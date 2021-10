Salud y salario municipal

LOS AVANCES Y AQUELLO QUE FALTA –

El reconocimiento al acto gubernamental de pasar a planta a médicos /as y promotores /as de salud. La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno (ASTMM) a través de Pascual Farfaglia y Haydeé Correa, coloca en la mesa la relación con el Departamento Ejecutivo, la demanda que existe en otros sectores de trabajo con relación a reconocimientos y cumplimiento del Convenio. Como adelanto de la entrevista que esta noche a las 21 horas se emite en el programa Quórum (por Desalambrar y Canal 6), algunos ejes que nunca se cierran:

Farfaglia: Por un lado tomo la decisión del gobierno como un reconocimiento hacia los compañeros, en especial para el sector de enfermería y yo voy a destacar esto, se lo dije a la Secretaría de Salud, rescato todo el trabajo que se hizo con el área de emergencia, con cuestión de los médicos porque muchos se están yendo, nosotros perdemos cantidad y calidad de atención porque no tenemos profesionales en las unidades sanitarias para remediar esto, es una pelea constante»

¿No hay médicos en las unidades sanitarias?

Sí hay médicos, faltan médicos, faltan profesionales, es una pelea constante, de hecho lo he visto en la Secretaría, buscando constantemente médicos. Yo creo que este pase a planta y aumento es un aliciente para los que están, un reconocimiento y para los que van a venir es una oferta más sustanciosa del valor de su hora de trabajo.

AUDIO 1 FARFAGLIA

Haydeé Correa, de gran trayectoria en salud municipal, responde la consulta esencial y salarial, ¿Cuál es el sueldo básico?

Arrancan con un básico de entre 23 y 25 mil pesos que estaban con todos estos implementos que lo han elevado un poquito para que por lo menos no se vayan los profesionales que generalmente dejan lo público y se van al sector privado. Perdíamos especialistas, y quedábamos con lo básico, médico clínico, pediatría, ginecología, se nos iban los psiquiatras, los psicólogos, no teníamos especialistas, se iban porque en realidad no les rendía, venían de muy lejos y no rendía.

AUDIO 1 HAYDEÉ CORREA