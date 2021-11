«Salgan a recorrer las calles de Moreno, pídanle que voten a Noelia»

Parque Industrial, Centro Cultural La Chicharra y Teatro Roma (Moreno Centro). El Presidente de la Nación Alberto Fernández estuvo ayer en Moreno acompañado por el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. La recorrida contó con la conducción de la Intendenta de Moreno Mariel Fernández.

En el centro neurálgico del Movimiento Evita (Teatro Roma – Moreno Centro), los voces de las autoridades dejaron mensajes. El Presidente Fernández habló más de ocho minutos para una militancia atenta: «Es una gran alegría estar aquí en Moreno, en un momento muy especial. Es un momento donde estamos terminando un tiempo muy difícil para todos y cada uno de nosotros. Lo que nos pasó no nos pasó a nosotros, le pasó a la humanidad y hemos vivido una experiencia muy difícil, muy complicada y nosotros hemos podido sobrellevarla. Con esa suerte que tuvimos de cuidarnos, de seguir en pie, de vacunarnos, tenemos que tener el compromiso de poner todo nuestro esfuerzo para cambiar las cosas. Si algo nos mostró la pandemia es el mundo injusto en el que vivimos y nos dimos cuenta cuantos miles y millones de argentinos y argentinas andaban a la deriva sin ninguna atención del Estado, nosotros hicimos lo que nosotros sabemos hacer. Cuando las cosas se ponen difíciles ponemos el pecho y nos ponemos del lado de los que más necesitan, eso es lo que hicimos y eso es lo que sabemos hacer».

El segundo pasaje de Alberto Fernández fue poner el giro a lo que algunos /as llaman izquierda: «Hay que explicarles a los vecinos y vecinas de Moreno que finalmente la discusión es la de siempre, en la política uno representa intereses, ¿qué intereses se representan en la discusión? Algunos representan los intereses de los poderosos, ellos son los que nos endeudaron en un minuto y medio y cuando la plata no les alcanzó fueron al Fondo Monetario a pedir más plata para devolvérsela a los banqueros, no para que la Argentina crezca y así nos dejaron el país. El país en una situación de crisis profunda, social, económica. En ese cuadro nos agarró la pandemia, ahora estamos saliendo de ese tiempo. Ponerle toda la garra, poner toda la fuerza para que Argentina cambie para bien y no vuelva a ser lo que fue, y sea una Argentina justa, libre y soberana. Porque nosotros sabemos qué intereses representamos, nosotros representamos no a los que especulan, representamos a los empresarios que invierten y dan trabajo y producen y exportan, y pagan sus impuestos, a esos empresarios les decimos que sí, a los especuladores les decimos basta. Sabemos que lo que falta en Argentina es trabajo, lo que nosotros queremos hacer de inmediato es poner en pie todas las fábricas de Argentina para que todos los argentinos recuperen la dignidad del trabajo».

Como tercer acto de la primer figura institucional que tiene la Argentina, Fernández mencionó la ayuda y los planes sociales: «Hay más de un millón de argentinos que necesitan la atención del Estado para poder pelearla. Esa gente que recibe planes, la verdad que lo único que tenemos es el deber de cuidarlos. Cuidarlos significa nunca dejarlos a la deriva, nunca dejarlos sin atención. Y cuidarlos significa ayudarlos a salir de ese estado para que vuelvan a trabajar, vuelvan a recuperar la dignidad del trabajo, tengan la tranquilidad de llevar el pan a sus casas después de habérselo ganado trabajando, y en eso vamos a trabajar porque sabemos muy bien lo que le pasa al país. Yo sé muy bien lo que sufre un asalariado con esta inflación creciente y por eso le peleo a los poderosos y le digo paren de aumentar los precios, porque entre los que aumentan los precios sin control yo los elijo a ustedes, como el día que elegí entre seguir pagando intereses altísimos a los bancos o de que los jubilados dejen de pagar sus medicamentos. Yo le dije ¡Sí a los jubilados! ¡No a los bancos especulativos!

La última estación de la ponencia del Dr. Fernández fue de pedido electoral: «Les pido que en estos días se queden con mucha convicción y con mucha fuerza. Salgan a recorrer las calles de Moreno, pídanle que voten a Noelia, la candidata a concejal. Pídanle que voten a nuestros diputados, a Vicky, porque necesitamos diputados y senadores para seguir construyendo la Argentina que queremos construir. Y avísenles que si no lo hacen y ponen su voto en otro sentido, le están abriendo la puerta a los que creían que la educación pública era un lugar siniestro donde uno caía, a los que se jactaban diciendo que no iban a abrir más hospitales en la provincia de Buenos Aires, a los que se llenaban la boca diciendo que las universidades no hacían falta porque los hijos de los trabajadores no llegan a las universidades. Voten por nosotros, porque de ese modo van a decirle ¡sí a la educación pública, sí a la salud pública! Van a decirle sí al progreso, van a decirle sí al desarrollo, van a decirle sí a la producción. Vayan con toda la mística de la militancia, con todo el amor que la política supone, y el 17 de noviembre que conmemoramos el día que una multitud lo fue a buscar a Perón de su exilio, ese es el día del militante, vamos a encontrarnos todos en un gran abrazo como militantes que somos para poner de pie a la Argentina».

La primer candidata concejala en la lista del Frente de Todos, la actual Secretaria de Desarrolllo Comunitario, tomó el micrófono, agradeció y se conmovió ante el cuadro de máximas figuras políticas que la acompañan: «En estos últimos cierres, en estos últimos días que nos fuimos encontrando siempre les digo que estoy muy orgullosa de la militancia de Moreno. De lo que fuimos construyendo en estos dos años de gobierno de Mariel, lo que fueron caminando, trabajando, miles y miles de militantes en cada rincón de Moreno. Lo grande que es nuestro territorio y cómo cada militante, cada compañera y cada compañera llegó a cada casa de su vecino y de su vecina, a cada barrio para contarle no solo lo que venimos haciendo hace tanto tiempo que es buscar la felicidad de nuestro pueblo, sino para llevarle nuestra boleta, para pedirle que nos acompañe este 14 y para seguir construyendo nuestro sueño que tiene que ver con reconstruir Moreno. Seguir construyendo la Argentina que queremos y soñamos. Dar vuelta el resultado de provincia y el resultado de Nación y ampliar nuestra mayoría acá en Moreno. Porque Moreno es peronista, tiene una militancia que es hermosa, muy trabajadora, y sobre todo porque viene construyendo un gobierno popular que le trae felicidad a su pueblo y lucha día a día por la dignidad de su pueblo«.