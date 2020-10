0 shares







UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, DIEZ AÑOS Y LA PLANIFICACIÓN DEL FUTURO –

Quien quiera bucear en el origen de la casa de altos estudios encontrará que la idea – plan – propuesta – apuesta tiene un origen antes del año 2010. Esas raíces proyectan. No fue solo una visión vocacional sino una acción política que, con los cimientos sólidos, ahora puede trazar otras plantas que le dan altura a la Universidad Nacional de Moreno. Su Rector Hugo Andrade, inicia la entrevista con un concepto: «Visto en perspectiva parece que fue hace un siglo pero pasaron solo diez años».

¿Puede indicar dónde o qué tienen los cimientos de la Universidad Nacional de Moreno?

El primer cimiento es esta universidad que fue soñada y fue madurada antes de que existiera cuando entre 1994-1997 que se formuló el primer proyecto de ley y su estudio de perfectibilidad. Había un montón de definiciones estratégicas de como debía ser la Universidad y donde debía ser en el Riglos, ahí hay un gran basamento. Esos tres años de puro voluntarismo, el proyecto no se sancionó, hubo tres oportunidades, ahí hubo un gran basamento. Lo que hoy festejamos es ese día inaugural de la Universidad en la que se nos entrega este predio y este lugar para que sea sede, eso ocurre el 14 de octubre de 2010 pero hubo un hecho previo que también celebramos que fue el 14 de julio de 2010 donde soy nombrado Rector organizador y ahí empieza a funcionar la Universidad. En ese corto plazo la Universidad formuló su estatuto provisorio, su plan estratégico, los planes de estudio de sus primeras 6 carreras y empezó a delinear su plan maestro. En junio mismo el Municipio que ocupaba ese lugar nos permite funcionar allí a sabiendas de que la idea era transferirlo. Creo que los ladrillos que se fueron poniendo en la pared en ese momento son la base de todo lo que se disparó después, esas son las bases. La Universidad ha podido desplegarse con éxito por el capital en infraestructura que tiene el Riglos, por ese capital de concepción y de organización de la Universidad y la voluntad y el grupo de trabajo que conformamos que es muy profesional en lo suyo y que va concretando objetivos. Para usar una frase muy conocida en el fútbol va paso a paso y esto nos ha permitido llegar a estos 10 años con un balance muy positivo.

Dijo Plan Maestro, ¿hacia dónde va después de una década de trabajo?

Bueno justamente en este momento, este es un dato interesante, ese primer plan estratégico del resultado de la voluntad del grupo fundacional, la Universidad no existía como tal, había un grupo de personas que trabajaron en ello. Ahora es el primer plan estratégico que lo formula la comunidad en su conjunto porque ahora la Universidad existe, hay docentes, hay estudiantes, hay no docentes y también está presente la comunidad. La Universidad está creando su Consejo Asesor Comunitario y estamos en el proceso de desarrollo del plan estratégico plurianual construido por una comunidad universitaria y este va a ser el ingrediente, este proyecto lo va a encarnar toda la comunidad universitaria y la comunidad de Moreno, yo creo que tiene un gran ingrediente también que la Universidad ya pasó el proceso de autoevaluación institucional y la evaluación externa de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) que fue muy exitoso, que fue muy elogioso el proyecto de la Universidad y esto no solo dicho por nosotros sino también por los actores de la comunidad de Moreno que fueron parte de la metodología de trabajo de la CONEAU y ahí se demostró la calidad y cualidad de este proyecto. Yo puedo plantearte algunas aspiraciones desde la institución universitaria, creo que ahora tiene que pasar a desarrollar con mayor intensidad el posgrado, no es solo pensar el futuro de nuestros graduados, ellos también nos plantean el énfasis donde ésta universidad pretende hacer pie, donde puede hacer su mayor contribución y esos énfasis tienen que ver con que objetivos nosotros nos proponemos como institución. El objetivo básico de la Universidad es el desarrollo social y productivo de este territorio y ahí hay un enfoque también hacia generar capacidades de trabajo y de desarrollo productivo para Moreno. Entonces nuestros posgrados tienen que atender los grandes problemas y los grandes nichos de desarrollo, nuestras carreras tienen mucho que ver con eso y los posgrados que estamos todavía trabajando van por ahí. Yo también creo que la Universidad en su proyecto quedo sin explorar un Departamento de Salud como carreras de salud. Otro ingrediente que creo yo tiene que tener el nuevo plan es desarrollar el campus universitario, hoy Moreno tiene una ciudad universitaria que eso no es muy frecuente. Las Universidades no nacen como ciudad universitaria como le tocó a Moreno por la existencia de este lugar maravilloso y estratégico que pudo ser asignado a una universidad, esto es una ciudad universitaria y la Universidad ahora tiene que pensar su despliegue y eso implica buscar otros lugares y otras articulaciones. Creo en salud es desarrollar una facultad de salud que por su especificidad, por su naturaleza, tiene que estar asociada a efectores de la salud, nos abre otro abanicos de posibilidades y así hay una lista de cuestiones. Nuestro Complejo Cultural que también fue pensado y que todavía no maduró eso también tiene un alcance que excede a la Universidad, el complejo cultural es un capital para Moreno, tenemos que pensarlo estratégicamente con el territorio para lograr, porque esto es una inversión que excede las necesidades de la Universidad. Hubo un concurso de ideas que hicimos con el Colegio de Arquitectos de la Provincia, con la sede que hay en Morón y que incluye a Moreno. Fue muy exitoso y es un proyecto muy ambicioso, necesitamos que esto sea encarnado como estrategia de Estado que va más allá de las políticas universitarias.

