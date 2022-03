SAE municipalizado: las pizzas se elaboran mañana pero fueron entregadas el viernes

Las cajas llevan una etiqueta blanca con letras negras. La leyenda dice PIZZA lista PARA consumo. Consumir preferentemente dentro de las 48 horas. Elaboración: 21/3/2022.

En caso esos lotes hayan salida de las escuelas, la fuente que pidió absoluta reserva, señala que pudieron ver que las pizzas estarían en condiciones frescas, aptas, para el consumo.

En el caso que se hayan distribuidos las pizzas cuya fecha de elaboración es mañana, las 48 horas de recomendación para el consumo da tiempo hasta el próximo miércoles, solo que la distribución fue el 18 de marzo.

Bromatología municipal, el cuerpo de veedores del Servicio Alimentario Escolar, podrán revisar las hojas de ruta, los remitos y todo documento oficial que permita bloquear los lotes… si es que siguen en heladeras o freezer del servicio educativo.

Consulta abierta, ¿cuál de las cinco empresa que contrata el Municipio, gestión Mariel Fernández, entregó cajas con Listo consumo de pizzas que se elaboran mañana?

No hay que pasar por alto que la modalidad y valores destinados al SAE están definidos por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que conduce el Cuervo Larroque. Los municipios que, como gusta decir, «se hicieron cargo de esa responsabilidad» que antes estaba en manos de los Consejos Escolares, reciben la transferencia por cupos y contratan a los proveedores.

En 2020 fue Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (mesa contra el hambre). Luego cabeza de lista en las elecciones legislativas de 2021( actual diputada nacional), puso de manifiesto la crítica necesaria, incuestionable, acerca del hambre, las escuelas y la provisión de comida.

Victoria Tolosa Paz no habló de Moreno sino de su ciudad, La Plata, gobernada por Julio Garro de Juntos por el Cambio. En las redes sociales dejó un valioso mensaje:

El pasado miércoles los consejeros escolares del bloque Juntos (unidos solo en el tema SAE), trataron sobre tablas un proyecto de repudio ante la sucesión de hechos y sucesos vinculados a la comida que reciben los /as alumnos /as en las escuelas de Moreno. La votación no fue acompañada por la mayoría del órgano colegiado, es decir, el bloque completo del Frente de Todos.