Rosemberg Vuelve al Concejo Deliberante

La dirigenta de Pueblo Libre, funcionaria nacional, regresa a la banca legislativa. Tal vez lo ocurrido el pasado 4 de marzo cuando la Municipalidad conducida por Mariel Fernández ocupó la tierra que durante 12 años custodió la UNM haya sido la razón fundante para regresar en el último año del mandato. No hay que olvidar que la Dra. Patricia Rosemberg fue cabeza de la lista que en el año 2019 consagró a Mariel como la primer mujer intendenta de la historia.

Hace instantes la nota que anuncia su Vuelta al ruedo local (ingresó por Mesa de Entradas del HCD), dice: «… cumplo en informarle que se ha modificado mi situación de revista, y en la actualidad han cesado las razones funcionales y operativas que me llevaran a solicitar una Licencia a mi cargo. Tal como se aprobara la licencia, por el plazo de duración de las razones funcionales del cargo, es decir lo era sin plazo, sino hasta el momento que me encontrara en condiciones de reasumir, vengo a comunicar que reasumo mi cargo de concejala, bajo los parámetros determinados por el artículo 8 bis de la LOM, y en el esquema de carga pública y obligatoriedad, en los términos del artículo 5 de la L.O.M.; vale decir entonces que mi reasunción debe realizarse en la sesión corresponde a la presente notificación. Es dable poner de resalto, que tal circunstancia me coloca en la situación prevista por los artículos 7 y 8 del Decreto Ley Nº6769/58; cuestión que me habilitaría a optar por lo determinado en el artículo 92° in fine del Decreto Ley Citado, no obstante, quiero poner de resalto, que reasumo mi banca de forma “ad honorem”. En virtud de lo expresado solicito sea notificado el cuerpo y la concejala reemplazante de mi reincorporación.

La reincorporación de Rosemberg desplaza de la banca a la concejala Clara Echazarreta, Movimiento Evita, ex Pueblo Libre.

Debe ser puesto en la mesa de cualquier análisis político que el oficialismo podría perder la mayoría automática, que fue vital en los más de tres años de gestión. De reconfigurarse el tablero, entre Juntos por el Cambio, Frente de Izquierda – Unidad y Peronismo de Moreno, suman 13 escaños sobre un total de 24 que tiene el cuerpo. Este escenario de capas tectónicas en franco movimiento presagia un año, que además de electoral, impone tal vez una recuperación e identidad autónoma del HCD en su vínculo con el Departamento Ejecutivo. Traducción necesaria: sería imposible que expedientes vitales obtengan aprobación sin cambios, modificaciones o rechazos, en caso de adolecer de fundamentos técnicos y políticos. Con una mirada más amplia de entender, con «una nueva mayoría muy heterogénea» pueden lanzarse y aprobarse ordenanzas que interpelen la fortaleza democrática de la gestión de La Capitana de Moreno.

Rosemberg estará mañana sentada en su banca titular, ¿habrá otro Concejo Deliberante?