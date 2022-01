¿Se anima el Concejo Deliberante a debatir con los vecinos si se construye o no la cárcel en Cuartel V?

Militante de La Social 21, ex pre candidato a concejal, definido como peronista y morenense desde la cuna. Elías Coronel arriba al barrio El Vergel (Cuartel V) y establece contactos, vecinos /as que no quieren imaginar los altos paredones de la Cárcel que impulsa Mariel Fernández y Axel Kicillof.

ELÍAS CORONEL

En diálogo con Desalambrar, Coronel cree posible instalar el tema en el Concejo Deliberante pero con agregado que recuerda una propuesta del ex concejal Chiqué: poner en funcionamiento la banca 25, un representante del pueblo que tenga voz en la sesión: «El problema está en que esta cárcel que quieren hacer se ubica en Cuartel V, una localidad que siempre la han dejado de lado, que tiene muchas necesidades básicas insatisfechas, es una de la zonas más vulnerables del Conurbano bonaerense, y a esos vecinos que no tienen ni agua potable ni luz ni trabajo ahora le van a meter una cárcel. A nosotros nos parece muy importante que en lugar de construir una cárcel se identifiquen, primero, las necesidades que tienen todos los vecinos /as porque son ellos /as los /as que desde hace mucho tiempo vienen diciendo que faltan escuelas, jardines. Gran parte del Municipio, del gobierno, apoya la construcción de la cárcel porque considera que generará puestos de trabajo, y lo que nosotros decimos que éste proyecto se hizo a espaldas del pueblo, de los vecinos de El Vergel, ni siquiera hicieron los estudios para saber si es posible hacer una cárcel allí. Nunca se hizo un estudio para ver el impacto socio – ambiental y eso es muy preocupante».

AUDIO 1 CORONEL

Entiendo que quieren instalar este tema en el Concejo Deliberante, copiando de algún modo lo que ocurrió en General Rodríguez, localidad que también ofreció tierras para construir una cárcel pero el proyecto fue vetado por el Intendente

Así, junto con los vecinos /as de El Vergel, vamos a presentar un proyecto de ordenanza para rechazar la construcción de la cárcel. Por supuesto que el proyecto explicará todas las consecuencias que sufrirá el barrio si se avanza con la construcción. Si el Municipio avale esto porque dice que va a generar puestos de trabajo nosotros decimos que hay muchas otras formas de promover y generar trabajo, como la construcción de escuelas y jardines. Otro punto es la depreciación de los terrenos y viviendas. Sabemos que el Concejo Deliberante está en receso, pero recordamos que se votó un proyecto presentado por el concejal Horacio Chiqué (mandato cumplido) para que haya una banca pública, entonces estamos viendo que con este proyecto que vamos a presentar sobre el No a la cárcel, esté habilitada la banca (25) para un vecino /a de El Vergel que expondrá los motivos y argumentos del rechazo, y ahí veremos si a los concejales les va a dar la cara para sostener el proyecto de la cárcel estando los vecinos allí.

AUDIO 2 CORONEL