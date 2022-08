Santiago Presente

Por Asamblea Autoconvocades de Moreno /

Me piden que escriba sobre Santiago.

¿Y qué puedo escribir?

Ya se ha escrito todo.

Frases tremendas,

historias dulces,

denuncias,

sospechas.

Han escrito amigxs y enemigxs,

compañerxs y verdugxs.

¿Qué podría decir yo?

Fue el Estado.

Justicia por Santiago.

El Brujo vive.

Me siento una impostora

repitiendo frases

que con el tiempo

han perdido consistencia.

Y después de Santiago

han pasado tantxs Santiago,

tantxs Facundo,

tantxs Luis, Magalí, Rafa.

Tantxs.

Tendríamos que escribir

todos los días

por un Santiago.

Y siguen sumando.

Y se nos cagan de risa.

Y de verdad no sé qué escribir.

Sólo me sale pensar

que si no salimos

a romper todo,

a quemar todo,

a matar…

No sé,

todo lo demás me sabe a hueco,

a formalidad,

a cumplir con el deber

superfluo

de escribir algo.

Si no salimos

vamos a seguir contando

Santiagos.