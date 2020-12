0 shares







La Intendenta Mariel Fernández cierra el 2020 con la impronta de capitalizar el Estado. Redujo los grados de privatización, busca mejorar los servicios públicos, bajar el déficit operativo y aumentar la recaudación propia. Luego de rescindir el contrato con la empresa Tallion (Estacionamiento Medido), el Departamento Ejecutivo evaluó promover otra licitación. Una parte del oficialismo legislativo mostró su «resistencia» y, como lo adelantó Fernández en una reunión con los /as legisladores /as, no detendría su marcha.

Daiana Anadón Secretaria de Protección Civil, tiene bajo su órbita la Dirección de Defensa Civil y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, confirma la MUNICIPALIZACIÓN del Estacionamiento Medido: «Se va a realizar una compra de software para poder lograr la total municipalización del servicio, eso nos pone más cerca de lograr el objetivo que queríamos: que toda la recaudación quede en las arcas de Moreno para invertirse en el Municipio».

¿Se deja sin efecto la idea de pliego que pase por el Concejo Deliberante donde había como máximo un porcentaje 80%-20%, 80% para la Municipalidad y 20 para la empresa adjudicataria? ¿Eso no corre más?

Exactamente, lo que vamos a hacer es un proyecto desde el Ejecutivo para realizar una compra de software.

¿Ya está visualizada la empresa que pueda venderlo?

Estuvimos viendo propuestas y la realidad es que encontramos una empresa (Big Resources) que va a brindarnos un software de alta calidad y la instalación que necesitamos y el equipamiento necesario para hacerlo. Pudimos conseguirlo a un precio muy accesible, por debajo de lo que estaban ofreciendo otras empresas del sector privado, por lo cual la transferencia nos parece un éxito. El 100% del ingreso va a ser para la Municipalidad.

¿Quién es la empresa que nos vende el software?

Se llama Big Resources, consultora informática que tiene vasta experiencia en el tema, ha trabajado con diferentes Municipios con asistencia técnica para la conformación de algunos sistemas. En Moreno es la primera vez que realiza esta experiencia, es el primer Municipio que municipalice directamente el servicio.

¿El valor que reseñaste recién, es de cuantos millones?

Hubo un precio 6 millones a pagarse en cuotas por debajo de lo que nos ofrecían en otros casos, propuestas serias donde hemos llegado a evaluar lo que traía la empresa en términos de equipamiento, garantías, experiencia y acompañamiento. Esta era la mejor opción a lo que necesitábamos.

Si salía el pliego, esta empresa a la que se le está comprando el software ¿era la indicada?

Creo que sí, pero el pliego apuntaba a una presentación libre, se hubiera presentado esta y otras propuestas que escuchamos. La diferencia es que esta empresa terminó accediendo a la venta total del sistema, capacitación en equipamiento y otras garantías

¿La capacitación qué contiene?

La capacitación implica todo el manejo del software, como programadores, para no volver a requerir un servicio informático en el futuro. El equipamiento se basa en computadoras, teléfonos con este sistema y la instalación de los puntos de venta. Por fuera de eso la empresa nos brinda una garantía de más de un año para poder asesorar y hacer (eco) de lo que necesitemos. Lo valorable de esto es que el precio es muy bajo en comparación con lo otro que se estuvo viendo e investigando, es la primera vez que esto se hace en un Municipio. Es una propuesta de política pública que va a quedar como una gestión a largo de otras gestiones, estamos cambiando algo más de fondo que va a ser muy importante para el Municipio. Sigue la línea de política pública que definió Mariel que es no dejar que sectores privados nos arrebaten recursos que tienen que estar dispuestos para los vecinos/as de Moreno. Estamos muy conformes con lo que logramos.