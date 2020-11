0 shares







Hace más de un año que las familias sin vivienda se encontraban habitando el predio abandonado en el barrio Los Pinos de la capital salteña. Hoy, un fuerte operativo policial desalojo a las 8 familias. En la toma se encuentran 23 niños. “No tenemos donde vivir”, explicaba una vecina que cuenta que la mayoría de las familias están encabezadas por mujeres que escaparon de la violencia de genero. Por ANRed

“Acá nos encontramos con una situación muy fea, hay muchos efectivos tan sólo para para ocho familias y somos ocho mujeres con 23 niños y cuatro embarazadas. La cantidad de efectivos que vemos acá, creo que no se ve ningún lado. Ni cuando venden droga, ni cuándo es trata de trata de persona, ni para un femicidio. Somos mujeres solas que estamos acá con los chicos. Hay una cantidad impresionante de policía”, contaba María mientras se desarrollaba el operativo.

Ayer, las mujeres se habían movilizado hasta la secretaria de Tierra y Bienes para encontrar una solución frente a la orden de desalojo. Los funcionarios se habían comprometido a una mediación con la Justicia.

Denuncio el desalojo en este momento de 9 familias y 23 niños en Barrio Los Pinos. #TierraParaVivir, NO para especulación inmobiliaria. pic.twitter.com/ws3LFrhi1w — Claudio Del Plá (@ClaudioDelPla) November 17, 2020

“Este es el desalojo 39 de Sáenz (gobernador) en lo que va del año en la provincia de Saltad El contraste social de estos desalojos es la política de viviendas que no existe no hay lotes ni tierras para urbanizar, ni expropiación. El gobierno pretende resolver a garrotazos una demanda popular que tiene a 70 mil familias. Es necesario y lo vamos a hacer un movimiento de los “sin techo” para que haya tierras expropiadas en la provincia y se terminen los atropellos y la represión en la provincia. Sáenz como Fernández tiene la política del garrote frente a la demanda de vivienda no van a poder a pesar de estos operativos derrotar al movimiento”, explicó Claudio Del Pla.