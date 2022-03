SAE municipal: «Estoy cansado de las malas personas que se hacen millonarias entregándole mierda a los hijos de los más humildes»

Mirko García concejal de Juntos, hombre del peronismo, tomó posición respeto a la calidad de los alimentos que reciben los niños /as en las escuelas del distrito. Con excelsa claridad habló de «culpables y responsables» y pidió a la Presidencia del HCD que la comuniqué a la «compañera Intendenta» que existe una disposición política, sin ideología de por medio, para resolver en conjunto el grave problema: «Yo iba desistir del uso de la palabra, pero quizás peque de ingenuo. Yo creo que nosotros podemos discernir en un montón de temas dentro de ese cuerpo, podemos chicanear en miles de cosas, pero con el espíritu de lo que voy a desarrollar lo que pienso, creo que este tema nos somete a una realidad y la tenemos que asumir con mucha responsabilidad. En este tema claramente hay culpables y hay responsables, y yo siento una responsabilidad en este tema también, la culpabilidad de aquella mala persona que hace dinero, porque aclaremos que los que llevan la comida en mal estado no es gente de buen corazón, que no es solidaria con el hambre de nuestros chicos. Están cobrando, el Estado municipal paga y paga en tiempo y en forma. Ahí hay que empezar con nuestra responsabilidad, la verdad es que esta actitud de esos llamados empresarios es una actitud miserable. Porque con absoluta certeza creo que cuando ellos llegan a sus casas los hijos de ellos no comen esas tartas, y el Estado les paga. Y les paga considerablemente lo que corresponde, y a nosotros nos dan mierda. A nuestros hijos le dan mierda. Ahí empieza una cuestión que es importante, y con esto yo creo que ninguno de nosotros debería sacar banderas políticas para ver si llevamos un poquito de agua para nuestro molino. Creo que, hombres y mujeres grandes, este tema a nosotros nos tiene que unificar sin banderías políticas y con absoluta responsabilidad ¿para qué? Para que nuestros chicos coman, que nuestro deseo es no es que coman es que se alimenten. Empezar a buscar los mecanismos, generar las infraestructuras que corresponde en cada colegio porque se viene el invierno y no es lo mismo un sándwich que un plato de comida caliente, y aquellos que denigran la polenta, yo muchas veces he comido polenta y eso es una comida que alimenta y que fortalece en tiempo y en forma, bien cocinada. Entonces, yo creo que deberíamos ir por la positiva, compañera Presidente. Porque yo vengo de un espacio político donde se dice regularmente los únicos privilegiados son los niños, pero me parece que ha llegado la hora de que lo hagamos en forma clara por esos chicos. Y el que me quiera pegar en las redes (sociales) después por lo que voy a decir, que nos pegue. Sí, la Intendenta tiene responsabilidad en esto, claro que sí, yo también la tengo y yo me pongo a disposición de cualquier compañero que trabaje este tema. Así como a muchos de ustedes les consta que los momentos en los que había que salir a repartir comida nosotros sin banderías políticas lo hicimos, el espacio político que represento lo hizo, de la misma manera nos ponemos a disposición de la compañera Intendente para dar un mano en todo lo que concierna, porque los únicos privilegiados son los niños. Y porque estoy cansado de las malas personas que se hacen millonarias entregándole mierda a los hijos de los más humildes. Yo convoco desde mi humildad, desde mi ignorancia, desde mi ingenuidad, desde mi séptimo grado, a que este cuerpo se comprometa en un órgano de colaboración y de funcionar con el Ejecutivo, y eso es de ambas partes, eso es un ida y vuelta».

