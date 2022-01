«Se bajó la totalidad de los cupos del SAE pero solo asistió el 15 por ciento de alumnos /as a las escuelas de verano»

Desde el mes de marzo de 2020 el Servicio Alimentario Escolar salió de la órbita del Consejo Escolar y lo administra el Municipio de Moreno a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. De este modo la injerencia de concejales /as es directa y, en ejercicio de sus funciones, no se encuentran impedidos en visitar, solicitar y obtener información respecto a la ejecución del programa. Tres concejales de Juntos y cuatro consejeros escolares del mismo frente político, realizaron un trabajo que tuvo etapas formales que, según el informe presentado, no fue escuchado o tenido en cuenta para corregir lo que llaman «eufemísticamente» incongruencias detectadas en la entrega de alimentos para las Escuelas de Verano + ATR. Es decir, los consejeros escolares Lana, Quiróz, Pérez y Santa María, comunicaron a la presidenta del Consejo Escolar, Sonia Beltrán, que se bajaba mayor cantidad de comida que lo que cada sede de ATR demandaba. El objetivo era aportar a las correcciones necesarias y evitar un malgasto del dinero público. Expresado de otro modo, no comprarle a los proveedores en exceso y buscar el modo de no perder la partida asignada pero transfiriendo la masa de dinero sobrante al paquete del SAE en clave de excedente, haciendo un acuerdo (como ocurrió en el verano de 2021) con la Provincia para que se reconozca la utilización posterior de los recursos.

Juan Fernández, concejal de Juntos (Presidente de uno de los bloques) destacó «en primer lugar el trabajo que realizaron los consejeros escolares de su fuerza política que recorrieron las 69 sedes de verano, que sirvió para promocionar la herramienta pedagógica y recreativa como lo es ATR + Verano, pero sin dejar de cumplir el control sobre los servicios que el Estado presta, y allí detectaron que en los veinte días hábiles que duró el programa se entregó el cien por ciento de los cupos cuando en realidad asistió el 15 por ciento de la matrícula«.

¿Cuál fue la matrícula de verano en las 69 sedes?

Fue de 5.848 (NdR: los valores asignados fueron de 85 pesos para comedor y DMC por 39,60 pesos). Quiero aclarar que existe lo que se llama asistencia media, esto es, que el primer día pueden concurrir una menor cantidad de estudiantes que lo previsto, entonces se disparan los mecanismos institucionales que le avisan a la empresa proveedora que al día siguiente entregue la cantidad sobre el número de asistencia efectiva y una cobertura (15 o 20 por ciento más) por si se presentan más chicos /as, hasta que se estabiliza. Los consejeros escolares de Juntos le entregaron la información a la presidenta del Consejo Escolar para que ella avise al Servicio Alimentario Escolar. Ocurrió que la respuesta fue que «eso se iba a corregir en la segunda semana pero no sucedió, tampoco en la tercera ni en la cuarta» es decir, todo el mes se mantuvo el cien por ciento de los cupos cuando en el programa participaba el 15 por ciento de los chicos».

Es explícito el planteo que nutre el pedido de informes. Si todos los días llegaba más comida que alumnos /as presentes, ¿a dónde se distribuyó el excedente? ¿Quedó asentado en algún acta? Responde la concejala Florencia Asseff al respecto: «Esa fue una de las preguntas que le realizamos a los directivos que estaban presentes cuando fuimos y nos dijeron que se entrega la comida a los alumnos /as que no habían asistido, que se comunicaban con las familias para que pasen a retirar el sándwich. A veces la comida sobraba y no tenía uso, y esa es la cuestión que queremos remarcar, nosotros no estamos en contra del Servicio Alimentario, queremos que los chicos se alimenten y bien, pero nos preguntamos ¿era necesario este gasto en demasía cuando la asistencia de alumnos era muy inferior a la comida que bajaba a cada sede?

La tercera voz de la entrevista corresponde a Mirko García, concejal de FAP en Juntos, quien tomó el micrófono y envió un mensaje Sonia Beltrán, ex delegada de SUTEBA y actual Presidenta del Consejo Escolar de Moreno: «Primero quiero hablarle a las autoridades que conducen el Consejo Escolar a quienes le digo que este no es un tema para ideologizar. Lo digo porque parece que hay dirigentes que meten todo dentro del bolso de la ideología, y en nuestro bendito país si lo hacen dentro de la grieta es mucho mejor. Acá lo que observamos es una mala praxis en la administración de los recursos, en base al excelente trabajo que hicieron los consejeros escolares…»

La mala praxis es del Municipio porque el SAE ya no es administrado por el Consejo Escolar

Mire, en primer lugar hasta aquí no tenemos indicios de ninguna actitud dolosa y por ende no lo denunciamos de esta manera. Usted puede ser de derecha, izquierda o del centro, pero si tiene un kilo de pan para repartir entre cinco compañeros y lo hace mal es una mala administración la que está haciendo. Por eso le pido a las autoridades del Consejo Escolar que entiendan que lo que decimos y hacemos no es contra de nadie, mucho menos de los docentes, pero sucedió que la primera respuesta – reacción informal fue que los concejales no podíamos ingresar a las escuelas, como si las mismas fueran el Pentágono. Mi padre me enseñó que «haciendo un pedido respetuoso se puede ingresar en cualquier lugar»y eso fue lo que hicimos. Pero si alguien quiere poner lo que hicieron los consejeros escolar y nosotros como concejales en el plano ideológico, tengo para decirles, en especial a la Presidenta del Consejo Escolar (Sonia Beltrán), algo que es como una metáfora: Ghandi fue muy discriminado por un grupo de profesores, y un día ingresó a la sala de almuerzo con su comida y se sentó al lado de uno de esos profesores y éste le dijo «salga de acá porque un puerco no come al lado de un pájaro» y Ghandi le respondió «no se haga problema que yo me voy volando». Nosotros no venimos a buscar mugre ni a ideologizar el tema, tan solo buscamos la transparencia en un país donde el hambre duele. Queremos que transparenten lo que sucedió, corregirlo en el futuro y les pido que no embanderen con sándwich y tarta una batalla épica en contra de los gorilas que no quieren que la comida se reparta, les pido por favor que terminen con esas boludeces. Transparenten, corrijan y si algo tiene que decir la justicia lo dirá. Batallas épicas por sándwich y tartas distribuidas irregularmente, daría vergüenza que lo hagan.