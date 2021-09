«Sabemos que fue una buena elección y transcurrió tranquila»

Noelia Saavedra, primera pre candidata a concejala por el Frente de Tod@s habló con Desalambrar antes de ingresar al centro de cómputos.

En el balance sostuvo que fue una «buena elección», aunque saben que es un primer paso de cara a las elecciones generales.

¿Qué evaluación haces?, ¿ya tienen los primeros datos, algunos datos?

Mirá te soy sincera ya están llegando, tenemos los datos que nos van llegando de las distintas escuelas de las distintas localidades, sabemos que fue una muy buena elección, que trascurrió tranquila, que eso era importante más allá de algunos percances a la hora de la apertura de los presidentes de mesa que quizás no llegaban a tiempo o no se habían presentado pero después hubo un muy buen desempeño de las autoridades, de los delegados, de los fiscales, para que todo esto salga lo más tranquilo posible. Se respetaron todos los cuidados, eso fue muy importante y la jornada se pudo desenvolver de la mejor manera posible entendiendo que estamos en un contexto de pandemia.

Si bien uno recién está llegando acá al teatro Roma, me imagino que uno habla con los compañeros, se sabe, no podemos hablar de porcentaje no, pero más o menos llegaron a la expectativa que ustedes tenían en relación a la votación, ¿más o menos? Esto sabemos que es todo conteo, conteo, paso a paso.

Sí estamos todavía en gran parte de las escuelas contando los votos, creo que hicimos te repito una muy buena elección, una muy buena elección a nivel nacional que para nosotros es muy importante fortalecer el gobierno de Alberto, fortalecer el gobierno de Axel y creo que estamos muy bien.

¿Hay cosas para aprender de las generales de una evaluación que haces de cosas que se tienen que mejorar?

Por mejorar o más que nada perfeccionar una cuestión del ordenamiento externo entendiendo que ahora no se pueden hacer las filas adentro, que hay ciertas cuestiones que se tienen que respetar, pero que sin embargo se desenvolvieron muy bien. A repensar es eso, el ordenamiento externo, que haya más compañeros ordenando la fila, hablando con la gente para que no sea tan impaciente también, para poner en contexto un poco lo que está sucediendo adentro. En líneas generales es una muy buena jornada.

¿Un mensaje para los vecinos y vecinas de Moreno? Estas representando una lista que es el oficialismo acá en el distrito. Un mensaje de cara a la ciudadania, esto es recién la primera etapa, falta la que viene…

Sí como decimos nosotros, esto es una gran encuesta, más para nosotros que no tenemos paso, pero sí nos da una idea y nos permite apuntar a las generales desde otro lado. Un mensaje para la población es que sabemos que falta mucho, que queda aún mucho para hacer, que la gestión de Mariel Fernández vino a transformar Moreno y que nuestro rol desde el Concejo va a ser acompañar esa transformación e ir por la vida que queremos, que la vida que queremos es con trabajo, con un bienestar para los vecinos y con mejoras en nuestros barrios.