pasado martes, que fue convocado por la Asamblea de Vecinas de la Sexta en Lucha, en la casa de Cochabamba 176 bis, del barrio la Sexta, donde tres mujeres y sus cuatro niños resisten hace cuatro meses una orden de desalojo, sentenciada por la jueza Claudia Alejandra Ragonesse.

En diálogo con estas corresponsales, un integrante de la Asamblea contó: “Convocamos ampliamente a una reunión en la casa de estas vecinas, desde donde venimos enfrentando amenazas de desalojo, y denunciamos que detrás de este caso, que se dio a través de un proceso judicial en todo momento irregular, están los intereses de adueñarse de las tierras que miran al río Paraná, donde habitan las familias históricamente, para entregarlas a la especulación inmobiliaria. Sabemos que el proyecto de transformación de la Ciudad Universitaria que aprobaron por unanimidad en 2018, en el Concejo Municipal y el Concejo Universitario, no es más que un intento claro de gentrificación. Decidimos a través del caso de estas mujeres unirnos a otros barrios y tomas de tierras y llevar un reclamo en conjunto al gobierno, que es el responsable de las salidas represivas que vienen dando y son los que deben atender a las necesidades de cada barrio pero con mesas de diálogo, donde este sentado el vecino y la vecina. En estos reclamos es sumamente importante, el acompañamiento de las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, feministas.”

Por su parte Lorena, también integrante de Vecinas de la Sexta en Lucha agregó: “Convocamos a marchar por el tema de los desalojos en el Barrio República de la Sexta pero tenemos esta situación en todo el país. En nuestro barrio el caso de estas dos vecinas que hace del mes de febrero se anoticiaron del desalojo, vienen resistiendo gracias al acompañamiento y organización pero es el Estado quien debe dar soluciones. Hasta ahora golpeamos todas las puertas pero sin resultados concretos. Municipalidad dijo, como consta en el expediente, que no era de su incumbencia y la Subsecretaría de Niñez, a cargo de Alejandra Fedele, ofreció sacarle los hijos a esas madres e institucionalizarlos. Me parece que no es lo justo, nadie debe vivir en la calle. Lo que exigimos hoy en el petitorio es una reunión con las autoridades ejecutivas a las cuales hacemos responsables, junto con la jueza Ragonesse, si estas vecinas quedan en la calle. También pedimos que se abran mesas de diálogos con las vecinas y vecinos de nuestro barrio, para que expliquen qué pasa con este este proyecto aprobado en 2018, que se sienten a escuchar a las familias, hasta ahora contabilizamos 20 desalojos y ninguna vivienda entregada, esto es sin lugar a dudas ,un desalojo masivo a cuentagotas”

Sobre esta situación, también la vecina Majo agregó: “Estoy integrada a la organización Vecinas de la Sexta en Lucha y no queremos más atropellos. Están tomando el barrio por partes, casi todos los vecinos tienen orden de desalojo. Es impresionante todo esto, acá hay familias, chicos, personas grandes que son despojadas de sus viviendas. Tengo 43 años y vivo acá desde los seis. No quiero me desalojen. Yo en mi barrio me quiero quedar»

Erica, es una de las vecinas de la casa Cochabamba 176 bis y manifestó: «Ya tuvimos el cuarto intento de desalojo y gracias a la gente, las organizaciones, Nire Roldan, que nos puso un abogado, se pudo frenar. El lunes pasado recibimos un nuevo aviso de desalojo. Hace cuatro días que no podemos dormir, estamos haciendo guardia porque nos quieren sacar, de un lugar, en el que estamos viviendo hace 12 años»

Del reclamo participaron otros barrios amenazados de desalojos como es La Cariñosa, de familias asentadas hace 40 años en la zona de Circunvalación y Avellaneda, y de tomas de tierras como la de Magaldi y Benteveo y Copello de Capitán Bermúdez, ocurridas en el último año, ante la crisis habitacional que profundizó la pandemia por Covid-19.

“Venimos a marchar con las compañeras de la Sexta. Repudiamos la violencia del desalojo hacia estas familias y acompañamos el reclamo por el mismo derecho que venimos peleando hace un año. La toma de Magaldi viene teniendo mesa de diálogo con la Municipalidad y la Provincia, pero todavía no tenemos respuestas concretas y hay mucha vulnerabilidad de las familias. Hoy teníamos una reunión en Municipalidad, a las 15hs, que fue suspendida, de nuevo. Hasta ahora nos han prometido tierras que van a ofrecer a las familias con una cuota mínima y que todavía no sabemos el precio, pero que muchas no podemos pagar. Con la pandemia, aún más se nos han cortado hasta las changas. Nuestra imposibilidad de alquilar o la situación de vivir hacinados en casa de familiares, hizo que tomemos estas tierras, abandonadas hace 35 años. El año pasado éramos poco más de 80 familias, hoy somos más de 130 porque la situación se agrava. Acá hay enfermedades, los chicos con dificultades respiratorias, estamos sobre lo que era un basural. Cada lluvia nos inundamos y volvemos a perder lo poco que nos queda. Con donaciones nos vamos organizando para servir la olla, mientras el Estado no da un respuesta concreta”, expresó Antonella de la toma de Magaldi y Benteveo.

Finalmente el petitorio, que reclama solución habitacional para los barrios y el cese de desalojos y represión, acompañado de firmas de numerosas organizaciones fue recibido por Marianela Blangini, directora Provincial del Gobierno de Santa Fe en la sede de Rosario. Las familias esperan pronta respuesta.