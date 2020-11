0 shares







Es el Secretario Adjunto de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, uno de los nueve integrantes de comisión directiva que aprobó la «suspensión» del Secretario General (Espíndola) unos días antes de la exposición de brutalidad y violencia ejercida en pleno centro de Moreno (Boulevard Evita a metros de la calle España). Un video de los acontecimientos lleva todo al estrado judicial.

Marrelli está denunciado en la fiscalía de Pontecorvo por ser una de las diez personas que habría comandado la patota que golpeó a Espíndola, además de los daños materiales provocados hace nueve días atrás.

En diálogo con Desalambrar ratifica toda lo vertido por el Secretario de Finanzas, Sergio Cóppola, quien presentó documentación pidiendo a la justicia una investigación por asociación ilícita, malversación de fondos y lavado de activos. No sólo de eso, cree que una banda estaba adentro del gremio y disparó a matar, adjudicando una supuesta conducción al ex concejal José Barreiro, sobrino de Marcelo Espíndola.

Lo que ocurre, ¿es una pelea por la caja del gremio?

No es una pelea de caja, lo que pretendemos es que ésta persona nos rinda las cuentas como corresponde porque hay malversación de fondos de la entidad gremial, se le está metiendo la mano en los bolsillos a afiliado que mes a mes paga su cuotita para tener una representación gremial. Si lo querés llamar como un problema de caja te digo que si porque queremos una rendición exhaustiva de lo que ingresa y egresa, porque esta persona jamás nos da ningún tipo de detalle.

En la declaración público que brinda Espíndola, acompañado por su abogado, se pregunta como es posible que Cóppola haga la denuncia si él firmó todo lo que se pagó y retiraba dinero de los bancos. Qué me podés decir siendo vos el Secretario Adjunto

Es muy macabro el manejo que tiene este matrimonio sobre la entidad gremial, siempre abusó de la buena fe y la confianza de todos los que integramos la Comisión Directiva. Muy confiado el Secretario de Finanzas (Cóppola), cuando llegaban las chequeras del banco, él las retiraba, le pedían que las firmara a todas, cheques al día y diferidos, y utilizaban el Token para hacer las transferencias, por lo que prácticamente todo el secretariado estaba anulado, no existíamos, todo lo manejaba él y ella en una forma muy macabra y perversa, ella hacía uso y abuso, decían a quien se le pagaba, siempre se manejaron de esa manera, incluso perjudicando a algunos comercios haciendo la bicicleta financiera. Todo esto generó en este gran compañero Sergio Cóppola una acción, no quería ser cómplice de esta perversidad y de la defraudación a las arcas de la entidad gremial. Estaba angustiado, nos consultaba y yo le decía esto no da para más. Digo que esto lo íbamos hacer mucho tiempo antes…

¿Desde cuándo? En la presentación penal que realiza Cóppola dice el año 2018, ¿dos años llevó hacer la denuncia?

El tema es el siguiente, teníamos que recabar todo tipo de información, no podíamos tirarnos sin hacer las investigaciones que hizo nuestro cuerpo de abogados, habla de los movimientos de dinero que se fueron haciendo de la caja de la Asociación Sindical. En la denuncia se denota que hubo tres meses con un manejo muy raro porque a la entidad gremial le ingresa cerca de 1,5 millones de pesos por mes (cuota de afiliación, retenciones que hace el Municipio), pero en los meses de julio, agosto y septiembre de este año la cuenta se movió en 7 millones de pesos, ¿como se puede entender si entraron 4,5 millones de pesos? Esta es una de las irregularidades financieras más marcadas.

Y Cóppola es el único que denuncia, quien retiraba dinero del banco

Lo mandaban, es correcto que retiraba, lo mandaban con 50 mil pesos porque más de eso no te entregan por ventanilla. Así como lo recibía se lo entregaba a la señora de Marcelo Espíndola (Cecilia Cháves, Secretaria Administrativa y de Actas). Era sistemático, todos los viernes se retiraba no menos de 50 mil pesos y eso era para pagarle a la gente de la obra, gente en negro, un gremio que defiende el derecho de los trabajadores tiene gente en negro, que son familiares de él, hermano, sobrino e hijo, se les pagaba plata y nunca rendían cuenta. De la misma manera tenemos dentro de la entidad gremial dos empleados en negro. El gremio tiene solo un vehículo para recorrer los sectores de trabajo y hacer todo lo que corresponde, a mí me gustaría ver los sobres para conocer en qué se gastó el dinero del combustible que se entrega mes a mes, te puedo asegurar que toda esa cantidad de combustible no era de un solo auto sino de los vehículos de Marcelo Espíndola y Cecilia Cháves.

