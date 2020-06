0 shares







CONVOCADA POR EL MINISTRO DE SALUD DE GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA-

Todo el conocimiento adquirido, cada etapa vivida, la práctica en la gestión y su presencia en la política, conducen a la ex presidenta del bloque Frente de Todos al Ministerio de Salud de la Nación en un cargo vital que trasciende la pandemia, sin desconocer el tránsito actual del coronavirus. La Dra. Patricia Rosemberg, cuadro de Pueblo Libre, una de las gestoras de la Maternidad Estela de Carlotto, primera concejal en la lista (por ende arriba en la línea de sucesión), ofrece un vademecum político, un botiquín de antídotos para aquellos /as que sostienen la mirada rasante antes de intentar mirar el horizonte colectivo. Rosemberg asciende en la esfera de poder sin dejar de plantar su bandera: la política es territorio:

Se va para Nación, al Ministerio de Ginés González García, para trabajar todo lo que es lo comunitario ¿lo político en Moreno cómo queda?

Es un momento de la salud en la Nación absolutamente único y me parece necesario priorizar en estos momentos. En el pico o llegando al pico de la pandemia en nuestro país, me parece que si el Ministerio de Salud me llama y puedo sumar, aportar mi conocimiento y mirada desde este lugar de la Provincia de Buenos Aires, el Conurbano, hay que estar donde uno pueda sumar más. En la política local es ganancia porque siempre tener representación en los Ministerios Nacionales, Provinciales u otros lugares nos pone más cerca. Es absolutamente ganancia, así lo entendió también Mariel.

AUDIO 1 ROSEMBERG

Es decir que en Nación puede sumar más que lo local

Soy médica, el mundo y el país está en una pandemia, creo que de Carrillo a Ginés son los dos momentos más culmines sobre la tarea del Ministerio de Salud de la Nación, es un momento donde la salud pública está en lo más alto de la agenda porque lo puso la pandemia, y después hubo una decisión política. Desde ese lugar, el Ministro de Salud de la Nación me llama yo voy a trabajar, aportar, a sumar para que estemos mejor en el país, en la Provincia y en el Municipio por supuesto.

AUDIO 2 ROSEMBERG

Ahora se va con una licencia, ¿si sucede algún evento importante vuelve al distrito?

Por supuesto, me voy con un régimen de licencia que le presentaré al Concejo en las próxima sesión ordinaria, pero la construcción siempre es desde los territorios, ese es el sentido de llegar al Ministerio de Salud de Nación, además llegar es muy (vital) en esta situación de pandemia que es una cosa absolutamente extraordinaria y en este momento es donde voy a trabajar.

AUDIO 3 ROSEMBERG

Usted aprobó la ampliación de GIRSU pero dijo que no estaba de acuerdo con la municipalización, me parece que las dos dimensiones deben ser claras y todos deben entender que son conceptos y posiciones. Por lo tanto ¿si estuviera en el Concejo Deliverante cuando llega el proyecto de municipalización, no lo aprueba?

Yo aprobé GIRSU, estoy completamente de acuerdo y en una nota que hice con vos dije que creía que no era el momento de la municipalización, aún cuando yo estoy absolutamente convencida de que todo lo que sea haga de forma eficiente en el Estado es mucho mejor. Eso no quiere decir que yo no aprobaría la municipalización y al revés, si nosotros llegamos con los tiempos de hecho lo que aprobamos de la plataforma de la ordenanza de la última sesión para poder aumentar el fondo de leasing. va en camino a fortalecer el Estado municipal. Entonces si me preguntás si estoy de acuerdo con que todo se haga desde el Estado, si se hace de forma eficiente si; si nuestro estado municipal encuentra la forma eficiente. Creo que lo que se está planteando en este momento es alguna situación de camino hacia la municipalizació y de forma eficiente, para gastar mucho menos dinero de lo que hoy gasta en el Trébol y ese dinero puede ser utilizado para el servicio de los morenenses; creo que es el camino.

AUDIO 4 ROSEMBERG

En un comunicado la Intendenta destaca y reconoce su labor, pero hay una frase que me lleva a pedirle una interpretación: ninguna mirada masculina de la política pudo quebrantar este vínculo. El peronismo será feminista o no será. Será popular y comunitaria, como nos enseñó Evita

Las mujeres decimos que construimos desde la sororidad, construimos desde que la otra es una compañera, no construimos desde términos de poder machistas, ni desde la desconfianza, que no es exclusivo de los hombres. Nosotras hemos sido generosas entre nosotras, pudimos poner por arriba lo colectivo de lo individual y esa forma de hacer política es de las mujeres, de la misma forma que las mujeres somos compañeras generosas con las ollas, somos compañeras y generosas en la co crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos, somos compañeras en el acompañamiento de una mujer en un aborto. Son LAS socorristas, son LAS parteras, son LAS obstetras y esa es una forma de concebir la política y sobre todo la vida.

AUDIO 5 ROSEMBERG

El próximo jueves se aprobará la licencia de la Dra. Patricia Rosemberg en sesión ordinaria.

Es posible que ahora, en esta oportunidad, se respete el cupo femenino y asuma RAMIREZ GALEANO BONA, Adelaida.

La palabra de Rosemberg lleva peso propio. De arriba no dejará de mirar su patria chica y, como lo afirma, estará siempre lista cuando la obligación política la llame a decir Estoy Siempre Presente… como Pueblo Libre.