0 shares







ANÁLISIS URGENTE –

Abogada y licenciada en Trabajo Social. Ex funcionaria nacional y municipal. Sonia Aiscar en su trabajo profesional y particular, sistematiza el impacto del «encierro» que impuso el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio en sectores muy vulnerables. En el año 2018 declaró en este medio que las las violaciones y abusos intrafamiliares crecían respecto a ciclos anteriores. Y ahora esa curva asciende también: «Con la pandemia la verdad que el fenómeno se profundizó, se considera que aumentó alrededor del 50% el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes incluidas sus diferentes formas de abuso. Un aspecto fundamental es que el espacio, mayoritariamente niñas, niños y adolescente piden ayuda en las escuelas, entonces el aislamiento vino a aislar de alguna manera a niños, niñas y adolescentes de esa posibilidad de buscar ayuda en la escuela porque es el primer lugar donde contrastan que no es natural eso que están sufriendo al interior de su familia y por otro lado donde generan vínculos de confianza para poder manifestarlo»

¿Qué ocurre entonces, frente a que fenómeno estamos sin que lo veamos porque es el día a día?

Si por eso, los operadores de la política pública de Niñez tienen que salir a encontrar muy rápido formas de difundir en las redes y de darles a los chicos formas de comunicarse a través de las redes, que ya no es el teléfono. Difícilmente un niño, niña, adolescente puede hacer un llamado de teléfono para pedir ayuda, tiene que ser a través de las propias redes sociales, desde el messenger, el mail, salir a difundir y buscar otra formas de conectarse con quien lo puede ayudar

Hoy tenemos Facebook que se utiliza mucho ¿eso es útil o hay que buscar algo mucho más institucional para que tenga un curso distinto?

No, porque hay que buscar todas las formas, la verdad que los chicos se mueven mucho en redes, herramienta que funcionan en forma de captación también a través de perfiles falsos, de promesas falsas, de saber que le pasa, porque la verdad que los chicos ahora usan tanto las redes que cuentan a través de ellas gran parte de su vida privada y de sus estados emocionales, entonces eso es usado por los captadores para hacerles alguna promesa o alguna oferta que le de en la tecla con aquello que está pasando, entonces me parece que de esa misma forma hay que salir a organizar la respuesta, la prevención y la difusión para cuidarlos

¿Estas viendo que en alguno de los tres niveles esté ocurriendo esto entender que es el cyber delito, abuso, maltrato?

Claro, en las redes la verdad que hubo un moverse de captadores, se movieron de maneras más físicas hacia las más virtuales y la prevención. La promoción tiene que organizarse por ahí, porque hoy los chicos en caso que se respete la cuarentena pasan la mayor parte del tiempo conectados a una red

Me pregunto frente a que barbarie estamos asistiendo sin que la admitamos como tal?

La verdad que en términos de abusos y de maltrato tenemos una barbarie en niños, niñas y adolescentes de dimensiones similares a la que tenemos en materia de violencia de género

¿Podríamos decir que es la otra pandemia?

Lo que pasa en términos de niños, niñas y adolescentes además esta bastante más invisibilisado porque niños, niñas y adolescentes tienen algo menos de posibilidades de hacer notar lo que le pasa al interior de su propio ámbito familiar y de darlo a conocer hacia afuera, si bien es cierto que hay menos muertes con respeto a la violencia de género, la verdad que la violencia nunca dejó de crecer y lo que aumenta el aislamiento es la invisibilidad de esa violencia, es en definitiva en ambos casos la cultura de la prepotencia de alguien que al interior de la familia se cree superior o se cree con un poder especial sobre los demás y entonces el encierro creo que aumento eso. La crueldad a veces no tiene limites, pasa por ahí principalmente lo que no deja de sorprenderme.