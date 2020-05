0 shares







UN VOTO QUE ALTERA EL CURSO NATURAL –

Concejal de COPEBO, mujer peronista de trayectoria en el gremio de Comercio, está bajo la conducción de Rubén Ledesma. En 2019 fue candidata a Intendenta por Consenso Federal, dos años antes arriba a la banca de la mano del Frente 1País (massismo).

La victoria de carácter histórico de Mariel Fernández reorganiza el mapa con una impronta que a nadie (en política) puede sorprender porque en campaña la actual Intendenta lo manifestó. Y es esta línea donde el gran tema de la basura, el contrato millonario, la evidente falta de control, sería algo más que debate, inclinando la balanza al punto de inflexión. Entonces Karina Álvarez, que acompañó desde diciembre todos los proyectos del oficialismo (incluso el decreto que abrió despidos de trabajadores /as municipales), toma una posición fuerte, de clase sindical, ante la posibilidad que el gobierno decida hacerse del control de la recolección de residuos domiciliarios sacándose de encima un PESO de VEINTE AÑOS.

¿Qué es lo que Karina Álvarez no tiene pensado negociar? La continuidad laboral de 225 trabajadores que hoy componen la fuerza laboral de Consorcio Trébol.

Álvarez tiene llegada al gremio y participó ayer de la reunión con el líder sindical. Esta mañana la Intendenta Mariel Fernández recibió al Secretario Adjunto de Camioneros. El la cuenta personal de facebook escribió:

«Recibí a Pablo Moyano y conversamos sobre la situación de los trabajadores de recolección de residuos en Moreno. Coincidimos en la importancia de cuidar los derechos de los trabajadores y cómo resolver juntos está situación que nos preocupa a todas y todos».

Posterior al encuentro, Pablo Moyano se reúne con la concejal Álvarez y aparecen los detalles del «acuerdo» que tiene fecha de comprobación el próximo día jueves: «La reunión que llevaron a cabo hoy es por la municipalización de la basura y por los ítems nuevos que tiene el proyecto que presenta el Ejecutivo, según el informe que me dieron no se van a tratar esos temas y van a empezar a ver la licitación para quien se haga cargo del nuevo contrato de la basura».

¿Es decir que el proyecto estratégico de la intendenta queda sin efecto? ¿Eso me está diciendo?

Eso lo vamos a saber el jueves, el compromiso que hubo hoy entre la Intendenta y Pablo Moyano, junto a la parte sindical que lo acompañaron, porque a mí después me comunicaron que se habló en esa reunión, que no se iban a tratar los articulados que se refieren a la municipalización y al residuo domiciliario, por lo que se iba a preparar una licitación para quien se haga cargo de la recolección de basura dado que el Trébol ya termina. Ese es el informe que me han pasado, ahora falta la sesión del jueves y ver si esto es así o no, si los concejales estamos o no de acuerdo.

Por supuesto, el día jueves vamos a ver una parte del Concejo Deliberante, por lo menos son los doce que fueron ayer a Capital Federal y del otro lado veremos si hay doce o menos, en caso de empate resuelve la Presidencia.

Si, si obvio. Pero acá lo que se trata de hacer, en mi caso es preservar la fuente laboral. Yo soy sindicalista y voy a defender los derechos de los trabajadores, después no me interesa que empresa se haga cargo de la recolección.

AUDIO 1

¿Cómo queda su relación con la Intendenta y que pasó hoy en el encuentro que mantuvo Pablo Moyano con la jefa comunal?

Yo soy peronista y sindicalista. Mi relación sigue igual, yo digo que acompaño a todos mientras las cosas estén bien, a mí me conocen de los dos años anterior y cuando las cosas no están bien merezco que me escuchen y que cada uno tenga su opinión por eso estamos en democracia, entonces yo no me voy a sentar en la banca, levantando la mano donde haya un par articulados que hable del trabajo de los compañeros.

¿Habló con Mariel Fernández en estos días?

No, yo le mandé mensajes, la llamé antes de todas estas reuniones y no me atendió. La secretaria me comentó que no estaba atendiendo a nadie.

¿Es una derrota para el gobierno si no sale el proyecto? Insisto que es definido como estratégico en términos políticos y económico. Por donde se lo mire es estratégico para la gestión de Mariel Fernández.

No, no es una derrota porque uno lo que está diciendo es esto, las cooperativas ya se pueden poner a trabajar, los carreros, los cartoneros, todos se pueden poner en funcionamiento. Después si hay otros puntos que cambien, la municipalización de la basura eso si. Igualmente el planteo del Ejecutivo fue el “GIRSU,” que después agregaran otros items es otra cosa.

¿Entonces el día jueves no hay movilización de Camioneros?

No, lo que me comunicaron hoy fue que no porque ese fue el compromiso que dio el Ejecutivo con ellos, después tendremos la reunión nosotros, los concejales.

Como usted va teniendo una experiencia en el terreno de la política, por supuesto que tiene una carrera sindical ¿Cómo se sale después de la sesión del jueves? ¿Hay una reconfiguración del poder y de la oposición en el Concejo Deliberante o es algo pasajero?

Mirá, eso depende de como lo tome el oficialismo, que tiene que entender que cada uno tiene voz y voto. Yo salí del gremio y no me olvido de mis compañeros, entonces mi primer concepto son los trabajadores y por lo tanto yo en este momento opino que no coincido con ellos porque resguardo la fuente laboral.