Moreno sostiene un rótulo, Ciudad Dormitorio. En perspectiva, ¿cómo desde la Universidad, aportando, se apuesta a cierta industrialización y aplicación de nuevas tecnologías que produzcan trabajo?

Y lo que se trata es transformar esa perspectiva y que Moreno no sea un proveedor de mano de obra, que Moreno desarrolle trabajo y eso se hace desarrollando un Moreno productivo. La Universidad es una pieza clave no es lo mismo un territorio con Universidad que sin Universidad. Por eso la universidad estuvo muy enfocada en esto, en articularse de hecho. Está en la lista pendiente el Centro de Desarrollo e Innovación de Investigación en el Parque Industrial de Moreno I que tenemos el predio, pero que todavía no pudimos materializar esta construcción. Hoy todo esto cambia porque hoy aparecen políticas públicas que acompañan esos sentidos y que ponen a la Universidad en lugar de herramienta capaz de desarrollar políticas públicas de aportar y la responsabilidad que nos carga el Estado. hoy es un momento muy proclive de apoyarnos a lograr ese objetivo, de hecho estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso con 7 universidades que es construir una Bioempresa, una empresa pública de universidades que tienen la carrera de Biotecnología un proyecto INVAP (Investigación Aplicada) pero en la biotecnología y obviamente yo creo que eso es una cuota estratégica que si el Estado Nacional hace su aporte a la Bioempresa que estamos constituyendo, Moreno que sea una sede y que pueda desarrollar un núcleo de ese tipo va a desplegar muchas posibilidades. En ese sentido hay muchas estrategias que se están delineando en torno a capacitación en nuevas tecnologías, a capacitación para el trabajo, formación profesional no universitaria y nosotros estamos trabajando en ese tipo de proyectos que se complementan con el proyecto de la Escuela Secundaria Politécnica, que ese proyecto de capacitación profesional es asociado al proyecto escuela. Esto también fue pensado desde el mismo proyecto institucional pero a veces no se dan las condiciones. Hoy de nuevo se dan y nosotros estamos preparados como para seguir adelante con este tipo de proyectos, creo que a largo plazo vamos a contribuir a que termine de perfilarse un Moreno capaz de generar trabajo, de mayor intensidad de trabajo claro que hay trabajo en Moreno, la Universidad genera trabajo pero que realmente en Moreno haya capacidad empleadora en una mayor escala.

foto de portada: Obra ganadora del I Concurso de Dibujo 2020 “Croquis de nuestra Universidad. 10º aniversario UNM”. Se titula “Hilando sueños” y fue presentada por el estudiante Germán Alberto Cueva bajo el seudónimo “Guitarra y Bombo”.