Por lo que me está diciendo no hubo un apriete a Cóppola para que firme sino que actuó de buena fe

Por supuesto, él siempre tuvo la buena voluntad y la predisposición, pero pasa que éste muchacho con su esposa siempre lo manipularon en el mal sentido.

Hubo una reunión el 4 de noviembre en la entidad gremial donde concurre Juan Domingo López y el abogado Gerez, hablan con Espíndola y según lo que él cuenta lo aprietan, diciéndole que si no renunciaba le hacían la denuncia penal, ¿ocurrió así?

Concurrieron a la entidad gremial las dos personas que mencionás, le comentaron que había una serie de irregularidades que le podían costar el puesto, pero él nunca quiso mostrar los libros de acta, el estado contable y bueno se desencadenó en esto que fue hacer una reunión de Comisión Directiva y se convocó a todos pero él (Espíndola) se encargo de avisar a todo su entorno para que no asista. Lo único que pedíamos era que presente los libros y aclarase lo de las cuentas. Si él, como bien lo dijo, que tiene todo en regla y en orden, todo claro y transparente, se presentaba, mostraba los libros y si estaba todo bien pedíamos las disculpas correspondientes y nosotros presentábamos las renuncias.

¿Dónde se hizo la reunión?

En el Salón Las Camelias.

¿Notifican a Espíndola de la reunión?

No se quisieron notificar, nosotros citamos a todos por carta documento. La Comisión Directiva está compuesta por 13 secretarios pero uno (Pascual Farfaglia) no puede participar más porque es el nuevo Secretario del Sindicato de Trabajadores de la Salud.

Entonces el número de participantes de esa reunión cuál fue

De ellos quedaron tres, Espíndola, su esposa (Cháves) y Petrona Correa. Somos nueve (9) secretarios que no coincidimos con la forma de proceder de este matrimonio que utilizan y se escudan en otros compañeros que no sé si conocen en profundidad el manejo fraudulento que están llevando adelante.

¿Lo que se vota allí es una nueva Comisión Directiva y sos elegido como nuevo Secretario General de la ASTMM?

Por unanimidad se pide, certificado ante escribano mediante firmas y huellas dactilares, la suspensión de Marcelo Espíndola y esto es lo que fuimos a transmitirle al día siguiente cuando nos presentamos en la sede gremial.

Llegamos al 6 de noviembre. En el video estás del lado de afuera del gremio hablando con Espíndola. Los separa un portón. Luego ingresan, golpean a Espíndola, tiran abajo el portón e intentar destruir la puerta de acceso al interior del gremio, ¿quiénes eran esas personas que provocan tamaño hecho de violencia? ¿No los conocés?

Había muchísimos afiliados. No conozco a todos, a pesar que tengo muchos años en la Municipalidad, ingresaron muchos al Municipio, no tengo la certeza que todos lo eran, pero no sé si eran afiliados o si estaban del lado de Espíndola generando todo este despiole. Cuando estábamos intentando de explicarle a Marcelo Espíndola, él de forma muy burlona y sobrante nos estaba faltando el respeto, bueno, después de ven los tiros desde adentro hacia afuera…

Marrelli, saltan el portón y comienzan a pegarle a Espíndola, ¿qué me decís de eso?

Mirá, yo ahí cuando empiezan los tiros trato de sacar a la mayor cantidad de afiliados y miembros de Comisión Directiva y me voy a la esquina, me quedó ahí porque no sabés como zumbaban las balas, tiraron entre 20 y 25 disparos…

Está secuencia, el video en crudo, entran, le pegan, lo sacan, comienzan a romper la puerta y después de unos minutos se producen lo que serían disparos que decís

Pero se ejerció la violencia desde adentro, hubo disparos

Si existieron en ese momento que describo no se movió nadie, es un video en tiempo real que lo muestra

Está bien, nosotros en un principio pensamos que eran tres tiros (pirotecnia) pero eran tiros de arma de fuego…

¿Dispararon desde adentro y al aire? Gracias a Dios no hubo heridos, estaba lleno de gente y no se le pegó a nadie

No sé, honestamente no sé, pero no estaban esperando super armados. Esos audios que se filtraron donde habla un ex concejal que decía hay que matarlos a todos, bueno yo lo tomo así. Luego en una respuesta que le hace Marcelo (Espíndola) a éste ex concejal, que es pariente de sangre, le dice quedate tranquilo, los voy a recibir para saludarlos. Ya veo cuál era el saludo, burlarse y ponernos…

Bueno ese audio de un ex concejal, que es Barreiro pero no lo mencionás, aparece días después de los hechos de violencia (NdR: le fue robado el celular a Espíndola cuando lo golpean)…

Si es Barreiro que le dice hay que matarlos a todos Marce

Marrelli, ese audio aparece en la semana luego de los graves incidentes de violencia, que me estás diciendo, ¿que el audio estuvo antes y vos lo escuchaste?

