SAE Moreno: «El gobierno municipal eligió de forma directa a las empresas y por eso no puede hablar de monopolios»

La velocidad tiene un llamado, un freno inevitable antes de continuar con las declaraciones de rigor sobre el escandaloso y vergonzante Servicio Alimentario Escolar en el inicio del ciclo lectivo. En el programa de Escuelas de Verano hubo una advertencia y denuncia formulada por cuatro concejales de Juntos: se hizo una entrega de 120 mil cupos pero asistieron 20 mil alumnos /as, sin dejar de puntualizar en la mala calidad de los alimentos.

Juan Fernández, presidente de ese bloque (uno de los dos que tiene Juntos), recordó el hecho reciente y definió las causas que consolidan el monopolio de proveedores que elige la Intendencia (desde el mes de marzo de 2021): «Quiero contar que con los concejales Mirko García, Roxana Ricart y Florencia Asseff, en este verano en pleno receso de la actividad parlamentaria recorrimos las escuelas que estaban afectadas al programa ATR más verano, lo que eran las escuelas abiertas de verano que llevan muchos años en la provincia de Buenos Aires. En esa recorrida dictaminamos que se estaban entregando lo que se habían comprometido las empresas, mercadería con un montón de inconsistencias, por decirlo así. En la primera semana que había un menú establecido, se entregaron solo sándwiches de muy baja calidad. En la segunda lo mismo, en la tercera lo mismo y en la cuarta semana se empezó a entregar el menú pero también con muy baja calidad. No solo eso, sino que además se entregó el 100 por ciento de la matrícula de cupo cuando participaron promedio 15 por ciento de los alumnos del distrito para una matrícula de 5898 alumnos diarios, si eso lo multiplicamos por los 20 días nos da aproximadamente 120 mil viandas que se compraron pero efectivamente fueron a la escuela alrededor de 20 mil chicos de Moreno. Algún funcionario del Consejo Escolar que está a cargo del Servicio Alimentario por lo menos de controlarlo desde ese organismo, ya que el SAE debe ser controlado por los viente auditores, que según esa misma persona tiene el servicio que depende de la Secretaría de Desarrollo Comunitario municipal. Pero nuestro planteo se ideologizó, se dijo que no queríamos que los chicos comieran como corresponde. Lejos de eso, seguimos recorriendo y ya con el Concejo Deliberante en funciones, y este nuevo inicio del ciclo lectivo, nos encontramos no ya con una cuestión de mala calidad, sino que, en muchos casos, de mercadería en mal estado. Además, recibimos la queja de muchas comunidades, que no solamente se viralizó a través nuestro sino de muchos medios de comunicación o medios de comunicación del distrito y redes sociales, por eso es que sabiendo además que los procesos administrativos de este HCD, con la premura que necesita resolver esta situación nos apersonamos en la Secretaría de Desarrollo Comunitario con los cuatro concejales de nuestro bloque a notificar, a informar, a poner en cuestión al Secretario de Desarrollo Comunitario, Tomás Larrea, porque hacía falta de manera urgente accionar. Ya no estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de un peligro para la salubridad de los estudiantes. Nunca nos contestó, eso fue el día lunes, pero antes hubo un comunicado oficial del municipio que manifestaba que los problemas tenían que ver con el monopolio, pero resulta que el municipio contrató a estas cinco empresas que cubren siete zonas por un mecanismo de contratación directa. Ni siquiera se expuso a una licitación pública donde hay una compulsa y donde perfectamente compiten las empresas que participan de la distribución de los alimentos. Aquí se eligió las empresas por lo tanto el gobierno no puede hablar de monopolio. En el caso que estamos cuestionando, particularmente las empresas distribuidora Don Joaquín y Logística Sofía, comparten el mismo domicilio en el distrito de Burzaco y tienen cuatro de las siete zonas que implica el 67% de la distribución del SAE, o sea, ¿quién promueve el monopolio? ¿Las empresas o quienes contratan las empresas?

