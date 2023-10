Rossi, sobre Milei: «Es un canalla de candidato a presidente»

El candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, criticó hoy al postulante a presidente por La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, al asegurar que «le preocupan más sus perros que los argentinos» y advirtió que tiene «una irresponsabilidad enorme» luego de que el diputado recomendara retirar el dinero de los bancos y comprar dólares en lugar de renovar plazos fijos.

«Es un canalla de candidato a presidente. No le preocupa absolutamente nada, ni Argentina ni los argentinos. Fomenta un escenario de mayor inestabilidad para lograr sus objetivos. No creo que sea un loquito suelto, no da puntada sin hilo, lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él. Le preocupan más sus perros que los argentinos», afirmó Rossi en declaraciones a radio Delta.

El jefe de Gabinete sostuvo que las declaraciones expresadas por Milei son una «irresponsabilidad enorme» y contrastó esta postura con la que tuvo el presidente Alberto Fernández luego de las PASO de 2019, cuando ante la corrida que enfrentaba el entonces mandatario Mauricio Macri expresó públicamente que el dólar estaba «bien en ese lugar» con el objetivo de parar la suba.

«En los contextos electorales presidenciales siempre hay turbulencias bancarias y cambiarias. A esto se le suma un candidato que plantea que va a dolarizar y que durante la semana pasada dijo que cuanto más alto este el dólar es mejor para las posibilidades de dolarizar. Esto genera desprotección a los que viven en pesos y que no tienen la posibilidad de comprar dólares», apuntó.

Rossi añadió que «es mentira que vamos a tener una dolarización» si gana Milei, sino que va a haber «500 monedas más porque lo primero que van a hacer las provincias a las que no le manden la plata de coparticipación es empezar a emitir su propia moneda, como sucedió en los 90».

«Dice que no va a comercializar con China ni Brasil y son los dos principales socios comerciales. Es obtuso ideológicamente», subrayó y agregó que un eventual gobierno de Milei va a ser «un periodo nefasto para la democracia y las libertades individuales».

Sobre la campaña, Rossi destacó que la caravana por el conurbano bonaerense del sábado salió «muy bien» a pesar de que no pudo participar ya que mantuvo actividades en Rosario y aseguró que su UxP va «a hacer una muy buena elección» el próximo 22 de octubre.

«Se van a llevar una sorpresa. Nosotros vamos a estar en el balotaje sin dudas. Después quién esté de los opositores es una pelea entre los opositores», afirmó y ponderó que Sergio Massa es «el candidato que más propuestas ha generado».

«El mundo hoy tiene dos guerras. Lo lógico es que los argentinos elijamos un presidente que tenga conocimiento, capacidad de gestión, que conozca el país, que sea responsable, mesurado y que tenga equilibrio. Yo creo que ese candidato es Sergio Massa, no podes dejar este país en manos de alguien que no tiene el equilibrio necesario», completó.