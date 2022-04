SAE Moreno: «El gobierno de Mariel defiende a las empresas, será por que tiene intereses»

Florencia Asseff no duda en afirmar que el gobierno de Mariel Fernández protege a las empresas que proveen la comida en las escuelas de Moreno (Don Joaquín, Logística Sofía, Logística Gastronómica, Alvagama, Huemani).

A más de un mes del pedido de informes consensuado con el oficialismo, se aguardan respuestas que ya quedaron desfasadas. ¿Qué hacer si la política no responde o el gobierno oculta o carece de transparencia?

Florencia Asseff responde: «No hay otra interpretación posible para nosotros más que el oficialismo local está defendiendo a las empresas»

¿Y por qué la defiende?

Será por intereses que tendrá el Municipio con las empresas.

¿Es transparente el SAE?

Considero que no, dado que no dan explicaciones.

¿Es una caja de corrupción?

No puedo afirmar acerca de la comisión de delito, no me consta, sí creo que hay un incumpliendo claro, que es un incumplimiento que no solo en lo formal sino que también afectó o pudo afectar gravemente la salud de los chicos con comida en mal estado entonces no solo tendrían que haberse tomado medidas sino que se tendrían que haber brindado explicaciones. Nosotros el día 9 de marzo asistimos personalmente a Desarrollo Comunitario para entrevistarnos con los responsables, dejamos una nota firmada, hicimos un pedido de informe, además de numerosas reuniones con el oficialismo. Obviamente en el Concejo Deliberante, no hemos tenido respuestas, estamos reclamando la respuesta de nuestro pedido de informe, que para muchos era una formalidad pero es un instrumento legal que nosotros tenemos para pedir información concreta.

¿Y si no responden?

Y si no responden tenemos que seguir reclamando y la ciudadanía tiene que acompañar estos reclamos porque al fin y al cabo es el interés de todos.

¿Una denuncia no?

La denuncia es factible que se realice si se reúnen todos los requisitos y todas las pruebas para poder hacerlo.

Vos escuchaste que la orden política de las inspecciones hacia los /as directivos /as es que no se deben labrar actas si llega comida en mal estado, comunicarse con el SAE o la empresa y solicitar el cambio de mercadería

No, no escuche y me parece que es mucha carga para los directivos el hecho de que haya un rumor que indique que tienen que incumplir con su deber que sería labrar el acta. Acá los más perjudicados son el cuerpo directivo de las escuelas, que tiene que estar controlando si los alimentos que trae el SAE están o no en buen estado cuando no tiene ni la capacidad ni el tiempo para hacerlo, en vez de estar abocados en que las clases se desarrollen con habitualidad, con normalidad y asistir a los chicos en lo que necesiten y al cuerpo docente por supuesto.

El SAE golpea a los niños si comen comida podrida

Y te voy a agregar algo no es solamente la comida en mal estado, es la falta de calidad nutricional de los alimentos sobre lo cual no se habla. Son la falta de aulas dentro de las escuelas, chicos asistiendo a clase o que le brinden la clase dentro del comedor escolar porque no tienen aulas, son escuelas sobrecargadas de chicos fuera de la capacidad aulas de primaria con más de 50 alumnos cuando debería ser el máximo 30, chicos que no aprenden a leer recién hasta cuarto o quinto grado, entonces, toda esta deficiencia y todo este problema producto de las escuelas cerradas, de la pandemia y de que realmente no hemos podido alcanzar el nivel de conocimiento que necesitan los chicos. Eso son los temas que tenemos que hablar.