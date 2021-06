San Juan: la policía detiene ilegalmente y abusa de una adolescente

Por Aislamiento Represivo.- A pesar de que las actividades al aire libre están permitidas, el domingo 20/6 por la tarde efectivos policiales hostigaron a jóvenes que estaban andando durante el día internacional del skate. Al ver que una chica contestó verbalmente a las agresiones, dos policías masculinos la redujeron violentamente y la trasladaron a la comisaría 5ta entre amenazas y golpes.

La familia de la joven de 14 años presentó una denuncia por abuso de menores que está en curso. En esa presentación señalan que los malos tratos continuaron en la dependencia policial, donde la quisieron meter en un calabozo con hombres, la obligaron a firmar un papel de conformidad con el procedimiento y la hicieron desvestirse para revisarla.

«Es irónico decir esto pero cuídense de la yuta, la yuta no nos cuida hermano así que nos cuidamos entre nosotros, lo hice y lo volvería a hacer mil veces, porque no voy a dejar que pasen el abuso que pasé yo hoy, somos una familia hermano, no queda otra que serlo, que la yuta no les quite lo que les gusta el skate», relató en redes después del operativo.