El audio era del día anterior (sic) que nos iba a estar esperando Espíndola, se viralizó y se filtró después de esa jornada…

Claro, pero ¿lo que decís que un ex concejal habló con Espíndola y éste los esperó a ustedes pero con una banda adentro del sindicato, dispuesto a resistir y disparar? El audio aparece después

Está bien pero sale a respaldar que nos estaban esperando con armas de fuego para reprimir a lo que fuere…

Por lo que manifestás, sabían que Espíndola los esperaba así, con gente adentro y con armas de fuego, la patota que los acompañó a ustedes era para…

No sabíamos que estaba adentro con armas de fuego, nos enteramos cuando sale el audio después de ese fatídico día, pero al escucharlo nos damos cuenta que si era una organización delictiva esperándonos para matarnos, era la orden que había dado el ex concejal Barreiro…

De nuevo, ¿no conocías a las personas que ingresaron, le pegaron a Espíndola, rompen el portón y prenden fuego una motocicleta?

No, no, para nada, es más tengo mis dudas sobre quien quemó la motocicleta. Te repito, estaba en la esquina de la farmacia, cuando vi que eran muchos los tiros le pedí a la gente que nos fuésemos. NO podíamos esperar que matasen a alguno.

¿Existió la compra de terrenos en San Luis con dinero de la entidad gremial pero para el uso personal y privado de Espíndola?

Los terrenos se compraron, se aprobó el Libro de Actas en abril, pero nunca vimos los pagos que se hicieron, él hace mención de 600 mil pesos en tres cuotas, entonces debieron efectuarse en mayo o en junio pero da la casualidad que este buen muchacho, el 4 de febrero de 2020, hace un depósito en la cuenta del Banco Supervielle de Castelar, lo manda a Sergio Cóppola, por un monto de 86 mil pesos a nombre de Fabio Roldán, a quien le habría comprado un terreno a ese hombre que además tiene una empresa constructora. Nosotros hacemos hincapié no en los terrenos que se compraron para la Asociación Sindical sino en lo que él generó anterior a la compra. Hay otras cuentas como la del BBVA de Cecilia Cháves quien mandaba a Cóppola a hacer los depósitos, en menos de un mes se hizo depositar cerca de 65 mil pesos. Cuando se haga la pericia contable de todas las cuentas de estas dos personas ahí se van a determinar todas las irregularidades financieras de la entidad sindical, porque no podés justificar que depositaste esas cifras en banco privados cuando tenés un sueldo de 30 mil pesos. En la denuncia que se presentó hay una cantidad impresionante de anormalidades financieras.

¿Asumís alguna responsabilidad por lo ocurrido el viernes 6 de noviembre?

No, para nada, por qué, ¿él asume la responsabilidad?

Te hago la pregunta a vos, si querés la respondés o no

No tengo ninguna responsabilidad, yo me presenté a pedirle lo que había resuelto la Comisión Directiva que era entregarnos el manejo de la entidad gremial para estabilizar las cuentas y sanear el funcionamiento del gremio, pero él se río porque siempre se manejó de esa manera, siempre salteó a la comisiones directivas para quedarse solo con el manejo absoluto de la caja. A mí no me interesa la caja, solo quiero que la entidad gremial vuelva a tener el prestigio que tuvo y que funcione como una verdadera entidad gremial y no como lo es hoy una financiera que abre para temas de turismo y créditos. Este ciclo está cerrado pero no entiende, no se da cuenta de la gravedad que tiene la denuncia sobre sus espaldas. Es de muy mal gusto que se presente como impune, que se siente libre y limpio. Para ser sincero, hoy satirizando un poco, me pongo en el papel de Nisman escuchando los comentarios de su sobrino, ¿que me van a matar? Bueno, si me toca y me llega la hora quiero que todos sepan de que lado viene mi apresurada partida de este mundo.