0 shares







LA RED FEMINISTA TRAS LA REUNIÓN CON LA INTENDENTA –

El encuentro previsto para el martes se suspendió por los actos, caravanas y conmemoraciones (aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner). Jueves 11 horas un lugar en la agenda. La larga demora provocó que el colectivo Feminista de Moreno (doce organizaciones) haga sonar con más fuerza los parlantes de la radio abierta en la Plaza Mariano Moreno. Luego las mujeres bloquearon con sus cuerpos el ingreso al Palacio. Cerca de las 15 horas se aceptó una comisión de ocho representantes (el gobierno planteaba cuatro referentas). Terminada la reunión, María Garbino de Juntas y a la Izquierda (MST) brindó detalles del cónclave con la Intendenta: «Esa reunión del martes se pasó hoy a las 11 horas y nos terminó atendiendo a las 15 horas. Primero queremos decir que eso también es violencia, nos hizo esperar muchísimas horas y había muchas mujeres con chicos, con niñes. Entramos una comisión de ocho compañeras, referentas del territorio de Moreno que construimos la Red Feminista. Fue una reunión extensa, estábamos cansadas pero además porque estamos atravesando una situación complicada, en lo que va de la cuarenta podemos contar diez femicidios y un intento de femicidio, Yéssica recibió cinco balazos en su cuerpo y pelea por su vida. En este marco es en el que nos recibe la Intendenta, junto a otras funcionarias (Gisele Coronel -Directora de Género-, Josefina Díaz Ciarlo – concejal, preside la Comisión de Género – Vanina Pasik – Subsecretaria de Acceso a la Justicia) y lo que hicieron fue una descripción, dicen que van a lanzar un programa el 25 de noviembre pero el tema es que no hay plata, no tienen fondos, es un gobierno que asumió con muchas deudas. De positivo puedo decir que se conformó un Comité de Crisis que comenzará a trabajar en quince días».

¿Y el Observatorio de Género por qué no se puso en marcha? Respecto al presupuesto, una compañera indicó lo siguiente, si del contrato de recolección de residuos se ahorra un 40 por ciento, ¿por qué no salen de ahí los recursos para políticas de género, si se dice que la segunda pandemia son los femicidios?

Lo que dijo es que no está en funcionamiento y tratarán de hacerlo el 25 de noviembre. Como te dijo mi compañera, se ahorra del contrato del Trébol un 48 por ciento, y ese dinero tiene que estar destinado a políticas públicas porque estamos cansadas de contar muertas. Lo que sucedió hoy no fue solo que nos hizo esperar sino que nos valló la entrada con policías. La respuesta inmediata de Mariel es más seguridad, más policías, aunque ella adentro dijo que no es así.

AUDIO 1

Palabras que encierra una pregunta, empatía, sororidad

Te puedo decir que se mostraron muy abiertas, pero en un momento la Intendenta nos hizo callar, dijo que tenemos que aprender a escuchar. La verdad que tiene un tono bastante violento hacia sus pares, que somos nosotras, ella que se jacta de ser la primer Intendenta mujer, que es feminista, que está de acuerdo con nosotros y en el método de reclamo. Ella viene de una organización social el Movimiento Evita, del corte de calle, de ruta, de la toma de tierras, todo a lo que ella hoy está en contra. En la reunión hubo momento tensos. Hace diez meses que es gobierno pero en funciones mucho más, estuvo con West y Festa, con esto digo que lo que fuimos a exigir no es solo por estos diez meses sino por los años y años de todos los gobiernos que pasaron.

El Comité de Crisis, ¿cuándo comienza a funcionar y quienes lo integrarían?

En quince días, con la Red Feminista de Moreno y las funcionarias.