SAE municipal, Escuela N° 1: «Arriba del pan había como caca de rata y adentro tenía pelusas»

El hecho ocurrió la semana pasada en la Escuela N° 1, Moreno Centro. Se distribuye la comida y una alumna de 4° grado puede ver que en el pan «había como caca de rata». Rápidamente le saca a sus compañeros /as de la boca eso que miró, aquello que le contó a su madre, Emilia Valiente, quien confirma ante Desalambrar un hecho, que se suma a las ya demostradas falencias que tiene el Servicio Alimentario Escolar que NO controla el gobierno de La Capitana Mariel Fernández.

«Luego de ver eso que era como caca de rata, al abrir el pan ver como unas marcas, como pelusas y suciedades en medio del pan. Eso lo pudo ver la Directora de la escuela. Inmediatamente llamó al SAE que se presenta al día siguiente, el jueves pasado, y explica que el pan se tiene que distribuir porque es parte de lo que define la Provincia. El problema es que no es la primera vez que ocurre esto de comida en mal estado. Tenemos un buen diálogo con las autoridades de la escuela pero el punto es que ellas no pueden resolver esto. El Servicio Alimentario Escolar no está siendo controlado y los chicos siguen recibiendo las cosas en mal estado«, afirma Emilia, madre de la comunidad que rompe el silencio.

En el caso de la Escuela Primaria N° 1 quien provee allí es la reconocida empresa Logística Sofía