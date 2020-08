0 shares







PROYECTO CON LA IMPRONTA DE ATE MORENO –

La presentación está hecha en el Concejo Deliberante. Será el próximo jueves el momento de aprobar una iniciativa que eleva a ciudadanos ilustres post morten a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que dejaron sus vidas en el lugar de trabajo: la Escuela N° 49.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Moreno es quien tiene la autoría. Así lo explica su Secretario General Walter Cravero: «Lo venimos pensando desde el 2 de agosto del año pasado cuando hicimos el homenaje a Sandra y Rubén en nuestro gremio para instalar la placa conmemorativa y la figura de ellos con relieve. No solamente pensábamos nombrar el 2 de agosto día de lucha sino pensar también en la permanencia en la memoria, sembrar memoria con el nombre de Sandra y Rubén, y es por eso que hemos girado el proyecto de ordenanza de nombre ‘ciudadanos ilustres post morten’. Este proyecto ya está ingresado por correo electrónico institucional del Concejo Deliberante y tenemos entendido que este viernes se gira a la Comisión para que se le de tratamiento y esperamos que se den las condiciones políticas para que salga aprobado en la próxima sesión

Ciudadanos ilustres ¿lo pensaron desde que contenido, por la vida, por la muerte de los compañeros?

Por la vida, la verdad que cuando pensábamos la ofrenda floral pensamos de que celebra la muerte, yo creo que para nada queremos conmemorar la muerte, esos decesos lamentablemente es el fruto de la desidia, de la política que no agenda la vida, que no valora la educación, la salud, esa política de no hacer lo que necesita la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, es por eso que pensamos en la vida, porque los compañeros en vida le daban todo a la educación y no solo en el horario laboral eso destaca el compromiso sino que obviamente lo hacían en las calles, en la lucha y también en su casas. Por ejemplo, Sandra los sábados estaba en la escuela, es sus casas le ponía todo para que los chicos tuvieran actividad con los patios abiertos, los mismo Rubén con el Centro de Formación de la CTA, con los talleres de carpintería, con lo cual es clarísimo que queremos conmemorar la vida de los compañeros. Entendemos que eso es ser ciudadano ilustre, es en este caso lo que nosotros destacamos, compañeros trabajadores de la educación que pusieron todo y que lamentablemente por la desidia estatal hoy no los tenemos«.

AUDIO 1 CRAVERO

Se pueden hacer todos los homenajes y reconocimiento, lo que me parece que no se debe hacer Nunca Más es aceptar parches y creo que en esto ustedes están de acuerdo, no más parches

Si, si totalmente de acuerdo

Lo digo porque en un informe que pude publicar hace dos días atrás de las escuelas que han sido reparadas hasta el momento, la escuela 49 tenía perdida de gas, riesgo de electrocución y es en ese lugar donde murieron los dos compañeros. Dos años después tenía esta característica de irregularidad, de parche, de desidia, de todo lo que estas charlando, uno se pregunta por qué

Lamentablemente entendemos que el gobierno de Cambiemos, Moreno primero y principal, nunca le fue grato, hay que entender que eso todavía lo siguen expresando porque tienen parte del poder en lo institucional, y obviamente manejan empresas, grandes negociados y eso se expresó también en lo que fue la reparación de las escuelas después del 2 de agosto, muchísimo dinero pero poca inversión real o las empresas no cumplieron con los estándares de calidad, también hay que entender que esto no no fue en los últimos 4 años, hay que saber que las infraestructuras de las escuelas, la falta de creación de nuevas escuelas, hace que tengamos un cuadro de situación muy crítico. Pero respecto a la 49 fue la mejor escuela atendida del distrito y que a dos años tengamos problemas de infraestructura habla claramente que no hay una atención permanente a las necesidades de infraestructura. Para tener en cuenta recién ahora se agregaron dos Inspectores más de infraestructura para el distrito, lo que hay que entender es que el 2 de agosto fue hito pero la lucha continua y eso lo seguimos expresando cada uno de los actores que estuvo en El Acampe, en el Comité de Crisis y reclama constantemente que se atiendan las escuelas como se deben atender para generar una escuela digna y de calidad.

AUDIO 2 CRAVERO

El punto tiene relación directa con el control y mantenimiento, la falta de ello alimenta la desidia. Segundo, las escuelas, todas, deben comprender que desde el 2 de agosto de 2018 por lo que pelea y lucha es por la vida, razón suficiente para abrir y dar toda la información a las comunidades porque la responsabilidad no puede estar ni corresponde a una sola persona

Que antes de seguir generando recursos para la inversión de Infraestructura es prioritario hacer un programa, nosotros hemos planteado en el Comité de Crisis, el contar con un programa integral de mantenimiento edilicio. Con eso se atiende, una persona idónea en cada edificio escolar, lo que resaltaría primero la labor del trabajador estatal y a la vez evitaría cuestiones en infraestructura. No hay que contratar empresas para poder realizarlo, es nuestro trabajador contratado de manera directa. Eso por un lado, después que obviamente no puede recaer toda la responsabilidad en el directivo en cuanto tiene que ver con un labor técnica, aveces es importante abrirse a la comunidad y también contratar más personal respecto a lo que serían los inspectores de cada una de las obras. Hay cuestiones que se pueden resolver en lo cotidiano y hay cuestiones de infraestructura que son de otro tipo de dimensión, por eso es importante contar con toda la inversión y el personal para realizarlo.