Salario municipal, básico inicial, por debajo de la línea de indigencia

El bolsillo la víscera más sensible. Treinta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco ($34.695) es el salario básico inicial de un /a trabajador/a municipal (30 horas semanales) que presta servicio a la comunidad de Moreno.

Enfermeros/as en unidades sanitarias, sepultureros en el cementerio, barrenderos en la calle, serenos/as, recolectores de residuos, maquinistas, carpinteros, administrativos y cientos de profesiones que son el engranaje vital para que todos los días la máquina estatal municipal funcione. Un trabajo que implica poner el cuerpo en los tiempos más difíciles como la pandemia.

Trabajo diario y constante pero que a fin de mes no se ve reflejado en sus salarios básicos. Los 34.695 pesos ya cargan el impacto del 15 por ciento de recomposición firmado en paritaria (anualizada).

La canasta básica alimentaria, según el informe del INDEC el pasado mes de abril, fue de $95.260 pesos para una familia tipo (cuatro personas). Para no ser indigente se requirió de 42.527 pesos. Actualmente, queda un abismo entre el salario inicial de un/a trabajador/a municipal con respecto al umbral de pobreza. Con más precisión, el inicial pelea palmo a palmo con la INDIGENCIA.

¿Cuál es la realidad económica de los/as trabajadores/as? Muchos /as son sostén de familia, se desempeñan en más de un trabajo por fuera del Municipio de Moreno, porque la inflación come el bolsillo y se lleva puesto los salarios. A Dios y La Capitana Mariel rogando que en septiembre se rediscuta una equiparación que no recordará el 15 por ciento de ajuste municipal del año pasado

Sostener el distrito y llevarlo adelante es un gran labor. Poner el cuerpo en tiempos adversos, que existan reconocimientos y aplausos es de valor, pero el verdadero acto es verlo reflejado a fin de mes que, hasta septiembre, muestra la imagen firme de un ajuste ¿popular?